10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 25/10•12h15
Minuto a Minuto: Celta de Vigo X Betis - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Aleix Febas, entra Hugo Burcio.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sergio Carreira Vilarino (Celta de Vigo).
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Dani Ceballos, entra Álvaro Fidalgo.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Isco, entra Giovani Lo Celso.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Diego Llorente, entra Marc Bartra.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Pablo Durán Fernández, entra Iago Aspas.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Javier Rueda García, entra Sergio Carreira Vilarino.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Antony Matheus dos Santos, entra Pablo Fornals.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Nelson Deossa, entra Troy Parrott.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Hugo González, entra Williot Swedberg.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Hugo Alvarez Antunez, entra Ferran Jutglà.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Diego Llorente (Betis).
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Celta de Vigo x Betis!
Claudio Giráldez
TECNICO
M. Pellegrini
TECNICO
Isidro Diaz de Mera Escuderos
ÁRBITRO