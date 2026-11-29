14ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 29/11•14h30
Minuto a Minuto: Celta de Vigo X Villarreal - 29/11/2026
9'
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2ºTEMPO
Gol do Villarreal! Georges Mikautadze marca.
6'
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2ºTEMPO
Substituição no Villarreal: sai Renato Veiga, entra Álvaro Santiago Mouriño González.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Georges Mikautadze (Villarreal).
30'
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1ºTEMPO
Gol do Celta de Vigo! Ferran Jutglà marca. Assistência de Williot Swedberg.
10'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Santi Comesaña (Villarreal).
3'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Villarreal! Georges Mikautadze converte.
2'
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1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Villarreal).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Celta de Vigo x Villarreal!
Claudio Giráldez
TECNICO
Iñigo Pérez
TECNICO
Jon Ander Gonzalez Esteban
ÁRBITRO