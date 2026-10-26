10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Segunda-feira, 26/10•17h
Minuto a Minuto: Sevilla X Osasuna - 26/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Felix Correia, entra José Ángel Carmona.
37'
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2ºTEMPO
Gol do Sevilla! Felix Correia marca. Assistência de Youssouf Fofana.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Valentin Rosier, entra Íñigo Arguibide.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Moi Gómez, entra Enrique Barja Alfonso.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Lucas Torró, entra Asier Osambela.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Isaac Romero, entra Manuel Bueno Sebastián.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Chidera Ejuke, entra Rubén Vargas.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Valentin Rosier (Osasuna).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Lucas Stassin, entra Robbie Ure.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Jonathan Dubasin, entra Raul García.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Rubén García, entra Raul Moro.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Isaac Romero (Sevilla).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
29'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alejandro Catena (Osasuna).
24'
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1ºTEMPO
Gol do Sevilla! Isaac Romero marca. Assistência de Youssouf Fofana.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Sevilla x Osasuna!
Luis García
TECNICO
Arrasate
TECNICO
Miguel Angel Ortiz Arias
ÁRBITRO