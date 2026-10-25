10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 25/10•17h
Minuto a Minuto: Barcelona X Real Madrid - 25/10/2026
13'
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1ºTEMPO
Bellingham lança Mbappé na ponta direita, mas o francês está em posição irregular.
12'
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1ºTEMPO
Bellingham cobra falta rapidamente invertendo o jogo, mas ela estava rolando e o árbitro manda voltar.
11'
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1ºTEMPO
Espart leva chegada forte de Tchouameni, que reclama com a arbitragem. Torcida do Barcelona prede cartão.
10'
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1ºTEMPO
Bellingham tenta girar pra cima de Cubarsí na intermediária e recebe falta do zagueiro.
9'
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1ºTEMPO
Gordon recebe na entrada da área, ajeita e chuta no centro do gol para a defesa de Lunin.
8'
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1ºTEMPO
Huijsen erra mais um passe dentro da grande área e cede lateral de graça ao Barça.
7'
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1ºTEMPO
Yamal brinca com Cucurella na ala direita e acaba recebendo a falta.
6'
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1ºTEMPO
Arda Guler aproveita a vacilada de Pedri, parte em velocidade pela direita, invade a área e chuta por cima do gol.
5'
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1ºTEMPO
Mbappé tenta passar por Cancelo e Gordon na ponta direita e é desarmado pelo português.
4'
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1ºTEMPO
Huijsen sai errado, dá a bola nos pés de Yamal que tenta Raphinha dentro da grande área, mas erra o passe.
3'
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1ºTEMPO
Espart rouba a bola de Diomandé, que se recupera e desarma o jovem lateral.
2'
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1ºTEMPO
Barcelona troca passes, envolve o adversário e a torcida gosta.
1'
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1ºTEMPO
Yamal dá passe de primeira buscando Raphinha e Lunin sai do gol para afastar com um chutão.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Barcelona x Real Madrid!
PRÉ-JOGO
Barcelona veste camisas listradas em azul e grená, calções e meiões azuis. Real Madri vem todo de branco.
PRÉ-JOGO
O dono do apito é Juan Martínez Manuera, que vai apitar seu 5º El Clássico.
PRÉ-JOGO
As duas equipes sobem ao gramado neste momento e a torcida do Barcelona faz um lindo mosaico.
PRÉ-JOGO
Faz frio na noite da Catalunha. Os termômetros marcam 17 graus.
PRÉ-JOGO
O atacante Vini Jr. não joga hoje por ter sido expulso no jogo contra o Villarreal. Este é o segundo de quatro jogo de gancho.
PRÉ-JOGO
Teremos quatro brasileiros envolvidos no jogo de hoje. O único titular é Raphinha. Gabriel Jesus, Eder Militão e Endrick estarão no banco de reservas.
PRÉ-JOGO
Real Madrid soma 21 pontos e é o terceiro colocado. Na rodada passada, a equipe recebeu o Sevilla e venceu por 4 a 1.
PRÉ-JOGO
Com 100% de aproveitamento, o Barcelona é líder da competição e tem 27 pontos somados. Na última rodada, o time visitou o Betis e venceu por 5 a 2.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, torcedor! Daqui a pouco a bola vai rolar em La Liga! Barcelona e Real Madrid medem forças no Camp Nou em partida válida pela 10ª rodada!
H. Flick
TECNICO
José Mourinho
TECNICO
Juan Martinez Munuera
ÁRBITRO