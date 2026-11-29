14ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 29/11•12h15
Minuto a Minuto: Dep. La Coruña X Barcelona - 29/11/2026
13'
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1ºTEMPO
Barcelona roda a bola de pé em pé no ataque.
12'
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1ºTEMPO
Dani Olmo recebe enfiada da esquerda já dentro da área, mata com a destra e chuta de canhota em cima da defesa.
11'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Antonio Hidalgo Morilla (Dep. La Coruña).
10'
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1ºTEMPO
Cubarsi reclama de falta, mas é tranco de corpo. Tudo igual!
9'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO LA CORUÑA!!! Aubameyang ganha de Cubarsí na disputa de corpo, sai na cara de Joan García empata com uma linda cavadinha.
9'
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1ºTEMPO
Gol do Dep. La Coruña! Pierre-Emerick Aubameyang marca.
8'
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1ºTEMPO
David Mella bate falta alçando na área e Cancelo afasta.
7'
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1ºTEMPO
Falta de Lamine e o sobe amarelo para o assistente técnico do La Coruña por reclamação.
6'
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1ºTEMPO
Torcedor da casa faz barulho nas arquibancadas.
5'
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1ºTEMPO
Entrada forte de João Cancelo de carrinho.
5'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para João Cancelo (Barcelona).
4'
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1ºTEMPO
QUASE O EMPATE! Transição do La Coruña pelo meio, G. Quagliata sai na cara do gol e chuta para defesa de Joan García.
3'
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1ºTEMPO
O gol é de Lamine, mas o corta luz de Dani Olmo definiu a jogada.
2'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!! Lamine Yamal recebe no bico da área pela direita, corta com a canhota para dentro e enfia rasteiro. A bola passa no corta luz de Dani Olmo e morre no cantinho!
2'
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1ºTEMPO
Gol do Barcelona! Lamine Yamal marca. Assistência de Pedri.
1'
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1ºTEMPO
Deportivo veste azul e branco, Barcelona com o tradicional azul e grená.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Dep. La Coruña x Barcelona!
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Isidro Diaz de Mera Escuderos.
PRÉ-JOGO
Na rodada passada o Deportivo perdeu para o Alavés, fora de casa, por 3x1. Já o Barça bateu o Villarreal, de virada, por 3x2.
PRÉ-JOGO
O Barcelona vem de goleada para cima do Sabah por 4x1 pela UEFA Champions League no meio da semana.
PRÉ-JOGO
O último duelo entre as equipes por La Liga foi em 29 de abril de 2018, no mesmo Estádio Riazor, com vitória do Barcelona por 4 a 2; resultado que garantiu o título espanhol ao time catalão e rebaixou o Deportivo.
PRÉ-JOGO
O Barça lidera La Liga com 36 pontos e vem embalado por três vitórias seguidas na competição.
PRÉ-JOGO
O La Coruña é o 13º colocado com 15 pontos e não vence há duas rodada no campeonato (1 empate e 1 derrota).
PRÉ-JOGO
Bom dia! Acompanhe os lances de Deportivo La Coruña x Barcelona pela 14ª rodada de La Liga 26/27.
Antonio Hidalgo
TECNICO
Hans Flick
TECNICO
Isidro Diaz de Mera Escuderos
ÁRBITRO