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encerrado
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Athletic Bilbao Athletic Bilbao

1ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Quinta-feira, 27/0816h

Minuto a Minuto: Barcelona X Athletic Bilbao - 27/08/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Barcelona vence o Athletic Bilbao no Camp Nou por 2x0, com extrema tranquilidade.

bola

48'

2ºTEMPO

Fermín López agarra Boiro pela esquerda defensiva do Bilbao. Falta marcada.

bola

47'

2ºTEMPO

Batida fraquinha de fora da área de Lamine Yamal. Dessa vez Unai Simón defende com tranquilidade, no meio do gol.

bola

46'

2ºTEMPO

Navarro tenta invadir a área dos mandantes pela esquerda de ataque. Koundé faz bom desarme.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Gasta o tempo pelo meio de campo o Barça, mas quando surge uma brecha, equipe não deixa de tentar ampliar.

bola

43'

2ºTEMPO

DE NOVO ELE! Lamine Yamal cruza na medida pela direita de ataque. Adeyemi finaliza na pequena área e Unai Simón faz uma defesa sensacional no mais puro reflexo. Grande atuação do goleiro da seleção espanhola.

bola

42'

2ºTEMPO

Falta de Adeyemi em Rincón no meio de campo.

bola

41'

2ºTEMPO

Sancet tenta jogada pelo meio de campo, é desarmado e posse fica novamente com o Barça.

bola

40'

2ºTEMPO

Com toda a tranquilidade do mundo, Barcelona roda a bola pelo meio de campo.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda pela última vez o Barcelona. Sai Pedri e entra João Cancelo.

bola

38'

2ºTEMPO

Adeyemi finaliza da pequena área e Unai Simón faz um milagre, mas bandeira aponta impedimento no início da jogada.

bola

37'

2ºTEMPO

No momento em que o Bilbao tentava atacar, Barcelona encontra o segundo gol e joga um balde de água fria nos adversários.

gol

36'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! FERMÍN LÓPEZ! Adeyemi vai ao fundo pela esquerda de ataque e rola para o meio da área adversária. Laporte corta pra trás, enganando Unai Simón. Bola sobra limpa com Fermín López, que só empurra pra rede e amplia o marcador.

bola

36'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mexida no Athletic Bilbao. Sai Guruzeta e entra Djaló.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gordon vai descansar e vem Adeyemi no seu lugar.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Barcelona. Sai Eric García e entra Koundé.

bola

33'

2ºTEMPO

LINDO, MAS NÃO VALE! Cubarsí manda uma bicicleta maravilhosa de dentro da área do Bilbao. Unai Simón faz uma defesa espetacular, mas nada disso vale. Impedimento é apontado.

bola

32'

2ºTEMPO

Gordon parte pra cima da marcação pela esquerda de ataque e é parado com falta por Rincón.

bola

31'

2ºTEMPO

Acalma o jogo o time do Barça, rodando a bola no meio de campo.

bola

30'

2ºTEMPO

Torcedor do Barcelona apreensivo, mas segue apoiando.

bola

29'

2ºTEMPO

Depois das substituições, Athletic Bilbao melhora na partida e agora corre atrás do gol de empate.

bola

28'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Berenguer ganha jogada pela esquerda de ataque com Eric García e rola pra entrada da área mandante. Sancet manda um bonito chute e acerta o poste direito de Joan García.

bola

27'

2ºTEMPO

Gerenabarrena cruza pela direita de ataque. Sancet cabeceia bem, mas joga pra fora.

bola

26'

2ºTEMPO

Lamine Yamal cobra escanteio pela direita. Bola fica viva na área, mas Guruzeta consegue afastar pra longe.

bola

25'

2ºTEMPO

Gordon recebe de Lamine Yamal na área adversária e finaliza. Rincón trava na hora exata e bola sai em escanteio para o Barça.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Jauregizar vai descansar e entra Gerenabarrena no seu lugar.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alterações no Athletic Bilbao. Sai Louis-Jean, lesionado, e entra Adama Boiro.

bola

23'

2ºTEMPO

Jogo parado. Louis-Jean recebe atendimento médico em campo.

bola

22'

2ºTEMPO

Bola alçada pela esquerda de ataque. Dani Olmo aparece bem de cabeça, mas Unai Simón faz a defesa.

bola

21'

2ºTEMPO

Eric García vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Laporte trava e joga pra escanteio.

bola

20'

2ºTEMPO

Time do Athletic Bilbao fica inteiro fechado no seu campo de defesa.

bola

19'

2ºTEMPO

Roda a bola na faixa central de campo o Barcelona.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bernal sai e entra Dani Olmo no seu lugar.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Barcelona. Sai Raphinha e vem Rodri, fazendo sua estreia com a camisa do Barça.

amarelo

17'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
FECHA AS PERNAS! Lamine Yamal domina na direita de ataque e aplica uma caneta linda em Louis-Jean. O lateral do Bilbao apela e agarra o adversário. Amarelo aplicado.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Nico Williams também deixa o jogo para a entrada de Navarro.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Athletic Bilbao. Sai Iñaki Williams e entra Berenguer.

bola

15'

2ºTEMPO

QUE PANCADA! Xavi Espart recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e manda uma chinelada. Unai Simón espalma.

bola

14'

2ºTEMPO

Iñaki Williams tenta puxar contra ataque pelo meio de campo e perde a bola pra Pedri.

bola

13'

2ºTEMPO

Raphinha rola pra Fermín López na linha de fundo peça esquerda de ataque. Ele cruza, bola bate na defesa e sai em escanteio.

bola

12'

2ºTEMPO

Bola lançada pra Lamine Yamal na direita de ataque. Louis-Jean antecipa bem e joga pra linha lateral.

bola

11'

2ºTEMPO

QUASE! Fermín López recebe na área do Bilbao pela direita, gira e bate. Unai Simón fecha bem o ângulo e faz a defesa, jogando pra escanteio.

bola

10'

2ºTEMPO

Athletic Bilbao tenta esfriar o jogo e troca passes no meio de campo.

bola

9'

2ºTEMPO

NO TRAVESSÃO! Lamine Yamal rouba a bola e chuta colocado da entrada da área adversária. No travessão de Unai Simón.

bola

8'

2ºTEMPO

Mais uma falta no meio de campo, agora de Gordon em cima de Rincón.

bola

7'

2ºTEMPO

Iñaki Williams domina no campo de ataque e sofre falta de Gerard Martín.

bola

6'

2ºTEMPO

Bernal tenta passe do meio de campo pra Pedri no ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.

bola

5'

2ºTEMPO

Barcelona volta na mesma toada do primeiro tempo e encurrala os visitantes.

bola

4'

2ºTEMPO

Raphinha recebe boa bola no ataque. Antes da finalização, Louis-Jean faz corte providencial.

amarelo

3'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Guruzeta tenta chutar a bola no meio de campo, mas chuta Cubarsí. Falta e amarelo para o jogador do Bilbao.

bola

2'

2ºTEMPO

PRA FORA! Raphinha ajeita com carinho pra Gordon dentro da área adversária. Ele bate de primeira e manda por cima do gol.

bola

1'

2ºTEMPO

As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

49'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

49'

1ºTEMPO

Falta de Raphinha em cima de Louis-Jean no meio de campo.

bola

48'

1ºTEMPO

Médicos atendem Laporte, que deixa o campo fazendo caretas de dor, mas já está pronto pra voltar.

bola

47'

1ºTEMPO

Laporte é derrubado por Lamine Yamal dentro da área visitante. Falta marcada. Pisão forte do jogador do Barcelona no defensor.

bola

46'

1ºTEMPO

Lamine Yamal recebe na área do Bilbao pela esquerda e chuta de primeira. Unai Simón espalma pra escanteio.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Raphinha recebe na esquerda de ataque e cruza. Unai Simón fica com ela.

bola

43'

1ºTEMPO

Yeray Álvarez cruza pela direita de ataque. Direto nas mãos de Joan García.

bola

42'

1ºTEMPO

Nico Williams tenta jogada pela esquerda de ataque. Eric García rasga no carrinho e joga pra linha lateral.

bola

41'

1ºTEMPO

Zaga do Bilbao perdida com a troca de passes do ataque do Barcelona.

bola

40'

1ºTEMPO

SENSACIONAL UNAI SIMÓN! Bernal deixa Lamine Yamal na cara do gol. Ele chuta e o goleirão faz uma grande defesa e evita o segundo do Barça.

bola

39'

1ºTEMPO

Nico Williams chuta de fora da área. Bola sai mascada pela direita do gol de Joan García,

bola

38'

1ºTEMPO

Lamine Yamal é lançado na direita de ataque, erra domínio e perde o lance.

gol

37'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! RAPHINHA! Pedri dá lindo passe do meio de campo pra Raphinha na área visitante, livre. O brasileiro limpa Unai Simón e toca para o gol vazio. Barça na frente.

bola

37'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

36'

1ºTEMPO

Louis-Jean recebe de Nico Williams no ataque e chapa pra fora. Impedimento é marcado na jogada.

bola

35'

1ºTEMPO

Raphinha cobra a falta direto para o gol, mas acerta a barreira.

bola

34'

1ºTEMPO

Fermín López toma entrada forte de Laporte perto da área visitante. Falta.

bola

33'

1ºTEMPO

Raphinha disputa dentro da área do Bilbao com Yeray Álvarez. Ele acerta o braço no rosto do adversário. Falta apontada.

bola

32'

1ºTEMPO

Troca passes no meio de campo o Barcelona.

bola

31'

1ºTEMPO

Erro de passe no meio de campo de Fermín López.

bola

30'

1ºTEMPO

Canales cobra escanteio pela direita. Raphinha ajuda a defesa e afasta de cabeça.

bola

29'

1ºTEMPO

NÃO VALE! Lamine Yamal é lançado no ataque, mas bola sobra com Gordon na esquerda. Ele toca para Pedri no meio da área visitante, e dele vai pra rede. Bandeira pega posição irregular de Yamal no início da jogada.

bola

28'

1ºTEMPO

Bilbao tenta jogada ensaiada na cobrança da falta, mas jogadores se enrolam e perdem boa oportunidade.

amarelo

27'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Arrancada de Iñaki Williams no ataque. Xavi Espart comete falta por trás na entrada da área e recebe o amarelo.

bola

26'

1ºTEMPO

Jogada de linha de fundo de Xavi Espart pela esquerda de ataque. Ele cruza e Unai Simón sobe no terceiro andar pra ficar com ela.

bola

25'

1ºTEMPO

Gira a bola no ataque o Barça, tentando abrir a defesa adversária.

bola

24'

1ºTEMPO

Pressão total do Barcelona nesse momento. Athletic Bilbao se fecha na defesa e aposta somente nos contra ataques.

bola

23'

1ºTEMPO

NA TRAVE! Xavi Espart cruza na medida da esquerda de ataque. Raphinha cabeceia e acerta m poste esquerdo de Unai Simón.

bola

22'

1ºTEMPO

Erro de passe de Lamine Yamal na direita de ataque pra Pedri no meio. Zaga afasta, mas Barça recupera rapidamente a posse.

bola

21'

1ºTEMPO

Lindo passe de Jauregizar do meio de campo pra Guruzeta no ataque, completamente livre. Joan García lê bem a jogada, deixa sua grande área e manda um bico pra longe.

bola

20'

1ºTEMPO

Chegada mais forte de Gordon em cima de Rincón no meio de campo. Falta marcada.

bola

19'

1ºTEMPO

UNAAAI SIMÓN! Mais uma jogada característica de Lamine Yamal pela direita de ataque. Ele chapa de canhota para o gol e Unai Simón espalma no ângulo direito. Grande defesa do goleiro do Bilbao.

bola

18'

1ºTEMPO

Torcida da casa faz barulho nas arquibancadas, empurrando seu time sem parar.

bola

17'

1ºTEMPO

Barça começa a se impor na partida e já dominas as ações, principalmente pelo meio de campo.

bola

16'

1ºTEMPO

Eric García tenta enfiada do meio de campo para o ataque. Defesa do Bilbao intercepta bem.

bola

15'

1ºTEMPO

Fermín López dá bom passe pra Raphinha dentro da área adversária. O brasileiro não consegue a finalização e a zaga afasta o perigo.

bola

14'

1ºTEMPO

Troca passes na faixa central de campo o time do Barcelona.

bola

13'

1ºTEMPO

Tudo certo com Laporte. Bola rolando novamente.

bola

12'

1ºTEMPO

Jogo parado. Laporte recebe atendimento médico em campo após dividida dura no meio de campo com Espart.

bola

11'

1ºTEMPO

Lamine Yamal recebe na direita de ataque, limpa para o meio no seu melhor estilo e chapa. À direita do gol de Unai Simón.

bola

10'

1ºTEMPO

Nico Williams faz bonita finta no meio de campo, mas erra passe na sequência.

bola

9'

1ºTEMPO

Pedri levanta pela direita de ataque. Eric García aparece bem de cabeça, mas joga pela linha de fundo.

bola

8'

1ºTEMPO

Disputa de bola pela direita de ataque de Gordon. Ele ganha um escanteio para o Barça.

bola

7'

1ºTEMPO

Mesmo fora de casa, Athletic Bilbao não fica somente na defesa. Time basco também busca o ataque.

bola

6'

1ºTEMPO

Sancet é acionado no comando de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

5'

1ºTEMPO

Gordon tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa e acaba desarmado.

bola

4'

1ºTEMPO

Nico Williams chega ao fundo pela esquerda de ataque e descola um escanteio para o Bilbao.

bola

3'

1ºTEMPO

Time do Barcelona começa o jogo com as linhas altas, dificultando a saída de jogo dos visitantes.

bola

2'

1ºTEMPO

Iñaki Williams tenta passe pelo meio de campo e entrega de graça para os adversários.

bola

1'

1ºTEMPO

O Barcelona joga de camisas listradas em azul e grená e calções e meiões azuis. O Athletic Bilbao vem a campo todo de azul claro.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Camp Nou.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Miguel Angel Ortiz Arias (ESP), auxiliado por José Antonio Garrido (ESP) e Alejandro Estévez (ESP).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Athletic Bilbao definido por Edin Terzic: Unai Simón; Rincón, Álvarez, Laporte e Johaneko; Jauregizar, Canales e Sancet; Iñaki Williams, Guruzeta e Nico Williams.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Barcelona escalado por Hansi Flick: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín e Xavi Espart; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Gordon.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Bardghji e De Jong, lesionados. Os visitantes não contarão com Berchiche e Egiluz, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado dos bascos, mesmo jogando fora de casa, o foco é se recuperar da derrota sofrida na partida inaugural, tendo uma boa atuação e, se possível, pontuando.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O time catalão busca sua segunda vitória na competição e seus torcedores poderão acompanhar de perto os novos contratados Adeyemi, Gordon e Rodri, a grande estrela, que tem estreia programada pelo menos para o segundo tempo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato (a primeira de cada time na competição), o Barça visitou o Elche e goleou por 5x0. Os Leões jogaram em casa contra o Sevilla e levaram a pior, perdendo por 3x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 249 partidas entre as equipes. O Barcelona venceu 130, o Athletic Bilbao levou a melhor em 81 oportunidades, além de 40 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Spotify Camp Nou, ou simplesmente Camp Nou, na Catalunha, Espanha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Barcelona e Athletic Bilbao, jogo adiado da 1ª rodada do Campeonato Espanhol 26/27. A bola começa a rolar às 16h.

Barcelona FCB

  • Hans Flick

    TECNICO

  • Joan García

    Goleiro

  • Eric GarcíaSaiu

    Defesa

  • Jules KoundéEntrou

    Defesa

  • Pau Cubarsí

    Defesa

  • Gerard Martín

    Defesa

  • Xavi EspartAmarelo

    Defesa

  • Marc BernalSaiu

    Meio-Campo

  • Dani OlmoEntrou

    Meio-Campo

  • PedriSaiu

    Meio-Campo

  • João CanceloEntrou

    Defesa

  • Fermín LópezGol

    Meio-Campo

  • Lamine Yamal

    Atacante

  • RaphinhaSaiuGol

    Atacante

  • RodriEntrou

    Meio-Campo

  • Anthony GordonSaiu

    Atacante

  • Karim AdeyemiEntrou

    Atacante

Athletic Bilbao ATB

  • Edin Terzic

    TECNICO

  • Unai Simón

    Goleiro

  • Hugo Rincón

    Defesa

  • Yeray Álvarez

    Defesa

  • Aymeric Laporte

    Defesa

  • Johaneko Louis-JeanSaiuAmarelo

    Defesa

  • Adama BoiroEntrou

    Defesa

  • Mikel JauregizarSaiu

    Meio-Campo

  • Beñat GerenabarrenaEntrou

    Meio-Campo

  • Peio Canales

    Meio-Campo

  • Oihan Sancet

    Meio-Campo

  • Iñaki WilliamsSaiu

    Atacante

  • Álex BerenguerEntrou

    Atacante

  • Gorka GuruzetaSaiuAmarelo

    Atacante

  • Álvaro DjalóEntrou

    Atacante

  • Nico WilliamsSaiu

    Atacante

  • Robert NavarroEntrou

    Atacante

  • Miguel Angel Ortiz Arias (ESP)

    ÁRBITRO

  • José Antonio Garrido (ESP)

    ASSISTENTE

  • Alejandro Estévez (ESP)

    ASSISTENTE

  • VAR - Jorge Figueroa (ESP)

    QUARTO ÁRBITRO

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