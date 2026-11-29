14ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 29/11•17h
Minuto a Minuto: Real Sociedad X Sevilla - 29/11/2026
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Youssouf Fofana, entra Arouna Sangante.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Dani Diaz marca. Assistência de Mikel Oyarzabal.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrés Castrín (Sevilla).
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Youssouf Fofana (Sevilla).
39'
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2ºTEMPO
Gol do Sevilla! Youssouf Fofana marca. Assistência de Lucien Agoumé.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Jon Gorrotxategi, entra Benat Turrientes.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Rubén Vargas, entra Chidera Ejuke.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Felix Correia, entra Peque Fernández.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Takefusa Kubo, entra Dani Diaz.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Carlos Soler, entra Arsen Zakharyan.
26'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Odysseas Vlachodimos (Sevilla).
19'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Sevilla).
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Lucas Stassin, entra Isaac Romero.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Jon Aramburu, entra Hector Fort.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Jon Guridi, entra Giorgi Kochorashvili.
4'
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2ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Luka Sučić marca. Assistência de Mikel Oyarzabal.
1'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jon Aramburu (Real Sociedad).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Orri Steinn Óskarsson, entra Mikel Oyarzabal.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kike Salas (Sevilla).
37'
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1ºTEMPO
Gol do Sevilla! Rubén Vargas marca. Assistência de Juan Antonio Iglesias Sánchez.
2'
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1ºTEMPO
Gol do Sevilla! Felix Correia marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Real Sociedad x Sevilla!
P. Matarazzo
TECNICO
Luis García
TECNICO
Carlos Muñiz Muñoz
ÁRBITRO