6ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Quarta-feira, 16/09•16h30
Minuto a Minuto: Barcelona X Racing Santander - 16/09/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Barcelona atropela o Racing Santander, vence por 7x2 e mantém a liderança e os 100% de aproveitamento no campeonato.
48'
•
2ºTEMPO
Lamine Yamal tenta passe pra Dani Olmo na área adversária. Ele não consegue dominar e bola fica com Agirrezabala.
47'
•
2ºTEMPO
Adeyemi escapa mais uma vez com total liberdade pela esquerda de ataque. Ao invés de bater, ele tenta o passe pra Lamine Yamal no meio. Defesa consegue interceptar.
46'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! LAMINE YAMAL! Adeyemi puxa contra ataque em velocidade pela esquerda, deixa dois marcadores pra trás, invade a área e rola pra Lamine Yamal no meio. Ele só tem o trabalho de chapar pra rede.
45'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
44'
•
2ºTEMPO
SZCZESNYYY! Zabiri invade a área mandante, corta o marcador e bate de canhota. Szczesny faz grande defesa.
43'
•
2ºTEMPO
Barcelona não para de atacar e troca passes no campo ofensivo.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mudança no Racing Santander. Sai Facundo González e entra Salinas.
41'
•
2ºTEMPO
INCRÍVEL! Adeyemi recebe na área visitante livre. Ele cava na saída de Agirrezabala e erra o alvo.
40'
•
2ºTEMPO
Canales dá bom passe pra Zabiri na área do Barça. Ele chuta mascado e Szczesny fica com ela.
39'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Lamine Yamal limpa a jogada e bate com estilo de fora da área. Bola passa perto do ângulo direito.
38'
•
2ºTEMPO
Zabiri é lançado no comando de ataque com liberdade. Szczesny deixa sua grande área e faz o corte. Bandeira aponta impedimento no lance.
37'
•
2ºTEMPO
Lamine Yamal tenta passe pra Dani Olmo no ataque, mas força demais. Agirrezabala fica com ela.
36'
•
2ºTEMPO
Balde arranca pela esquerda de ataque. Luque rasga no carrinho e corta pra linha lateral.
35'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! GABRIEL JESUS! Brasileiro recebe com liberdade no ataque, dentro da área visitante, e chapa no ângulo esquerdo de Agirrezabala.
35'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Racing Santander também muda. Sai Sainz-Maza e entra Guliashvili.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última troca no Barcelona. Sai Cancelo e entra Balde.
32'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola na faixa central de campo o Barcelona, com muita qualidade e envolvendo os adversários.
31'
•
2ºTEMPO
Cruzamento de João Cancelo pela esquerda de ataque. Defesa corta e joga pra escanteio.
30'
•
2ºTEMPO
Cobrança de Lamine Yamal. Bola carimba a barreira.
29'
•
2ºTEMPO
Aarón Martín puxa Lamine Yamal na entrada da área do Racing Santander. Falta perigosa para o Barcelona cobrar.
28'
•
2ºTEMPO
Cancelo é acionado em velocidade pela esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano. Impedimento.
27'
•
2ºTEMPO
Mesmo em ritmo de treino, Barcelona não cansa de buscar o ataque.
26'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Lamine Yamal recebe no ataque, pela esquerda. Ele limpa toda a marcação carregando para o meio e bate no canto esquerdo. Bandeira aponta impedimento no início do lance.
25'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no seu campo de defesa o time do Racing Santander. Barcelona marca alto e pressiona.
24'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Carrinho forte de Cancelo em Luque no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no Barcelona. Sai Raphinha e entra Gabriel Jesus.
22'
•
2ºTEMPO
Assim como no primeiro tempo, Barcelona leva um gol, mas responde rápido, para a alegria dos culés.
21'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!! RAPHINHA! Mais uma cobrança com qualidade, no canto esquerdo de Agirrezabala, que erra o lado novamente.
21'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
20'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA O BARCELONA! Adeyemi domina na área visitante e é derrubado por Luque. Mais uma penalidade para o Barça é apontada no jogo.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO RACING SANTANDER!!! ZABIRI! Que lambança de Szczesny. Bola recuada para o goleirão, que tenta a finta e acaba desarmado na pequena área por Zabiri, que só empurra para o gol vazio.
19'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO RACING SANTANDER!!!
18'
•
2ºTEMPO
Lamine Yamal tenta o chute de fora da área. Facundo González bloqueia na hora exata.
17'
•
2ºTEMPO
Ritmo do segundo tempo é muito mais lento, mas Barcelona segue controlando a partida.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pedri vai descansar e entra Gavi no seu lugar.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Barcelona. Sai Rodri e entra Bernal.
15'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Zabiri disputa com Christensen pelo alto no meio de campo, com força demais. Falta e amarelo pra ele.
14'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Adeyemi por falta no meio de campo.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Arana também vai embora para a entrada de Zabiri.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Aproveitando a pausa, outras alterações são feitas. Villalibre deixa o jogo e entra Vicente no sue lugar.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E não dá mais pra ele. Muda o Racing Santander. Sai Pedro Felipe, lesionado, e entra Luque.
12'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Pedro Felipe sente lesão e recebe atendimento médico em campo.
11'
•
2ºTEMPO
Adeyemi passa pra Dani Olmo na área adversária. Ele tenta ajeitar o corpo pra bater, mas acaba desarmado.
10'
•
2ºTEMPO
Eric García vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Hernando afasta o perigo.
9'
•
2ºTEMPO
Racing Santander tenta acalmar o jogo e troca passes no seu campo de defesa.
8'
•
2ºTEMPO
Pedro manda balãozinho do meio de campo em direção a área visitante. Raphinha tenta chegar, mas bola passa direto.
7'
•
2ºTEMPO
Dani Olmo cruza pela esquerda de ataque. Villalibre ajuda a defesa e rebate pra escanteio.
6'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Sainz-Maza cruza na medida pela direita de ataque. Arana chapa, completamente livre, no meio do área do Barça. À esquerda do gol de Szczesny.
5'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Lamine Yamal recebe na direita de ataque, arruma para o meio e chapa com estilo. Bola carimba o poste direito de Agirrezabala.
5'
•
2ºTEMPO
Villalibre recebe de Gueye no comando de ataque, mas perde dividida com Eric García na sequência.
4'
•
2ºTEMPO
Adeyemi recebe cruzamento pela direita de ataque e finaliza de cabeça. Pra fora. Sem nenhum perigo.
3'
•
2ºTEMPO
Christensen é derrubado por Arana no meio de campo. Falta marcada.
2'
•
2ºTEMPO
Troca passes no meio de campo o time do Barcelona.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Barcelona volta com uma troca, no gol. Sai Joan García e entra Szczesny.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
49'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Lamine Yamal por chegada forte em Sainz-Maza no meio de campo.
49'
•
1ºTEMPO
Cancelo recebe na esquerda de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
48'
•
1ºTEMPO
Equipe do Barcelona é incansável. Time não para de buscar o ataque um minuto sequer. Racing Santander completamente perdido em campo nesse momento.
47'
•
1ºTEMPO
Adeyemi recebe mais uma vez na área visitante pela esquerda e chuta forte. Agirrezabala espalma e manda pra escanteio.
46'
•
1ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
DEFENDE AGIRREZABALA! Lamine Yamal cobra a penalidade no canto esquerdo e goleirão faz a defesa.
44'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O BARCELONA! Adeyemi recebe na área adversária pela esquerda e é derrubado por Pedro Felipe. Mais um pênalti cometido pelo zagueiro brasileiro.
43'
•
1ºTEMPO
Barça não para. Time segue atacando e querendo mais gols.
42'
•
1ºTEMPO
No momento em que o Racing Santander teve alguma esperança, Barcelona retoma o controle da partida novamente e castiga com dois gols.
41'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! RAPHINHA! Dani Olmo deixa Raphinha na cara do gol, dentro da área adversária. Ele bate firme no canto esquerdo de Agirrezabala. Virou goleada.
41'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
40'
•
1ºTEMPO
Adeyemi tenta finta pela esquerda de ataque, se enrola sozinho com a bola e perde a jogada.
39'
•
1ºTEMPO
Segue com a posse de bola o Barça, agora com mais tranquilidade.
38'
•
1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o Barcelona.
37'
•
1ºTEMPO
O Barcelona quer mais e insiste em buscar o ataque. O Racing Santander perdeu o medo e também busca agredir sempre que possível.
36'
•
1ºTEMPO
Um belo primeiro tempo até aqui no Camp Nou.
35'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! CANCELO! Mais um golaço do português e mais uma sapatada de fora da área. Dessa vez, no canto direito de Agirrezabala. Amplia o Barça.
35'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
34'
•
1ºTEMPO
QUE PECADO! Arana recebe no comando de ataque e toca por cobertura, na saída de Joan García. Bola sai raspando a trave esquerda, mas bandeira pega impedimento na jogada.
33'
•
1ºTEMPO
Partida melhora ainda mais. Racing Santander resolve jogar também e as duas equipes encontram muitos espaços no campo.
32'
•
1ºTEMPO
Hernando recebe na direita de ataque e cruza com perigo. Canales se joga, mas não chega nela.
31'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO RACING SANTANDER!!! GUEYE! Aarón Martín escapa em velocidade pela esquerda de ataque e toca pra Villalibre no comando de ataque. Ele arruma pra Gueye, que invade e bate na saída de Joan García. Diminui o placar o Racing Santander.
31'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO RACING SANTANDER!!!
30'
•
1ºTEMPO
Christensen derruba Arana no meio de campo. Falta marcada.
29'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal rabisca pela direita de ataque, mas acaba perdendo a bola.
28'
•
1ºTEMPO
QUASE! Cobrança de escanteio pela esquerda. Bola é desviada no primeiro pau e Christensen finaliza de cabeça no segundo. Bola lambe a trave.
27'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Barça em êxtase com a vitória parcial e também com o momento vivido pela equipe. Se confirmada, essa será a sexta vitória em seis jogos disputados em La Liga.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!! RAPHINHA! Batida firme, no canto esquerdo de Agirrezabala, que salta para o lado oposto e não acha nada. Amplia o Barcelona.
26'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
25'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI CONFIRMADO! Posição de Raphinha era legal na jogada.
24'
•
1ºTEMPO
VAR! Arbitragem de vídeo chega posição de Raphinha no momento do lançamento. Possível impedimento.
23'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Pedro Felipe pela penalidade cometida em cima de Raphinha.
22'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O BARCELONA! Raphinha entra na área visitante e, ao tentar bater, é derrubado por Pedro Felipe. Penalidade máxima é apontada.
21'
•
1ºTEMPO
Arana arranca solitário pela esquerda de ataque e é facilmente desarmado por Christensen.
20'
•
1ºTEMPO
Rodri recebe na esquerda de ataque e cruza. Defesa consegue afastar pelo alto.
19'
•
1ºTEMPO
Raphinha recebe de Adeyemi na área adversária e chuta. Bola carimba a marcação e sai em escanteio.
18'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Dani Olmo dá uma enfiada de bola de cinema pra Adeyemi. Ele aparece na área adversária, cara a cara com Agirrezabala, e manda uma cavadinha. Bola sai à esquerda, por muito pouco.
17'
•
1ºTEMPO
Adeyemi tenta cruzar pela linha de fundo da esquerda de ataque. Bola corre demais e sai.
16'
•
1ºTEMPO
IMPEDIDO! Lamine Yamal deixa Dani Olmo na cara do goleiro Agirrezabala. Ele chuta e arqueiro defende, mas bandeira aponta impedimento no lance.
15'
•
1ºTEMPO
Time do Racing Santander, até agora, não conseguiu passar do meio de campo com a bola dominada. Somente o Barcelona joga.
14'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal recebe no ataque, pela direita. Ele tenta passe para o meio, mas defesa consegue interceptar.
13'
•
1ºTEMPO
Cancelo tenta passe no meio de campo. Bola toca no braço de Sainz-Maza. Infração é apontada.
12'
•
1ºTEMPO
Raphinha cobra falta da entrada da área visitante e carimba a barreira.
11'
•
1ºTEMPO
Se mantém no ataque o time da casa, agora em busca do segundo.
10'
•
1ºTEMPO
UHHH! Adeyemi recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e bate. Bola passa perto da trave direita.
9'
•
1ºTEMPO
A vida do Racing Santander não está fácil. Time tenta sair para o jogo, mas é completamente sufocado pelo Barcelona.
8'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! CANCELO! E que golaço! Um chute lindo, de fora da área, no ângulo esquerdo de Agirrezabala, que tenta, mas jamais chegaria nela. Abre o placar o Barça.
8'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
7'
•
1ºTEMPO
AGIRREZABAAALA! Raphinha recebe cruzamento da esquerda de ataque de Adeyemi e finaliza. Agirrezabala faz grande defesa e evita o gol dos mandantes.
6'
•
1ºTEMPO
Tentativa de jogada de fundo de Cancelo pela esquerda de ataque. Hernando rasga no carrinho e faz o corte.
5'
•
1ºTEMPO
Dani Olmo arrisca de fora da área. À direita do gol visitante.
4'
•
1ºTEMPO
No seu melhor estilo, Barcelona manda no jogo e troca passes no campo de ataque.
3'
•
1ºTEMPO
Eric García vai ao fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Bola desvia, mas chega limpa até Agirrezabala novamente.
2'
•
1ºTEMPO
Cancelo recebe de Adeyemi na área adversária, pela esquerda. Ele chuta, bola bate na defesa e sobra com Agirrezabala.
1'
•
1ºTEMPO
O Barcelona joga de camisas listradas em azul e grená e calções e meiões azuis. O Racing Santander vem a campo de camisas e calções brancos e meiões verdes.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Camp Nou.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de José Luis Munuera Montero (ESP), com Carlos del Cerro Grande (ESP) no VAR.
PRÉ-JOGO
Racing Santander definido por José Alberto López: Agirrezabala; Manu Hernando, Pedro Felipe, Facundo González e Aarón Martín; Prati, Canales, Sainz-Maza e Gueye; Villalibre e Juan Arana.
PRÉ-JOGO
Barcelona escalado por Hansi Flick: Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín e Cancelo; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Adeyemi.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Bardghji e De Jong, lesionados. Os visitantes não contarão com Andres Martin e Eriksson, entregues ao departamento médico. André Almeida, suspenso, também será ausência confirmada.
PRÉ-JOGO
Pelo lado racinguista, depois de vencer na rodada passada, a motivação para emendar mais um bom resultado é enorme, assim como o desejo de quebrar a boa sequência dos poderosos adversários, mesmo jogando fora de casa.
PRÉ-JOGO
Os catalães estão completamente avassaladores na competição. São 5 vitórias em 5 rodadas e, contando com o apoio massivo dos seus torcedores, espera-se que os 100% de aproveitamento sejam mantidos com mais um triunfo alcançado, o que permitirá que a equipe se distancia na liderança do rival Real Madrid, que está logo atrás.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Barça visitou o Levante e venceu por 4x2. Os Verdiblancos jogaram em casa contra o Alavés e levaram a melhor, vencendo por 2x1.
PRÉ-JOGO
O Barcelona ocupa a 1ª colocação na tabela, com 15 pontos conquistados, enquanto o Racing Santander está na 10ª posição, com 7 pontos somados até aqui.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 99 partidas entre as equipes. O Barcelona venceu 62, o Racing Santander levou a melhor em 17 oportunidades, além de 20 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Spotify Camp Nou, ou simplesmente Camp Nou, na Catalunha, Espanha.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Barcelona e Racing Santander, jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol 26/27. A bola começa a rolar às 16h30min.
Hans Flick
TECNICO
Joan García
Goleiro
Wojciech Szczesny
Goleiro
Eric García
Defesa
Andreas Christensen
Defesa
Gerard Martín
Defesa
João Cancelo
Defesa
Álex Balde
Defesa
Rodri
Meio-Campo
Marc Bernal
Meio-Campo
Pedri
Meio-Campo
Pablo Gavi
Meio-Campo
Dani Olmo
Meio-Campo
Lamine Yamal
Atacante
Raphinha
Atacante
Gabriel Jesus
Atacante
Karim Adeyemi
Atacante
José A. López
TECNICO
Julen Agirrezabala
Goleiro
Manu Hernando
Defesa
Pedro Felipe
Defesa
Iker Luque
Atacante
Facundo González
Defesa
Jorge Salinas
Defesa
Aarón Martín
Defesa
Matteo Prati
Meio-Campo
Sergio Canales
Meio-Campo
Sainz-Maza
Meio-Campo
Giorgi Guliashvili
Atacante
Maguette Gueye
Meio-Campo
Asier Villalibre
Atacante
Iñigo Vicente
Atacante
Juan Arana
Atacante
Yassir Zabiri
Atacante
José Luis Munuera Montero (ESP)
ÁRBITRO
VAR - Carlos del Cerro Grande (ESP)
QUARTO ÁRBITRO