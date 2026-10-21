6ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Quarta-feira, 21/10•15h
Minuto a Minuto: Levante X Athletic Bilbao - 21/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Levante! Karl Etta Eyong marca.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Yuri Berchiche (Athletic Bilbao).
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Levante: sai Thiago Cruz Fernandez, entra Paco Cortés.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Levante: sai Jeremy Toljan, entra Nacho Pérez Gómez.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Robert Navarro Muñoz, entra Nico Williams.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Hugo Rincón Lumbreras, entra Alejandro Rego Mora.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Iñigo Ruiz De Galarreta, entra Aitor Paredes.
35'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jeremy Toljan (Levante).
32'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Karl Etta Eyong (Levante).
28'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) é expulso.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Levante: sai Roger Brugué, entra Víctor García.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Levante: sai Iván Romero, entra Oriol Rey.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Levante: sai Petar Ratkov, entra Karl Etta Eyong.
22'
•
2ºTEMPO
Gol de pênalti do Athletic Bilbao! Alex Berenguer converte.
16'
•
2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Athletic Bilbao).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Mikel Jauregizar, entra Iñaki Williams.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Johaneko Louis-Jean, entra Peio Canales.
22'
•
1ºTEMPO
Gol do Levante! Roger Brugué marca.
20'
•
1ºTEMPO
Gol do Levante! Roger Brugué marca. Assistência de Daniel Requena Sánchez.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Levante x Athletic Bilbao!
Luís Castro
TECNICO
E. Terzić
TECNICO
Alejandro Quintero Gonzalez
ÁRBITRO