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Mestalla Valencia, Espanha
Valencia Valencia
1 × 1
Villarreal Villarreal

10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Sábado, 24/1013h30

Minuto a Minuto: Valencia X Villarreal - 24/10/2026

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Villarreal: sai Gerard Moreno, entra Santi Comesaña.

bola

34'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Pape Gueye (Villarreal) é expulso.

bola

33'

2ºTEMPO

VAR: cartão alterado (Villarreal).

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Valencia: sai Justin De Haas, entra Hugo Duro.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Valencia: sai Pablo Maffeo, entra Filip Ugrinic.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Valencia: sai Javi Guerra, entra Harvey Elliott.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Valencia: sai Daniel Raba Antolín, entra Arnau Martínez López.

inicio

24'

2ºTEMPO

Gol do Villarreal! Alex Freeman marca. Assistência de Sergi Cardona Bermúdez.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Villarreal: sai Ayoze Pérez, entra Georges Mikautadze.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Villarreal: sai Ilias Akhomach Chakkour, entra Alberto Moleiro.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Villarreal: sai Juan Foyth, entra Sergi Cardona Bermúdez.

bola

17'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Guido Rodríguez (Valencia).

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Pablo Maffeo (Valencia).

bola

14'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Tajon Buchanan (Villarreal).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

43'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Ayoze Pérez (Villarreal).

bola

38'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Valencia! José Luis García Vayá converte.

bola

37'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Renato Veiga (Villarreal).

bola

36'

1ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Valencia).

bola

34'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Daniel Raba Antolín (Valencia).

bola

14'

1ºTEMPO

Substituição no Valencia: sai David Otorbi Ejededawe, entra Daniel Raba Antolín.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Valencia x Villarreal!

Valencia VAL

  • J. Aguirre

    TECNICO

Villarreal VIL

  • Iñigo Pérez

    TECNICO

  • Alejandro Quintero Gonzalez

    ÁRBITRO

Valencia VAL
Villarreal VIL

GOLS

Gol José Luis García Vayá
Alex Freeman Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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