1ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Quinta-feira, 27/08•16h
Minuto a Minuto: Barcelona X Athletic Bilbao - 27/08/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Barcelona vence o Athletic Bilbao no Camp Nou por 2x0, com extrema tranquilidade.
48'
•
2ºTEMPO
Fermín López agarra Boiro pela esquerda defensiva do Bilbao. Falta marcada.
47'
•
2ºTEMPO
Batida fraquinha de fora da área de Lamine Yamal. Dessa vez Unai Simón defende com tranquilidade, no meio do gol.
46'
•
2ºTEMPO
Navarro tenta invadir a área dos mandantes pela esquerda de ataque. Koundé faz bom desarme.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Gasta o tempo pelo meio de campo o Barça, mas quando surge uma brecha, equipe não deixa de tentar ampliar.
43'
•
2ºTEMPO
DE NOVO ELE! Lamine Yamal cruza na medida pela direita de ataque. Adeyemi finaliza na pequena área e Unai Simón faz uma defesa sensacional no mais puro reflexo. Grande atuação do goleiro da seleção espanhola.
42'
•
2ºTEMPO
Falta de Adeyemi em Rincón no meio de campo.
41'
•
2ºTEMPO
Sancet tenta jogada pelo meio de campo, é desarmado e posse fica novamente com o Barça.
40'
•
2ºTEMPO
Com toda a tranquilidade do mundo, Barcelona roda a bola pelo meio de campo.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda pela última vez o Barcelona. Sai Pedri e entra João Cancelo.
38'
•
2ºTEMPO
Adeyemi finaliza da pequena área e Unai Simón faz um milagre, mas bandeira aponta impedimento no início da jogada.
37'
•
2ºTEMPO
No momento em que o Bilbao tentava atacar, Barcelona encontra o segundo gol e joga um balde de água fria nos adversários.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! FERMÍN LÓPEZ! Adeyemi vai ao fundo pela esquerda de ataque e rola para o meio da área adversária. Laporte corta pra trás, enganando Unai Simón. Bola sobra limpa com Fermín López, que só empurra pra rede e amplia o marcador.
36'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mexida no Athletic Bilbao. Sai Guruzeta e entra Djaló.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gordon vai descansar e vem Adeyemi no seu lugar.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Barcelona. Sai Eric García e entra Koundé.
33'
•
2ºTEMPO
LINDO, MAS NÃO VALE! Cubarsí manda uma bicicleta maravilhosa de dentro da área do Bilbao. Unai Simón faz uma defesa espetacular, mas nada disso vale. Impedimento é apontado.
32'
•
2ºTEMPO
Gordon parte pra cima da marcação pela esquerda de ataque e é parado com falta por Rincón.
31'
•
2ºTEMPO
Acalma o jogo o time do Barça, rodando a bola no meio de campo.
30'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Barcelona apreensivo, mas segue apoiando.
29'
•
2ºTEMPO
Depois das substituições, Athletic Bilbao melhora na partida e agora corre atrás do gol de empate.
28'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Berenguer ganha jogada pela esquerda de ataque com Eric García e rola pra entrada da área mandante. Sancet manda um bonito chute e acerta o poste direito de Joan García.
27'
•
2ºTEMPO
Gerenabarrena cruza pela direita de ataque. Sancet cabeceia bem, mas joga pra fora.
26'
•
2ºTEMPO
Lamine Yamal cobra escanteio pela direita. Bola fica viva na área, mas Guruzeta consegue afastar pra longe.
25'
•
2ºTEMPO
Gordon recebe de Lamine Yamal na área adversária e finaliza. Rincón trava na hora exata e bola sai em escanteio para o Barça.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Jauregizar vai descansar e entra Gerenabarrena no seu lugar.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alterações no Athletic Bilbao. Sai Louis-Jean, lesionado, e entra Adama Boiro.
23'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Louis-Jean recebe atendimento médico em campo.
22'
•
2ºTEMPO
Bola alçada pela esquerda de ataque. Dani Olmo aparece bem de cabeça, mas Unai Simón faz a defesa.
21'
•
2ºTEMPO
Eric García vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Laporte trava e joga pra escanteio.
20'
•
2ºTEMPO
Time do Athletic Bilbao fica inteiro fechado no seu campo de defesa.
19'
•
2ºTEMPO
Roda a bola na faixa central de campo o Barcelona.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bernal sai e entra Dani Olmo no seu lugar.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Barcelona. Sai Raphinha e vem Rodri, fazendo sua estreia com a camisa do Barça.
17'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! FECHA AS PERNAS! Lamine Yamal domina na direita de ataque e aplica uma caneta linda em Louis-Jean. O lateral do Bilbao apela e agarra o adversário. Amarelo aplicado.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Nico Williams também deixa o jogo para a entrada de Navarro.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Athletic Bilbao. Sai Iñaki Williams e entra Berenguer.
15'
•
2ºTEMPO
QUE PANCADA! Xavi Espart recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e manda uma chinelada. Unai Simón espalma.
14'
•
2ºTEMPO
Iñaki Williams tenta puxar contra ataque pelo meio de campo e perde a bola pra Pedri.
13'
•
2ºTEMPO
Raphinha rola pra Fermín López na linha de fundo peça esquerda de ataque. Ele cruza, bola bate na defesa e sai em escanteio.
12'
•
2ºTEMPO
Bola lançada pra Lamine Yamal na direita de ataque. Louis-Jean antecipa bem e joga pra linha lateral.
11'
•
2ºTEMPO
QUASE! Fermín López recebe na área do Bilbao pela direita, gira e bate. Unai Simón fecha bem o ângulo e faz a defesa, jogando pra escanteio.
10'
•
2ºTEMPO
Athletic Bilbao tenta esfriar o jogo e troca passes no meio de campo.
9'
•
2ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Lamine Yamal rouba a bola e chuta colocado da entrada da área adversária. No travessão de Unai Simón.
8'
•
2ºTEMPO
Mais uma falta no meio de campo, agora de Gordon em cima de Rincón.
7'
•
2ºTEMPO
Iñaki Williams domina no campo de ataque e sofre falta de Gerard Martín.
6'
•
2ºTEMPO
Bernal tenta passe do meio de campo pra Pedri no ataque. Forte demais. Bola se perde pela linha de fundo.
5'
•
2ºTEMPO
Barcelona volta na mesma toada do primeiro tempo e encurrala os visitantes.
4'
•
2ºTEMPO
Raphinha recebe boa bola no ataque. Antes da finalização, Louis-Jean faz corte providencial.
3'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Guruzeta tenta chutar a bola no meio de campo, mas chuta Cubarsí. Falta e amarelo para o jogador do Bilbao.
2'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Raphinha ajeita com carinho pra Gordon dentro da área adversária. Ele bate de primeira e manda por cima do gol.
1'
•
2ºTEMPO
As duas equipes voltam sem alterações para esse início de segundo tempo.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
49'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
49'
•
1ºTEMPO
Falta de Raphinha em cima de Louis-Jean no meio de campo.
48'
•
1ºTEMPO
Médicos atendem Laporte, que deixa o campo fazendo caretas de dor, mas já está pronto pra voltar.
47'
•
1ºTEMPO
Laporte é derrubado por Lamine Yamal dentro da área visitante. Falta marcada. Pisão forte do jogador do Barcelona no defensor.
46'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal recebe na área do Bilbao pela esquerda e chuta de primeira. Unai Simón espalma pra escanteio.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Raphinha recebe na esquerda de ataque e cruza. Unai Simón fica com ela.
43'
•
1ºTEMPO
Yeray Álvarez cruza pela direita de ataque. Direto nas mãos de Joan García.
42'
•
1ºTEMPO
Nico Williams tenta jogada pela esquerda de ataque. Eric García rasga no carrinho e joga pra linha lateral.
41'
•
1ºTEMPO
Zaga do Bilbao perdida com a troca de passes do ataque do Barcelona.
40'
•
1ºTEMPO
SENSACIONAL UNAI SIMÓN! Bernal deixa Lamine Yamal na cara do gol. Ele chuta e o goleirão faz uma grande defesa e evita o segundo do Barça.
39'
•
1ºTEMPO
Nico Williams chuta de fora da área. Bola sai mascada pela direita do gol de Joan García,
38'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal é lançado na direita de ataque, erra domínio e perde o lance.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! RAPHINHA! Pedri dá lindo passe do meio de campo pra Raphinha na área visitante, livre. O brasileiro limpa Unai Simón e toca para o gol vazio. Barça na frente.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
36'
•
1ºTEMPO
Louis-Jean recebe de Nico Williams no ataque e chapa pra fora. Impedimento é marcado na jogada.
35'
•
1ºTEMPO
Raphinha cobra a falta direto para o gol, mas acerta a barreira.
34'
•
1ºTEMPO
Fermín López toma entrada forte de Laporte perto da área visitante. Falta.
33'
•
1ºTEMPO
Raphinha disputa dentro da área do Bilbao com Yeray Álvarez. Ele acerta o braço no rosto do adversário. Falta apontada.
32'
•
1ºTEMPO
Troca passes no meio de campo o Barcelona.
31'
•
1ºTEMPO
Erro de passe no meio de campo de Fermín López.
30'
•
1ºTEMPO
Canales cobra escanteio pela direita. Raphinha ajuda a defesa e afasta de cabeça.
29'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Lamine Yamal é lançado no ataque, mas bola sobra com Gordon na esquerda. Ele toca para Pedri no meio da área visitante, e dele vai pra rede. Bandeira pega posição irregular de Yamal no início da jogada.
28'
•
1ºTEMPO
Bilbao tenta jogada ensaiada na cobrança da falta, mas jogadores se enrolam e perdem boa oportunidade.
27'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Arrancada de Iñaki Williams no ataque. Xavi Espart comete falta por trás na entrada da área e recebe o amarelo.
26'
•
1ºTEMPO
Jogada de linha de fundo de Xavi Espart pela esquerda de ataque. Ele cruza e Unai Simón sobe no terceiro andar pra ficar com ela.
25'
•
1ºTEMPO
Gira a bola no ataque o Barça, tentando abrir a defesa adversária.
24'
•
1ºTEMPO
Pressão total do Barcelona nesse momento. Athletic Bilbao se fecha na defesa e aposta somente nos contra ataques.
23'
•
1ºTEMPO
NA TRAVE! Xavi Espart cruza na medida da esquerda de ataque. Raphinha cabeceia e acerta m poste esquerdo de Unai Simón.
22'
•
1ºTEMPO
Erro de passe de Lamine Yamal na direita de ataque pra Pedri no meio. Zaga afasta, mas Barça recupera rapidamente a posse.
21'
•
1ºTEMPO
Lindo passe de Jauregizar do meio de campo pra Guruzeta no ataque, completamente livre. Joan García lê bem a jogada, deixa sua grande área e manda um bico pra longe.
20'
•
1ºTEMPO
Chegada mais forte de Gordon em cima de Rincón no meio de campo. Falta marcada.
19'
•
1ºTEMPO
UNAAAI SIMÓN! Mais uma jogada característica de Lamine Yamal pela direita de ataque. Ele chapa de canhota para o gol e Unai Simón espalma no ângulo direito. Grande defesa do goleiro do Bilbao.
18'
•
1ºTEMPO
Torcida da casa faz barulho nas arquibancadas, empurrando seu time sem parar.
17'
•
1ºTEMPO
Barça começa a se impor na partida e já dominas as ações, principalmente pelo meio de campo.
16'
•
1ºTEMPO
Eric García tenta enfiada do meio de campo para o ataque. Defesa do Bilbao intercepta bem.
15'
•
1ºTEMPO
Fermín López dá bom passe pra Raphinha dentro da área adversária. O brasileiro não consegue a finalização e a zaga afasta o perigo.
14'
•
1ºTEMPO
Troca passes na faixa central de campo o time do Barcelona.
13'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com Laporte. Bola rolando novamente.
12'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Laporte recebe atendimento médico em campo após dividida dura no meio de campo com Espart.
11'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal recebe na direita de ataque, limpa para o meio no seu melhor estilo e chapa. À direita do gol de Unai Simón.
10'
•
1ºTEMPO
Nico Williams faz bonita finta no meio de campo, mas erra passe na sequência.
9'
•
1ºTEMPO
Pedri levanta pela direita de ataque. Eric García aparece bem de cabeça, mas joga pela linha de fundo.
8'
•
1ºTEMPO
Disputa de bola pela direita de ataque de Gordon. Ele ganha um escanteio para o Barça.
7'
•
1ºTEMPO
Mesmo fora de casa, Athletic Bilbao não fica somente na defesa. Time basco também busca o ataque.
6'
•
1ºTEMPO
Sancet é acionado no comando de ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
5'
•
1ºTEMPO
Gordon tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa e acaba desarmado.
4'
•
1ºTEMPO
Nico Williams chega ao fundo pela esquerda de ataque e descola um escanteio para o Bilbao.
3'
•
1ºTEMPO
Time do Barcelona começa o jogo com as linhas altas, dificultando a saída de jogo dos visitantes.
2'
•
1ºTEMPO
Iñaki Williams tenta passe pelo meio de campo e entrega de graça para os adversários.
1'
•
1ºTEMPO
O Barcelona joga de camisas listradas em azul e grená e calções e meiões azuis. O Athletic Bilbao vem a campo todo de azul claro.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Camp Nou.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Miguel Angel Ortiz Arias (ESP), auxiliado por José Antonio Garrido (ESP) e Alejandro Estévez (ESP).
PRÉ-JOGO
Athletic Bilbao definido por Edin Terzic: Unai Simón; Rincón, Álvarez, Laporte e Johaneko; Jauregizar, Canales e Sancet; Iñaki Williams, Guruzeta e Nico Williams.
PRÉ-JOGO
Barcelona escalado por Hansi Flick: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín e Xavi Espart; Bernal, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Gordon.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Bardghji e De Jong, lesionados. Os visitantes não contarão com Berchiche e Egiluz, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado dos bascos, mesmo jogando fora de casa, o foco é se recuperar da derrota sofrida na partida inaugural, tendo uma boa atuação e, se possível, pontuando.
PRÉ-JOGO
O time catalão busca sua segunda vitória na competição e seus torcedores poderão acompanhar de perto os novos contratados Adeyemi, Gordon e Rodri, a grande estrela, que tem estreia programada pelo menos para o segundo tempo.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato (a primeira de cada time na competição), o Barça visitou o Elche e goleou por 5x0. Os Leões jogaram em casa contra o Sevilla e levaram a pior, perdendo por 3x1.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 249 partidas entre as equipes. O Barcelona venceu 130, o Athletic Bilbao levou a melhor em 81 oportunidades, além de 40 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Spotify Camp Nou, ou simplesmente Camp Nou, na Catalunha, Espanha.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Barcelona e Athletic Bilbao, jogo adiado da 1ª rodada do Campeonato Espanhol 26/27. A bola começa a rolar às 16h.
Hans Flick
TECNICO
Joan García
Goleiro
Eric García
Defesa
Jules Koundé
Defesa
Pau Cubarsí
Defesa
Gerard Martín
Defesa
Xavi Espart
Defesa
Marc Bernal
Meio-Campo
Dani Olmo
Meio-Campo
Pedri
Meio-Campo
João Cancelo
Defesa
Fermín López
Meio-Campo
Lamine Yamal
Atacante
Raphinha
Atacante
Rodri
Meio-Campo
Anthony Gordon
Atacante
Karim Adeyemi
Atacante
Edin Terzic
TECNICO
Unai Simón
Goleiro
Hugo Rincón
Defesa
Yeray Álvarez
Defesa
Aymeric Laporte
Defesa
Johaneko Louis-Jean
Defesa
Adama Boiro
Defesa
Mikel Jauregizar
Meio-Campo
Beñat Gerenabarrena
Meio-Campo
Peio Canales
Meio-Campo
Oihan Sancet
Meio-Campo
Iñaki Williams
Atacante
Álex Berenguer
Atacante
Gorka Guruzeta
Atacante
Álvaro Djaló
Atacante
Nico Williams
Atacante
Robert Navarro
Atacante
Miguel Angel Ortiz Arias (ESP)
ÁRBITRO
José Antonio Garrido (ESP)
ASSISTENTE
Alejandro Estévez (ESP)
ASSISTENTE
VAR - Jorge Figueroa (ESP)
QUARTO ÁRBITRO