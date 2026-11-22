13ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 22/11•12h15
Minuto a Minuto: Racing Santander X Real Sociedad - 22/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Racing Santander: sai Iñigo Vicente, entra Facundo González.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Iñigo Vicente (Racing Santander).
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Racing Santander: sai Yassir Zabiri, entra André Almeida.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Jon Gorrotxategi, entra Benat Turrientes.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Sergio Gómez, entra Aihen Muñoz.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mamadou Sarr (Real Sociedad).
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Orri Steinn Óskarsson, entra Arsen Zakharyan.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Racing Santander: sai Sergio Canales, entra Pablo García.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Iker Luque (Racing Santander).
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Hector Fort, entra Jon Aramburu.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Carlos Soler, entra Takefusa Kubo.
23'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Racing Santander! Sergio Canales converte.
21'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Álex Remiro (Real Sociedad).
15'
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2ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Gonçalo Guedes marca. Assistência de Jon Gorrotxategi.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Mikel Oyarzabal marca. Assistência de Sergio Gómez.
8'
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1ºTEMPO
Gol do Racing Santander! Yassir Zabiri marca.
6'
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1ºTEMPO
Gol do Racing Santander! Yassir Zabiri marca. Assistência de Iker Luque.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Racing Santander x Real Sociedad!
José Alberto López
TECNICO
P. Matarazzo
TECNICO
Manuel Jesus Orellana Cid
ÁRBITRO