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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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encerrado
Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla, Espanha
Sevilla Sevilla
2 × 0
Osasuna Osasuna

10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Segunda-feira, 26/1017h

Minuto a Minuto: Sevilla X Osasuna - 26/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Sevilla: sai Felix Correia, entra José Ángel Carmona.

inicio

37'

2ºTEMPO

Gol do Sevilla! Felix Correia marca. Assistência de Youssouf Fofana.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Osasuna: sai Valentin Rosier, entra Íñigo Arguibide.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Osasuna: sai Moi Gómez, entra Enrique Barja Alfonso.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Osasuna: sai Lucas Torró, entra Asier Osambela.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Sevilla: sai Isaac Romero, entra Manuel Bueno Sebastián.

bola

26'

2ºTEMPO

Substituição no Sevilla: sai Chidera Ejuke, entra Rubén Vargas.

bola

23'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Valentin Rosier (Osasuna).

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Sevilla: sai Lucas Stassin, entra Robbie Ure.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Osasuna: sai Jonathan Dubasin, entra Raul García.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Osasuna: sai Rubén García, entra Raul Moro.

bola

10'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Isaac Romero (Sevilla).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

29'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Alejandro Catena (Osasuna).

inicio

24'

1ºTEMPO

Gol do Sevilla! Isaac Romero marca. Assistência de Youssouf Fofana.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Sevilla x Osasuna!

Sevilla SEV

  • Luis García

    TECNICO

Osasuna OSA

  • Arrasate

    TECNICO

  • Miguel Angel Ortiz Arias

    ÁRBITRO

Sevilla SEV
Osasuna OSA

GOLS

Gol Isaac Romero
Gol Felix Correia
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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