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encerrado
Riyadh Air Metropolitano Madri, Espanha
Atl. de Madrid Atl. de Madrid
2 × 1
Real Madrid Real Madrid

7ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Domingo, 20/0911h15

Minuto a Minuto: Atl. de Madrid X Real Madrid - 20/09/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
APITA O ÁRBITRO, FIM DE PAPO! O Atlético de Madrid faz valer o mando de campo, vence o Real por 2 a 1 e termina o grande dérbi de Madri na vice-liderança do campeonato!

bola

50'

2ºTEMPO

A torcida inteira fica de pé, contando os segundos para o apito final.

bola

49'

2ºTEMPO

Atlético segura a bola no campo de ataque e mantém a pressão.

bola

48'

2ºTEMPO

O Real Madrid continua insistindo no ataque, e o clima fica cada vez mais tenso nas arquibancadas.

bola

47'

2ºTEMPO

Bernardo Silva sofre a falta de Grimaldo na intermediária, e a arbitragem assinala a infração.

bola

46'

2ºTEMPO

+6 minutos de acréscimos.

bola

45'

2ºTEMPO

Morten Hjulmand toca para Koke na meia-lua, e o camisa 6 finaliza sem força, nas mãos do goleiro.

bola

44'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Contra-ataque do Atlético! Julián Álvarez avança com a bola, chega à meia-lua e bate de canhota para fora, à esquerda de Courtois.

gol

43'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! RÜDIGER!!! Bernardo Silva cobra uma falta venenosa para o meio da área, e Antonio Rüdiger testa firme no canto direito do goleiro para diminuir: 2 a 1!

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!!

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Atlético de Madrid. Sai Lee Kang-In e entra Hjulmand.

bola

40'

2ºTEMPO

Eduardo Camavinga comete falta em Julián Álvarez no meio-campo.

bola

39'

2ºTEMPO

Cobrança muito forte de Bernardo Silva pela esquerda, e a bola cruza toda a grande área sem encontrar ninguém

bola

38'

2ºTEMPO

FALTA! Llorente derruba Diomandé na ponta-esquerda, e o árbitro marca falta. É mais uma chance perigosa para o Real.

bola

37'

2ºTEMPO

Cobrança fechada de escanteio por Koke, e Courtois aparece na primeira trave para fazer a defesa tranquila.

bola

36'

2ºTEMPO

Com o resultado parcial, o Atlético de Madrid chega à segunda colocação do campeonato, apenas cinco pontos atrás do Barcelona.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Real Madrid. Sai Bellingham e entra Bernardo Silva.

bola

33'

2ºTEMPO

Atlético continua pressionando e busca aumentar a vantagem!

amarelo

32'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Jude Bellingham chega atrasado no carrinho em Julián Álvarez e é amarelado.

bola

31'

2ºTEMPO

OBLAK! Yan Diomandé aproveita a falha de Romero no recuo e bate forte da entrada da área, obrigando Oblak a espalmar à queima-roupa.

bola

30'

2ºTEMPO

Álvarez recebe pela esquerda da área, corta para o pé esquerdo e bate rasteiro, mas Courtois fica com a bola.

bola

29'

2ºTEMPO

MAL! Mbappé coloca a bola fechada na direção da segunda trave, e Oblak sai do gol para fazer a defesa.

bola

28'

2ºTEMPO

É Mbappé quem assume a cobrança, e o Real Madrid ganha uma oportunidade no ataque.

bola

27'

2ºTEMPO

Giuliano Simeone derruba Yan Diomandé pela esquerda, e o Real Madrid ganha uma cobrança perigosa.

bola

26'

2ºTEMPO

O Atlético de Madrid segue trocando passes no campo de ataque, sem pressa.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Real Madrid. Sai Aurélien Tchouaméni e entra Eduardo Camavinga.

bola

24'

2ºTEMPO

Koke coloca a bola na direita da área, Giuliano Simeone chega para completar, mas Cucurella aparece para bloquear.

bola

23'

2ºTEMPO

O Real Madrid não se encontra em campo e segue sem conseguir uma reação, enquanto a torcida do Atlético faz muito barulho.

bola

22'

2ºTEMPO

Yan Diomandé aparece à frente da linha defensiva, e o árbitro interrompe a jogada.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Atlético de Madrid. Sai Baena e entra Ademola Lookman.

bola

20'

2ºTEMPO

UUUUUUHH! COURTOIS!!! Courtois salva na cabeçada de Romero, Álvarez pega a sobra e finaliza, mas Rüdiger aparece em cima da linha para evitar o gol. O Atlético continua no ataque, e Courtois faz outra defesa importante.

bola

19'

2ºTEMPO

Baena recebe pela direita, alcança a linha de fundo e cruza com força. A zaga rebate, e Grimaldo aparece para finalizar de primeira, mas a bola desvia e é escanteio.

bola

17'

2ºTEMPO

Real Madrid não consegue reagir e passa a assistir ao Atlético de Madrid circular a bola.

bola

16'

2ºTEMPO

Álex Baena recebe na transição rápida e tenta encontrar Alex Grimaldo dentro da área, mas o passe sai forte demais e vai pela linha de fundo.

bola

15'

2ºTEMPO

Sob vaias da própria torcida, Julián Álvarez entra em campo.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Atlético de Madrid. Sai Jonathan David e entra Julián Álvarez.

gol

13'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO DE MADRID!!! JONATHAN DAVID EXPLODE A TORCIDA!!! Giuliano Simeone levanta com categoria pela direita, Jonathan David aparece livre na pequena área e completa de carrinho para marcar o segundo do Atlético!

bola

13'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO DE MADRID!!!

bola

12'

2ºTEMPO

Koke controla a bola pelo lado direito e manda o cruzamento, porém Marc Cucurella faz o corte.

bola

11'

2ºTEMPO

Com dez em campo, o Real Madrid fica encurralado na defesa e não consegue progredir na saída de bola.

bola

10'

2ºTEMPO

Lee recebe de Koke após a tabela na entrada da área e bate forte, direto para a defesa firme de Thibaut Courtois.

substituicao

9'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Arda Guler Lescano da lugar a Antonio Rüdiger na equipe da casa.

substituicao

8'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Real Madrid promove duas substituições. Vinícius Júnior é trocado por Yan Diomandé.

bola_goal

7'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO DE MADRID!!! GRIMALDO!!! Grimaldo vai para a cobrança, bate colocado de pé esquerdo no canto direito de Courtois e coloca o Atlético na frente: 1 a 0!

bola

7'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO DE MADRID!!!

vermelho

6'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
EXPULSO! Dean Huijsen é expulso após lance de pênalti.

bola

5'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Huijsen, mas o árbitro vai ao VAR para confirmar a cor do cartão.

bola

4'

2ºTEMPO

Giuliano Simeone é agarrado por Dean Huijsen dentro da área, e Marco Ortiz aponta para a marca da cal!

bola

4'

2ºTEMPO

O ÁRBITRO MARCA PÊNALTI PARA O ATLÉTICO DE MADRID!

bola

3'

2ºTEMPO

Bellingham entra pela direita da área e coloca a bola na segunda trave, porém Arda Güler chega atrasado e não alcança.

bola

2'

2ºTEMPO

Grimaldo é acionado pela esquerda dentro da área e manda um cruzamento fechado, mas Courtois espalma para longe.

bola

1'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Baena recebe a inversão pela esquerda, ajeita para a direita e bate com categoria de fora da área, mas Courtois espalma com habilidade.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Atlético de Madrid. Sai Marc Pubill e entra Koke.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

46'

1ºTEMPO

Clássico segue fechado, com poucas oportunidades de gol.

bola

45'

1ºTEMPO

Mbappé e Bellingham buscam avançar pelo ataque trocando passes, mas o árbitro pega Mbappé em posição irregular.

bola

44'

1ºTEMPO

+3 minutos de acréscimos.

bola

43'

1ºTEMPO

Vini Jr. recebe a marcação de Giuliano Simeone, tenta sair da pressão, mas comete a infração de ataque.

bola

42'

1ºTEMPO

O Real Madrid administra o jogo, mantendo a posse e fazendo a bola girar pelo meio-campo.

bola

41'

1ºTEMPO

Mbappé e Giuliano Simeone se enroscam perto da bandeira de escanteio. O francês acerta a nuca do argentino com o joelho ao se levantar, mas o árbitro não marca falta.

bola

40'

1ºTEMPO

O dérbi fica cada vez mais quente, enquanto nos aproximamos do fim do primeiro tempo.

bola

39'

1ºTEMPO

UUUUHH! Arda Güler arrisca de longa distância com a canhota, dispara forte, e Oblak faz a defesa, espalmando para o lado.

amarelo

38'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Na revisão do VAR, Marco Ortiz muda a decisão: tira o amarelo de Jude Bellingham e pune Cristian Romero, entendendo que o zagueiro do Atlético cometeu a falta.

bola

36'

1ºTEMPO

VAI NO VAR! O árbitro Marco Ortiz vai até a cabine do VAR para revisar um possível vermelho para Cristiano Romero. A trava da chuteira sobra em Jude Bellingham.

bola

35'

1ºTEMPO

Jude Bellingham comete falta em Cristian Romero e é amarelado.

amarelo

34'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Marc Pubill comete falta em Kylian Mbappé durante contra-ataque e é amarelado.

bola

33'

1ºTEMPO

Baena toca para Marcos Llorente na direita da área, que tenta servir para trás, mas Jude Bellingham lê a jogada e intercepta.

bola

32'

1ºTEMPO

É o melhor momento do Atlético na etapa inicial, com o Real Madrid praticamente todo no campo defensivo.

bola

31'

1ºTEMPO

Kang-In Lee tenta mais uma vez de longa distância, mas a finalização bate em Cucurella.

bola

30'

1ºTEMPO

UUUUUHH! Kang-In Lee corta para o pé esquerdo na entrada da área e bate cruzado, mas Thibaut Courtois aparece para defender.

bola

29'

1ºTEMPO

Pubill recebe e aciona Álex Baena na entrada da área, mas o camisa 10 falha na devolução.

bola

28'

1ºTEMPO

O Atlético encontra espaço pelo lado direito e passa a buscar a infiltração na área.

bola

27'

1ºTEMPO

Marc Pubill avança para dentro da grande área e cruza, mas a bola para no bloqueio de Cucurella.

bola

26'

1ºTEMPO

Giuliano Simeone disputa a bola com Dean Huijsen na direita e os dois se chocam, mas a arbitragem aponta tiro de meta.

bola

25'

1ºTEMPO

O Real Madrid ganha a bola no setor ofensivo, Vini Jr. gira na entrada da área e bate forte, mas a finalização sobe demais.

bola

23'

1ºTEMPO

A equipe merengue segue com a posse, mas o Atlético aperta muito na marcação e não dá espaços.

bola

22'

1ºTEMPO

Vini domina a bola pelo lado esquerdo da área, se livra de Romero e experimenta a finalização de canhota, sem direção ao gol.

bola

21'

1ºTEMPO

Simeone domina a bola pelo lado direito da área e arrisca o chute cruzado, que sai pela linha de fundo.

bola

20'

1ºTEMPO

UUUHH! Aurélien Tchouaméni pega a sobra na entrada da área e dispara uma bomba de direita de fora da área, mas a bola passa raspando o gol.

bola

19'

1ºTEMPO

Mbappé recebe pela esquerda, encara a marcação com a pedalada e cruza para encontrar Vini, mas a defesa aparece para cortar.

bola

18'

1ºTEMPO

O dérbi permanece travado. O Real Madrid avança suas linhas e se posiciona no ataque, mas não consegue infiltrar.

bola

17'

1ºTEMPO

Mais uma falta envolvendo Álex Baena e Arda Güler, que tornam a se estranhar. O árbitro aproveita para conversar com Mourinho e pedir calma.

bola

16'

1ºTEMPO

O Atlético de Madrid cresce na partida, aumenta a pressão e começa a se encontrar no jogo.

bola

15'

1ºTEMPO

No lance seguinte, Mbappé fica com a sobra e acelera pelo meio, mas Marc Pubill chega de carrinho no momento certo para desarmar e incendiar a torcida.

bola

14'

1ºTEMPO

UUUUUHH! Kang-In Lee se livra da marcação na direita da área, levanta a bola mas o cruzamento sai muito fechado e a defesa alivia.

bola

13'

1ºTEMPO

O Real Madrid tem uma ligeira vantagem na posse de bola, 51% a 49% sobre o Atlético de Madrid.

bola

12'

1ºTEMPO

Giuliano Simeone avança pelo lado direito, chega à linha de fundo e tenta o cruzamento, mas Konaté se antecipa e afasta pela lateral.

bola

11'

1ºTEMPO

O Atlético sai jogando com passes curtos, mas perde a bola pouco depois, e o Real Madrid reassume o controle.

bola

10'

1ºTEMPO

Vinícius Júnior chega pela esquerda da área e faz o passe para trás. Mbappé deixa a bola passar, e Oblak fica com ela.

bola

9'

1ºTEMPO

Real Madrid circula a bola no meio-campo e começa a avançar suas linhas em direção ao ataque.

bola

8'

1ºTEMPO

Pela direita, Giuliano Simeone tenta se projetar para dentro da área, mas está em posição de impedimento.

bola

7'

1ºTEMPO

Real Madrid explora bastante o lado direito, Güler é muito acionado e recebe uma falta dura de Baena, mas logo responde na sequência, derrubando o meia do Atlético na área rival.

bola

6'

1ºTEMPO

Arda Güler bate a falta para dentro da área, mas Cristian Romero se antecipa e corta de cabeça.

bola

5'

1ºTEMPO

Johnny Cardoso comete falta em Jude Bellingham e vem perigo na área.

bola

4'

1ºTEMPO

Diego Simeone, técnico da casa, reclama muito de marcação de falta e é amarelado no banco.

bola

3'

1ºTEMPO

Pela direita, Arda Güler tenta dominar, mas não consegue e a bola sai pela linha lateral.

bola

2'

1ºTEMPO

Baena recua uma bola complicada, Oblak afasta para longe e o Real Madrid retoma a posse, circulando a bola sob as vaias dos torcedores rivais.

bola

1'

1ºTEMPO

Jonathan David recebe nas costas da defesa, entra na área e finaliza por cima, mas o lance é anulado por impedimento.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! É DERBY! A bola está rolando no Estádio Metropolitano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Do outro lado, o Atlético, que soma 13 pontos e ocupa a terceira posição, pode ganhar força na disputa pelo título em caso de vitória em casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Real entra pressionado neste domingo após a vitória do Barcelona sobre o Sevilla, que abriu seis pontos de vantagem na liderança, chegando aos 21.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mais de 12 anos depois, Diego Simeone e José Mourinho voltam a ficar frente a frente no dérbi de Madri.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 245 jogos entre as duas equipes, com 62 vitórias do Atlético de Madrid, 63 empates e 120 triunfos do Real Madrid.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia, fãs do esporte! Atlético de Madrid e Real Madrid terão o primeiro duelo na temporada 2026/27 neste domingo, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Metropolitano.

Atl. de Madrid ATM

  • Diego Simeone

    TECNICO

  • Jan Oblak

    Goleiro

  • Marcos Llorente

    Defesa

  • David Hancko

    Defesa

  • Marc PubillSaiuAmarelo

    Defesa

  • KokeEntrou

    Meio-Campo

  • Cristian RomeroAmarelo

    Defesa

  • Johnny Cardoso

    Meio-Campo

  • Álex BaenaSaiu

    Atacante

  • Ademola LookmanEntrou

    Atacante

  • Giuliano Simeone

    Atacante

  • Alex GrimaldoGol

    Defesa

  • Kang-In LeeSaiu

    Atacante

  • Morten HjulmandEntrou

    Meio-Campo

  • Jonathan DavidGol

    Atacante

Real Madrid RMA

  • José Mourinho

    TECNICO

  • Thibaut Courtois

    Goleiro

  • Denzel Dumfries

    Defesa

  • Ibrahima Konaté

    Defesa

  • Dean HuijsenVermelho

    Defesa

  • Marc Cucurella

    Defesa

  • Aurelién TchouaméniSaiu

    Meio-Campo

  • Eduardo CamavingaEntrou

    Meio-Campo

  • Federico Valverde

    Meio-Campo

  • Arda GulerSaiu

    Meio-Campo

  • Antonio RudigerEntrouGol

    Defesa

  • Vinícius Júnior

    Atacante

  • Jude BellinghamSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Bernardo SilvaEntrou

    Meio-Campo

  • Kylian Mbappé

    Atacante

  • Miguel Ángel Ortiz Arias

    ÁRBITRO

  • Álvaro Rodriguez Recio

    ASSISTENTE

  • Daniel Jesús Trujillo Suárez

    ASSISTENTE

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