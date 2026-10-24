10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 24/10•09h
Minuto a Minuto: Rayo Vallecano X Elche - 24/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Federico Redondo Solari, entra Pedro Bigas.
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Álvaro García (Rayo Vallecano).
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Rayo Vallecano: sai Ivan Balliu, entra Gnangoro Bouare.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Lucas Cepeda, entra Tete Morente.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Thomas Lemar, entra Martim Neto.
23'
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2ºTEMPO
Gol do Elche! Germán Valera marca. Assistência de Facundo Buonanotte.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Fernando Niño Rodríguez, entra Abiel Alessio Osorio.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Rayo Vallecano: sai Pedro Díaz, entra Isi Palazón.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Rayo Vallecano: sai Adrià Pedrosa, entra Jozhua Vertrouwd.
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Rayo Vallecano: sai Sergio Camello, entra Alexandre Zurawski.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Rayo Vallecano: sai Jorge De Frutos, entra Georgiy Tsitaishvili.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Gonzalo Villar, entra Facundo Buonanotte.
39'
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1ºTEMPO
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) desperdiça o pênalti!
36'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Elche! Fernando Niño Rodríguez converte.
35'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pathé Ciss (Rayo Vallecano).
33'
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1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Elche).
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Federico Redondo Solari (Elche).
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gonzalo Villar (Elche).
23'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Elche! Federico Redondo Solari converte.
10'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Javier Morcillo Rodrigálvarez (Elche).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Rayo Vallecano x Elche!
Beñat San José
TECNICO
M. Anselmi
TECNICO
Miguel Sesma Espinosa
ÁRBITRO