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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 57,66% 193.574 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 42,34% 142.169 VOTOS
Presidente
0,25%
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 0,00% 0 VOTOS
PP - 11 Mailza Assis 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AC
0,00%
PSD - 55 Omar Aziz 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AM
0,00%
PP - 11 Celina Leão 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,00%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Cadu De Lula 0,00% 0 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - TO
0,00%
NOVO ELEIÇÕES 2026

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10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Domingo, 25/1017h

Minuto a Minuto: Barcelona X Real Madrid - 25/10/2026

bola

13'

1ºTEMPO

Bellingham lança Mbappé na ponta direita, mas o francês está em posição irregular.

bola

12'

1ºTEMPO

Bellingham cobra falta rapidamente invertendo o jogo, mas ela estava rolando e o árbitro manda voltar.

bola

11'

1ºTEMPO

Espart leva chegada forte de Tchouameni, que reclama com a arbitragem. Torcida do Barcelona prede cartão.

bola

10'

1ºTEMPO

Bellingham tenta girar pra cima de Cubarsí na intermediária e recebe falta do zagueiro.

bola

9'

1ºTEMPO

Gordon recebe na entrada da área, ajeita e chuta no centro do gol para a defesa de Lunin.

bola

8'

1ºTEMPO

Huijsen erra mais um passe dentro da grande área e cede lateral de graça ao Barça.

bola

7'

1ºTEMPO

Yamal brinca com Cucurella na ala direita e acaba recebendo a falta.

bola

6'

1ºTEMPO

Arda Guler aproveita a vacilada de Pedri, parte em velocidade pela direita, invade a área e chuta por cima do gol.

bola

5'

1ºTEMPO

Mbappé tenta passar por Cancelo e Gordon na ponta direita e é desarmado pelo português.

bola

4'

1ºTEMPO

Huijsen sai errado, dá a bola nos pés de Yamal que tenta Raphinha dentro da grande área, mas erra o passe.

bola

3'

1ºTEMPO

Espart rouba a bola de Diomandé, que se recupera e desarma o jovem lateral.

bola

2'

1ºTEMPO

Barcelona troca passes, envolve o adversário e a torcida gosta.

bola

1'

1ºTEMPO

Yamal dá passe de primeira buscando Raphinha e Lunin sai do gol para afastar com um chutão.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Barcelona x Real Madrid!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Barcelona veste camisas listradas em azul e grená, calções e meiões azuis. Real Madri vem todo de branco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O dono do apito é Juan Martínez Manuera, que vai apitar seu 5º El Clássico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

As duas equipes sobem ao gramado neste momento e a torcida do Barcelona faz um lindo mosaico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Faz frio na noite da Catalunha. Os termômetros marcam 17 graus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O atacante Vini Jr. não joga hoje por ter sido expulso no jogo contra o Villarreal. Este é o segundo de quatro jogo de gancho.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Teremos quatro brasileiros envolvidos no jogo de hoje. O único titular é Raphinha. Gabriel Jesus, Eder Militão e Endrick estarão no banco de reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Real Madrid soma 21 pontos e é o terceiro colocado. Na rodada passada, a equipe recebeu o Sevilla e venceu por 4 a 1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Com 100% de aproveitamento, o Barcelona é líder da competição e tem 27 pontos somados. Na última rodada, o time visitou o Betis e venceu por 5 a 2.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar em La Liga! Barcelona e Real Madrid medem forças no Camp Nou em partida válida pela 10ª rodada!

Barcelona FCB

  • H. Flick

    TECNICO

Real Madrid RMA

  • José Mourinho

    TECNICO

  • Juan Martinez Munuera

    ÁRBITRO

Barcelona FCB
Real Madrid RMA

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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