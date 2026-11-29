14ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 29/11•10h
Minuto a Minuto: Valencia X Osasuna - 29/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
43'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Osasuna).
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Ante Budimir, entra Raul García.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Moi Gómez, entra Iker Muñoz Cameros.
41'
•
2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Jon Moncayola, entra Asier Osambela.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Umar Sadiq, entra Aimar Blázquez Labraca.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para César Tárrega Requeni (Valencia).
29'
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2ºTEMPO
Gol do Valencia! Hugo Duro marca. Assistência de David Otorbi Ejededawe.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Aimar Oroz, entra Lucas Torró.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Guido Rodríguez, entra Hugo Duro.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Daniel Raba Antolín, entra David Otorbi Ejededawe.
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Javier Aguirre Onaindía (Valencia).
18'
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2ºTEMPO
Gol do Osasuna! Rubén García marca. Assistência de Raul Moro.
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Aimar Oroz (Osasuna).
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Luis Rioja, entra Arnaut Danjuma.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Jonathan Dubasin, entra Rubén García.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Luis Rioja (Valencia).
28'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Moi Gómez (Osasuna).
12'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Guido Rodríguez (Valencia).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Valencia x Osasuna!
J. Aguirre
TECNICO
Arrasate
TECNICO
Javier Alberola Rojas
ÁRBITRO