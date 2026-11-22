13ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 22/11•14h30
Minuto a Minuto: Osasuna X Málaga - 22/11/2026
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Pablo Martínez Andrés, entra Carlos Ruiz Rubio.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Moi Gómez, entra Lucas Torró.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Rubén García, entra Iker Muñoz Cameros.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Asier Osambela (Osasuna).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Enrique Barja Alfonso, entra Raul Moro.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Aimar Oroz, entra Asier Osambela.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Joaquín Muñoz, entra Dani Lorenzo.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Álex Pastor, entra Carlos Puga.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Rafael Rodríguez Ruiz, entra Ramón Enríquez.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alejandro Catena (Osasuna).
20'
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1ºTEMPO
Gol do Osasuna! Ante Budimir marca. Assistência de Valentin Rosier.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Osasuna x Málaga!
Arrasate
TECNICO
Funes
TECNICO
Ricardo De Burgos Bengoetxea
ÁRBITRO