7ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 20/09•11h15
Minuto a Minuto: Atl. de Madrid X Real Madrid - 20/09/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! APITA O ÁRBITRO, FIM DE PAPO! O Atlético de Madrid faz valer o mando de campo, vence o Real por 2 a 1 e termina o grande dérbi de Madri na vice-liderança do campeonato!
50'
•
2ºTEMPO
A torcida inteira fica de pé, contando os segundos para o apito final.
49'
•
2ºTEMPO
Atlético segura a bola no campo de ataque e mantém a pressão.
48'
•
2ºTEMPO
O Real Madrid continua insistindo no ataque, e o clima fica cada vez mais tenso nas arquibancadas.
47'
•
2ºTEMPO
Bernardo Silva sofre a falta de Grimaldo na intermediária, e a arbitragem assinala a infração.
46'
•
2ºTEMPO
+6 minutos de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
Morten Hjulmand toca para Koke na meia-lua, e o camisa 6 finaliza sem força, nas mãos do goleiro.
44'
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2ºTEMPO
UUUUUHH! Contra-ataque do Atlético! Julián Álvarez avança com a bola, chega à meia-lua e bate de canhota para fora, à esquerda de Courtois.
43'
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2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! RÜDIGER!!! Bernardo Silva cobra uma falta venenosa para o meio da área, e Antonio Rüdiger testa firme no canto direito do goleiro para diminuir: 2 a 1!
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!!
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Atlético de Madrid. Sai Lee Kang-In e entra Hjulmand.
40'
•
2ºTEMPO
Eduardo Camavinga comete falta em Julián Álvarez no meio-campo.
39'
•
2ºTEMPO
Cobrança muito forte de Bernardo Silva pela esquerda, e a bola cruza toda a grande área sem encontrar ninguém
38'
•
2ºTEMPO
FALTA! Llorente derruba Diomandé na ponta-esquerda, e o árbitro marca falta. É mais uma chance perigosa para o Real.
37'
•
2ºTEMPO
Cobrança fechada de escanteio por Koke, e Courtois aparece na primeira trave para fazer a defesa tranquila.
36'
•
2ºTEMPO
Com o resultado parcial, o Atlético de Madrid chega à segunda colocação do campeonato, apenas cinco pontos atrás do Barcelona.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Real Madrid. Sai Bellingham e entra Bernardo Silva.
33'
•
2ºTEMPO
Atlético continua pressionando e busca aumentar a vantagem!
32'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Jude Bellingham chega atrasado no carrinho em Julián Álvarez e é amarelado.
31'
•
2ºTEMPO
OBLAK! Yan Diomandé aproveita a falha de Romero no recuo e bate forte da entrada da área, obrigando Oblak a espalmar à queima-roupa.
30'
•
2ºTEMPO
Álvarez recebe pela esquerda da área, corta para o pé esquerdo e bate rasteiro, mas Courtois fica com a bola.
29'
•
2ºTEMPO
MAL! Mbappé coloca a bola fechada na direção da segunda trave, e Oblak sai do gol para fazer a defesa.
28'
•
2ºTEMPO
É Mbappé quem assume a cobrança, e o Real Madrid ganha uma oportunidade no ataque.
27'
•
2ºTEMPO
Giuliano Simeone derruba Yan Diomandé pela esquerda, e o Real Madrid ganha uma cobrança perigosa.
26'
•
2ºTEMPO
O Atlético de Madrid segue trocando passes no campo de ataque, sem pressa.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Real Madrid. Sai Aurélien Tchouaméni e entra Eduardo Camavinga.
24'
•
2ºTEMPO
Koke coloca a bola na direita da área, Giuliano Simeone chega para completar, mas Cucurella aparece para bloquear.
23'
•
2ºTEMPO
O Real Madrid não se encontra em campo e segue sem conseguir uma reação, enquanto a torcida do Atlético faz muito barulho.
22'
•
2ºTEMPO
Yan Diomandé aparece à frente da linha defensiva, e o árbitro interrompe a jogada.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Atlético de Madrid. Sai Baena e entra Ademola Lookman.
20'
•
2ºTEMPO
UUUUUUHH! COURTOIS!!! Courtois salva na cabeçada de Romero, Álvarez pega a sobra e finaliza, mas Rüdiger aparece em cima da linha para evitar o gol. O Atlético continua no ataque, e Courtois faz outra defesa importante.
19'
•
2ºTEMPO
Baena recebe pela direita, alcança a linha de fundo e cruza com força. A zaga rebate, e Grimaldo aparece para finalizar de primeira, mas a bola desvia e é escanteio.
17'
•
2ºTEMPO
Real Madrid não consegue reagir e passa a assistir ao Atlético de Madrid circular a bola.
16'
•
2ºTEMPO
Álex Baena recebe na transição rápida e tenta encontrar Alex Grimaldo dentro da área, mas o passe sai forte demais e vai pela linha de fundo.
15'
•
2ºTEMPO
Sob vaias da própria torcida, Julián Álvarez entra em campo.
14'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atlético de Madrid. Sai Jonathan David e entra Julián Álvarez.
13'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO DE MADRID!!! JONATHAN DAVID EXPLODE A TORCIDA!!! Giuliano Simeone levanta com categoria pela direita, Jonathan David aparece livre na pequena área e completa de carrinho para marcar o segundo do Atlético!
13'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO DE MADRID!!!
12'
•
2ºTEMPO
Koke controla a bola pelo lado direito e manda o cruzamento, porém Marc Cucurella faz o corte.
11'
•
2ºTEMPO
Com dez em campo, o Real Madrid fica encurralado na defesa e não consegue progredir na saída de bola.
10'
•
2ºTEMPO
Lee recebe de Koke após a tabela na entrada da área e bate forte, direto para a defesa firme de Thibaut Courtois.
9'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Arda Guler Lescano da lugar a Antonio Rüdiger na equipe da casa.
8'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Real Madrid promove duas substituições. Vinícius Júnior é trocado por Yan Diomandé.
7'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO DE MADRID!!! GRIMALDO!!! Grimaldo vai para a cobrança, bate colocado de pé esquerdo no canto direito de Courtois e coloca o Atlético na frente: 1 a 0!
7'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO ATLÉTICO DE MADRID!!!
6'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! EXPULSO! Dean Huijsen é expulso após lance de pênalti.
5'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Huijsen, mas o árbitro vai ao VAR para confirmar a cor do cartão.
4'
•
2ºTEMPO
Giuliano Simeone é agarrado por Dean Huijsen dentro da área, e Marco Ortiz aponta para a marca da cal!
4'
•
2ºTEMPO
O ÁRBITRO MARCA PÊNALTI PARA O ATLÉTICO DE MADRID!
3'
•
2ºTEMPO
Bellingham entra pela direita da área e coloca a bola na segunda trave, porém Arda Güler chega atrasado e não alcança.
2'
•
2ºTEMPO
Grimaldo é acionado pela esquerda dentro da área e manda um cruzamento fechado, mas Courtois espalma para longe.
1'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Baena recebe a inversão pela esquerda, ajeita para a direita e bate com categoria de fora da área, mas Courtois espalma com habilidade.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Atlético de Madrid. Sai Marc Pubill e entra Koke.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
46'
•
1ºTEMPO
Clássico segue fechado, com poucas oportunidades de gol.
45'
•
1ºTEMPO
Mbappé e Bellingham buscam avançar pelo ataque trocando passes, mas o árbitro pega Mbappé em posição irregular.
44'
•
1ºTEMPO
+3 minutos de acréscimos.
43'
•
1ºTEMPO
Vini Jr. recebe a marcação de Giuliano Simeone, tenta sair da pressão, mas comete a infração de ataque.
42'
•
1ºTEMPO
O Real Madrid administra o jogo, mantendo a posse e fazendo a bola girar pelo meio-campo.
41'
•
1ºTEMPO
Mbappé e Giuliano Simeone se enroscam perto da bandeira de escanteio. O francês acerta a nuca do argentino com o joelho ao se levantar, mas o árbitro não marca falta.
40'
•
1ºTEMPO
O dérbi fica cada vez mais quente, enquanto nos aproximamos do fim do primeiro tempo.
39'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Arda Güler arrisca de longa distância com a canhota, dispara forte, e Oblak faz a defesa, espalmando para o lado.
38'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Na revisão do VAR, Marco Ortiz muda a decisão: tira o amarelo de Jude Bellingham e pune Cristian Romero, entendendo que o zagueiro do Atlético cometeu a falta.
36'
•
1ºTEMPO
VAI NO VAR! O árbitro Marco Ortiz vai até a cabine do VAR para revisar um possível vermelho para Cristiano Romero. A trava da chuteira sobra em Jude Bellingham.
35'
•
1ºTEMPO
Jude Bellingham comete falta em Cristian Romero e é amarelado.
34'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Marc Pubill comete falta em Kylian Mbappé durante contra-ataque e é amarelado.
33'
•
1ºTEMPO
Baena toca para Marcos Llorente na direita da área, que tenta servir para trás, mas Jude Bellingham lê a jogada e intercepta.
32'
•
1ºTEMPO
É o melhor momento do Atlético na etapa inicial, com o Real Madrid praticamente todo no campo defensivo.
31'
•
1ºTEMPO
Kang-In Lee tenta mais uma vez de longa distância, mas a finalização bate em Cucurella.
30'
•
1ºTEMPO
UUUUUHH! Kang-In Lee corta para o pé esquerdo na entrada da área e bate cruzado, mas Thibaut Courtois aparece para defender.
29'
•
1ºTEMPO
Pubill recebe e aciona Álex Baena na entrada da área, mas o camisa 10 falha na devolução.
28'
•
1ºTEMPO
O Atlético encontra espaço pelo lado direito e passa a buscar a infiltração na área.
27'
•
1ºTEMPO
Marc Pubill avança para dentro da grande área e cruza, mas a bola para no bloqueio de Cucurella.
26'
•
1ºTEMPO
Giuliano Simeone disputa a bola com Dean Huijsen na direita e os dois se chocam, mas a arbitragem aponta tiro de meta.
25'
•
1ºTEMPO
O Real Madrid ganha a bola no setor ofensivo, Vini Jr. gira na entrada da área e bate forte, mas a finalização sobe demais.
23'
•
1ºTEMPO
A equipe merengue segue com a posse, mas o Atlético aperta muito na marcação e não dá espaços.
22'
•
1ºTEMPO
Vini domina a bola pelo lado esquerdo da área, se livra de Romero e experimenta a finalização de canhota, sem direção ao gol.
21'
•
1ºTEMPO
Simeone domina a bola pelo lado direito da área e arrisca o chute cruzado, que sai pela linha de fundo.
20'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Aurélien Tchouaméni pega a sobra na entrada da área e dispara uma bomba de direita de fora da área, mas a bola passa raspando o gol.
19'
•
1ºTEMPO
Mbappé recebe pela esquerda, encara a marcação com a pedalada e cruza para encontrar Vini, mas a defesa aparece para cortar.
18'
•
1ºTEMPO
O dérbi permanece travado. O Real Madrid avança suas linhas e se posiciona no ataque, mas não consegue infiltrar.
17'
•
1ºTEMPO
Mais uma falta envolvendo Álex Baena e Arda Güler, que tornam a se estranhar. O árbitro aproveita para conversar com Mourinho e pedir calma.
16'
•
1ºTEMPO
O Atlético de Madrid cresce na partida, aumenta a pressão e começa a se encontrar no jogo.
15'
•
1ºTEMPO
No lance seguinte, Mbappé fica com a sobra e acelera pelo meio, mas Marc Pubill chega de carrinho no momento certo para desarmar e incendiar a torcida.
14'
•
1ºTEMPO
UUUUUHH! Kang-In Lee se livra da marcação na direita da área, levanta a bola mas o cruzamento sai muito fechado e a defesa alivia.
13'
•
1ºTEMPO
O Real Madrid tem uma ligeira vantagem na posse de bola, 51% a 49% sobre o Atlético de Madrid.
12'
•
1ºTEMPO
Giuliano Simeone avança pelo lado direito, chega à linha de fundo e tenta o cruzamento, mas Konaté se antecipa e afasta pela lateral.
11'
•
1ºTEMPO
O Atlético sai jogando com passes curtos, mas perde a bola pouco depois, e o Real Madrid reassume o controle.
10'
•
1ºTEMPO
Vinícius Júnior chega pela esquerda da área e faz o passe para trás. Mbappé deixa a bola passar, e Oblak fica com ela.
9'
•
1ºTEMPO
Real Madrid circula a bola no meio-campo e começa a avançar suas linhas em direção ao ataque.
8'
•
1ºTEMPO
Pela direita, Giuliano Simeone tenta se projetar para dentro da área, mas está em posição de impedimento.
7'
•
1ºTEMPO
Real Madrid explora bastante o lado direito, Güler é muito acionado e recebe uma falta dura de Baena, mas logo responde na sequência, derrubando o meia do Atlético na área rival.
6'
•
1ºTEMPO
Arda Güler bate a falta para dentro da área, mas Cristian Romero se antecipa e corta de cabeça.
5'
•
1ºTEMPO
Johnny Cardoso comete falta em Jude Bellingham e vem perigo na área.
4'
•
1ºTEMPO
Diego Simeone, técnico da casa, reclama muito de marcação de falta e é amarelado no banco.
3'
•
1ºTEMPO
Pela direita, Arda Güler tenta dominar, mas não consegue e a bola sai pela linha lateral.
2'
•
1ºTEMPO
Baena recua uma bola complicada, Oblak afasta para longe e o Real Madrid retoma a posse, circulando a bola sob as vaias dos torcedores rivais.
1'
•
1ºTEMPO
Jonathan David recebe nas costas da defesa, entra na área e finaliza por cima, mas o lance é anulado por impedimento.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! É DERBY! A bola está rolando no Estádio Metropolitano.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Do outro lado, o Atlético, que soma 13 pontos e ocupa a terceira posição, pode ganhar força na disputa pelo título em caso de vitória em casa.
PRÉ-JOGO
O Real entra pressionado neste domingo após a vitória do Barcelona sobre o Sevilla, que abriu seis pontos de vantagem na liderança, chegando aos 21.
PRÉ-JOGO
Mais de 12 anos depois, Diego Simeone e José Mourinho voltam a ficar frente a frente no dérbi de Madri.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 245 jogos entre as duas equipes, com 62 vitórias do Atlético de Madrid, 63 empates e 120 triunfos do Real Madrid.
PRÉ-JOGO
Bom dia, fãs do esporte! Atlético de Madrid e Real Madrid terão o primeiro duelo na temporada 2026/27 neste domingo, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Metropolitano.
Diego Simeone
TECNICO
Jan Oblak
Goleiro
Marcos Llorente
Defesa
David Hancko
Defesa
Marc Pubill
Defesa
Koke
Meio-Campo
Cristian Romero
Defesa
Johnny Cardoso
Meio-Campo
Álex Baena
Atacante
Ademola Lookman
Atacante
Giuliano Simeone
Atacante
Alex Grimaldo
Defesa
Kang-In Lee
Atacante
Morten Hjulmand
Meio-Campo
Jonathan David
Atacante
José Mourinho
TECNICO
Thibaut Courtois
Goleiro
Denzel Dumfries
Defesa
Ibrahima Konaté
Defesa
Dean Huijsen
Defesa
Marc Cucurella
Defesa
Aurelién Tchouaméni
Meio-Campo
Eduardo Camavinga
Meio-Campo
Federico Valverde
Meio-Campo
Arda Guler
Meio-Campo
Antonio Rudiger
Defesa
Vinícius Júnior
Atacante
Jude Bellingham
Meio-Campo
Bernardo Silva
Meio-Campo
Kylian Mbappé
Atacante
Miguel Ángel Ortiz Arias
ÁRBITRO
Álvaro Rodriguez Recio
ASSISTENTE
Daniel Jesús Trujillo Suárez
ASSISTENTE