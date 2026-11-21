13ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 21/11•10h
Minuto a Minuto: Alavés X Dep. La Coruña - 21/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Alavés! Denis Suárez marca. Assistência de Lucas Boyé.
44'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ander Guevara (Alavés).
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Hugo Novoa Ramos, entra Xanet Oláiz Ibarzábal.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Pablo Ibanez Lumbreras, entra Ander Guevara.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Toni Martínez, entra Mariano Díaz.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Angel Pérez Hidalgo, entra Hugo Novoa Ramos.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Alavés: sai Abderrahmane Rebbach, entra Youssef Enriquez.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Yeremay Hernández, entra Bil Nsongo.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Luismi Cruz, entra Jonathan Asp Jensen.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Boyé (Alavés).
17'
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2ºTEMPO
Gol do Alavés! Lucas Boyé marca. Assistência de Angel Pérez Hidalgo.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Mario Soriano, entra Lorenzo Amatucci.
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Abderrahmane Rebbach (Alavés).
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adama Traoré (Dep. La Coruña).
10'
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2ºTEMPO
Lucas Boyé (Alavés) desperdiça o pênalti!
3'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Miguel Loureiro (Dep. La Coruña).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Riki Rodríguez, entra José María Giménez.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Ximo Navarro, entra Adama Traoré.
41'
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1ºTEMPO
Gol contra! Nahuel Tenaglia (Alavés) marca contra.
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Angel Pérez Hidalgo (Alavés).
19'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Giacomo Quagliata (Dep. La Coruña).
5'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ximo Navarro (Dep. La Coruña).
2'
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1ºTEMPO
Gol do Alavés! Angel Pérez Hidalgo marca. Assistência de Antonio Blanco.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Alavés x Dep. La Coruña!
Quique Sánchez Flores
TECNICO
Antonio Hidalgo
TECNICO
Victor Garcia Verdura
ÁRBITRO