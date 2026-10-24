10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 24/10•13h30
Minuto a Minuto: Valencia X Villarreal - 24/10/2026
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Villarreal: sai Gerard Moreno, entra Santi Comesaña.
34'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Pape Gueye (Villarreal) é expulso.
33'
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2ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Villarreal).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Justin De Haas, entra Hugo Duro.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Pablo Maffeo, entra Filip Ugrinic.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Javi Guerra, entra Harvey Elliott.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Daniel Raba Antolín, entra Arnau Martínez López.
24'
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2ºTEMPO
Gol do Villarreal! Alex Freeman marca. Assistência de Sergi Cardona Bermúdez.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Villarreal: sai Ayoze Pérez, entra Georges Mikautadze.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Villarreal: sai Ilias Akhomach Chakkour, entra Alberto Moleiro.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Villarreal: sai Juan Foyth, entra Sergi Cardona Bermúdez.
17'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Guido Rodríguez (Valencia).
15'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pablo Maffeo (Valencia).
14'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tajon Buchanan (Villarreal).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ayoze Pérez (Villarreal).
38'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Valencia! José Luis García Vayá converte.
37'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Renato Veiga (Villarreal).
36'
•
1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Valencia).
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Daniel Raba Antolín (Valencia).
14'
•
1ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai David Otorbi Ejededawe, entra Daniel Raba Antolín.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Valencia x Villarreal!
J. Aguirre
TECNICO
Iñigo Pérez
TECNICO
Alejandro Quintero Gonzalez
ÁRBITRO