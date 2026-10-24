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encerrado
Vallecas Madri, Espanha
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
0 × 3
Elche Elche

10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Sábado, 24/1009h

Minuto a Minuto: Rayo Vallecano X Elche - 24/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Elche: sai Federico Redondo Solari, entra Pedro Bigas.

bola

36'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Álvaro García (Rayo Vallecano).

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Rayo Vallecano: sai Ivan Balliu, entra Gnangoro Bouare.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Elche: sai Lucas Cepeda, entra Tete Morente.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Elche: sai Thomas Lemar, entra Martim Neto.

inicio

23'

2ºTEMPO

Gol do Elche! Germán Valera marca. Assistência de Facundo Buonanotte.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Elche: sai Fernando Niño Rodríguez, entra Abiel Alessio Osorio.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Rayo Vallecano: sai Pedro Díaz, entra Isi Palazón.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Rayo Vallecano: sai Adrià Pedrosa, entra Jozhua Vertrouwd.

bola

9'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Rayo Vallecano: sai Sergio Camello, entra Alexandre Zurawski.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Rayo Vallecano: sai Jorge De Frutos, entra Georgiy Tsitaishvili.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Elche: sai Gonzalo Villar, entra Facundo Buonanotte.

bola

39'

1ºTEMPO

Pathé Ciss (Rayo Vallecano) desperdiça o pênalti!

bola

36'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Elche! Fernando Niño Rodríguez converte.

bola

35'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Pathé Ciss (Rayo Vallecano).

bola

33'

1ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Elche).

bola

30'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Federico Redondo Solari (Elche).

bola

30'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Gonzalo Villar (Elche).

bola

23'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Elche! Federico Redondo Solari converte.

bola

10'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Javier Morcillo Rodrigálvarez (Elche).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Rayo Vallecano x Elche!

Rayo Vallecano RYV

  • Beñat San José

    TECNICO

Elche ELC

  • M. Anselmi

    TECNICO

  • Miguel Sesma Espinosa

    ÁRBITRO

Rayo Vallecano RYV
Elche ELC

GOLS

Federico Redondo Solari Gol
Fernando Niño Rodríguez Gol
Germán Valera Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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