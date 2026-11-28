14ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 28/11•12h15
Minuto a Minuto: Málaga X Athletic Bilbao - 28/11/2026
4'
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2ºTEMPO
Gol do Málaga! Adrián Niño marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Iñigo Ruiz De Galarreta, entra Peio Canales.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Dani Lorenzo, entra Pablo Martínez Andrés.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai José Salinas, entra Carlos Ruiz Rubio.
44'
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1ºTEMPO
Gol do Athletic Bilbao! Hugo Rincón Lumbreras marca.
38'
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1ºTEMPO
Gol do Athletic Bilbao! Nico Williams marca. Assistência de Iñaki Williams.
36'
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1ºTEMPO
Gol do Málaga! Jens Cajuste marca. Assistência de David Larrubia.
34'
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1ºTEMPO
Gol do Athletic Bilbao! Alex Berenguer marca.
27'
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1ºTEMPO
Gol do Athletic Bilbao! Oihan Sancet marca. Assistência de Nico Williams.
24'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Iñigo Ruiz De Galarreta (Athletic Bilbao).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Málaga x Athletic Bilbao!
Funes
TECNICO
E. Terzić
TECNICO
Miguel Angel Ortiz Arias
ÁRBITRO