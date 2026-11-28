14ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 28/11•14h30
Minuto a Minuto: Elche X Atl. de Madrid - 28/11/2026
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alejandro Grimaldo (Atl. de Madrid).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Roy Revivo, entra Ezequiel Ponce.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Fernando Niño Rodríguez, entra Abiel Alessio Osorio.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Giuliano Simeone Baldini, entra R. Le Normand.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Lucas Cepeda, entra Ali Houary.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Gonzalo Villar, entra José Antonio Ferrández Pomares.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Lee Kang-In, entra Rodrigo Mendoza.
25'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Pablo Barrios Rivas, entra Johnny Cardoso.
22'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Roy Revivo (Elche).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Martim Neto, entra Grady Diangana.
11'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Morten Hjulmand, entra Koke.
11'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Alejandro Baena Rodríguez, entra Jonathan David.
9'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Buba Sangaré (Elche).
3'
•
2ºTEMPO
Gol do Elche! Buba Sangaré marca.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
43'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Marc Pubill (Atl. de Madrid).
41'
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1ºTEMPO
Gol do Atl. de Madrid! Julián Álvarez marca. Assistência de Alejandro Baena Rodríguez.
26'
•
1ºTEMPO
Gol do Elche! Martim Neto marca.
7'
•
1ºTEMPO
Gol do Atl. de Madrid! Lee Kang-In marca.
5'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Atl. de Madrid! Alejandro Grimaldo converte.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Elche x Atl. de Madrid!
M. Anselmi
TECNICO
D. Simeone
TECNICO
Alejandro Quintero Gonzalez
ÁRBITRO