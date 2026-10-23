10ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sexta-feira, 23/10•16h
Minuto a Minuto: Alavés X Málaga - 23/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Juan Francisco Funes Arjona (Málaga).
44'
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2ºTEMPO
Gol do Alavés! Aitor Mañas marca.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Carlos Dotor, entra Jens Cajuste.
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Carlos Dotor (Málaga).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Adrian Nino, entra Carlos Ruiz Rubio.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Carlos Puga, entra Juan Berrocal.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Antonio Blanco, entra Aitor Mañas.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Ramón Enríquez, entra Rafael Rodríguez Ruiz.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Adam Aznou, entra José Salinas.
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nahuel Tenaglia (Alavés).
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Mariano Díaz, entra Toni Martínez.
10'
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2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Abderrahmane Rebbach, entra Denis Suárez.
10'
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2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Nicolas Valentini, entra Youssef Enriquez.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Carles Aleñá, entra Hugo Novoa Ramos.
45'
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1ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Málaga).
44'
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1ºTEMPO
Gol do Málaga! Adrian Nino marca. Assistência de Ramón Enríquez.
39'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Boyé (Alavés).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Alavés x Málaga!
Quique Sánchez Flores
TECNICO
Funes
TECNICO
Carlos Muñiz Muñoz
ÁRBITRO