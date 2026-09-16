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encerrado
Spotify Camp Nou Barcelona, Espanha
Barcelona Barcelona
7 × 2
Racing Santander Racing Santander

6ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Quarta-feira, 16/0916h30

Minuto a Minuto: Barcelona X Racing Santander - 16/09/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Barcelona atropela o Racing Santander, vence por 7x2 e mantém a liderança e os 100% de aproveitamento no campeonato.

bola

48'

2ºTEMPO

Lamine Yamal tenta passe pra Dani Olmo na área adversária. Ele não consegue dominar e bola fica com Agirrezabala.

bola

47'

2ºTEMPO

Adeyemi escapa mais uma vez com total liberdade pela esquerda de ataque. Ao invés de bater, ele tenta o passe pra Lamine Yamal no meio. Defesa consegue interceptar.

bola

46'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

gol

45'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! LAMINE YAMAL! Adeyemi puxa contra ataque em velocidade pela esquerda, deixa dois marcadores pra trás, invade a área e rola pra Lamine Yamal no meio. Ele só tem o trabalho de chapar pra rede.

bola

45'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

44'

2ºTEMPO

SZCZESNYYY! Zabiri invade a área mandante, corta o marcador e bate de canhota. Szczesny faz grande defesa.

bola

43'

2ºTEMPO

Barcelona não para de atacar e troca passes no campo ofensivo.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mudança no Racing Santander. Sai Facundo González e entra Salinas.

bola

41'

2ºTEMPO

INCRÍVEL! Adeyemi recebe na área visitante livre. Ele cava na saída de Agirrezabala e erra o alvo.

bola

40'

2ºTEMPO

Canales dá bom passe pra Zabiri na área do Barça. Ele chuta mascado e Szczesny fica com ela.

bola

39'

2ºTEMPO

PRA FORA! Lamine Yamal limpa a jogada e bate com estilo de fora da área. Bola passa perto do ângulo direito.

bola

38'

2ºTEMPO

Zabiri é lançado no comando de ataque com liberdade. Szczesny deixa sua grande área e faz o corte. Bandeira aponta impedimento no lance.

bola

37'

2ºTEMPO

Lamine Yamal tenta passe pra Dani Olmo no ataque, mas força demais. Agirrezabala fica com ela.

bola

36'

2ºTEMPO

Balde arranca pela esquerda de ataque. Luque rasga no carrinho e corta pra linha lateral.

gol

35'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! GABRIEL JESUS! Brasileiro recebe com liberdade no ataque, dentro da área visitante, e chapa no ângulo esquerdo de Agirrezabala.

bola

35'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Racing Santander também muda. Sai Sainz-Maza e entra Guliashvili.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última troca no Barcelona. Sai Cancelo e entra Balde.

bola

32'

2ºTEMPO

Trabalha a bola na faixa central de campo o Barcelona, com muita qualidade e envolvendo os adversários.

bola

31'

2ºTEMPO

Cruzamento de João Cancelo pela esquerda de ataque. Defesa corta e joga pra escanteio.

bola

30'

2ºTEMPO

Cobrança de Lamine Yamal. Bola carimba a barreira.

bola

29'

2ºTEMPO

Aarón Martín puxa Lamine Yamal na entrada da área do Racing Santander. Falta perigosa para o Barcelona cobrar.

bola

28'

2ºTEMPO

Cancelo é acionado em velocidade pela esquerda de ataque. Bandeira levanta o pano. Impedimento.

bola

27'

2ºTEMPO

Mesmo em ritmo de treino, Barcelona não cansa de buscar o ataque.

bola

26'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Lamine Yamal recebe no ataque, pela esquerda. Ele limpa toda a marcação carregando para o meio e bate no canto esquerdo. Bandeira aponta impedimento no início do lance.

bola

25'

2ºTEMPO

Roda a bola no seu campo de defesa o time do Racing Santander. Barcelona marca alto e pressiona.

amarelo

24'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Carrinho forte de Cancelo em Luque no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no Barcelona. Sai Raphinha e entra Gabriel Jesus.

bola

22'

2ºTEMPO

Assim como no primeiro tempo, Barcelona leva um gol, mas responde rápido, para a alegria dos culés.

bola_goal

21'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!! RAPHINHA! Mais uma cobrança com qualidade, no canto esquerdo de Agirrezabala, que erra o lado novamente.

bola

21'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

20'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA O BARCELONA! Adeyemi domina na área visitante e é derrubado por Luque. Mais uma penalidade para o Barça é apontada no jogo.

gol

19'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO RACING SANTANDER!!! ZABIRI! Que lambança de Szczesny. Bola recuada para o goleirão, que tenta a finta e acaba desarmado na pequena área por Zabiri, que só empurra para o gol vazio.

bola

19'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO RACING SANTANDER!!!

bola

18'

2ºTEMPO

Lamine Yamal tenta o chute de fora da área. Facundo González bloqueia na hora exata.

bola

17'

2ºTEMPO

Ritmo do segundo tempo é muito mais lento, mas Barcelona segue controlando a partida.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pedri vai descansar e entra Gavi no seu lugar.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Barcelona. Sai Rodri e entra Bernal.

amarelo

15'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Zabiri disputa com Christensen pelo alto no meio de campo, com força demais. Falta e amarelo pra ele.

amarelo

14'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Adeyemi por falta no meio de campo.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Arana também vai embora para a entrada de Zabiri.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Aproveitando a pausa, outras alterações são feitas. Villalibre deixa o jogo e entra Vicente no sue lugar.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E não dá mais pra ele. Muda o Racing Santander. Sai Pedro Felipe, lesionado, e entra Luque.

bola

12'

2ºTEMPO

Jogo parado. Pedro Felipe sente lesão e recebe atendimento médico em campo.

bola

11'

2ºTEMPO

Adeyemi passa pra Dani Olmo na área adversária. Ele tenta ajeitar o corpo pra bater, mas acaba desarmado.

bola

10'

2ºTEMPO

Eric García vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Hernando afasta o perigo.

bola

9'

2ºTEMPO

Racing Santander tenta acalmar o jogo e troca passes no seu campo de defesa.

bola

8'

2ºTEMPO

Pedro manda balãozinho do meio de campo em direção a área visitante. Raphinha tenta chegar, mas bola passa direto.

bola

7'

2ºTEMPO

Dani Olmo cruza pela esquerda de ataque. Villalibre ajuda a defesa e rebate pra escanteio.

bola

6'

2ºTEMPO

PRA FORA! Sainz-Maza cruza na medida pela direita de ataque. Arana chapa, completamente livre, no meio do área do Barça. À esquerda do gol de Szczesny.

bola

5'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Lamine Yamal recebe na direita de ataque, arruma para o meio e chapa com estilo. Bola carimba o poste direito de Agirrezabala.

bola

5'

2ºTEMPO

Villalibre recebe de Gueye no comando de ataque, mas perde dividida com Eric García na sequência.

bola

4'

2ºTEMPO

Adeyemi recebe cruzamento pela direita de ataque e finaliza de cabeça. Pra fora. Sem nenhum perigo.

bola

3'

2ºTEMPO

Christensen é derrubado por Arana no meio de campo. Falta marcada.

bola

2'

2ºTEMPO

Troca passes no meio de campo o time do Barcelona.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Barcelona volta com uma troca, no gol. Sai Joan García e entra Szczesny.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

amarelo

49'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Lamine Yamal por chegada forte em Sainz-Maza no meio de campo.

bola

49'

1ºTEMPO

Cancelo recebe na esquerda de ataque e cruza. Forte demais. Bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

48'

1ºTEMPO

Equipe do Barcelona é incansável. Time não para de buscar o ataque um minuto sequer. Racing Santander completamente perdido em campo nesse momento.

bola

47'

1ºTEMPO

Adeyemi recebe mais uma vez na área visitante pela esquerda e chuta forte. Agirrezabala espalma e manda pra escanteio.

bola

46'

1ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola_nogoal

45'

1ºTEMPO

DEFENDE AGIRREZABALA! Lamine Yamal cobra a penalidade no canto esquerdo e goleirão faz a defesa.

bola

44'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA O BARCELONA! Adeyemi recebe na área adversária pela esquerda e é derrubado por Pedro Felipe. Mais um pênalti cometido pelo zagueiro brasileiro.

bola

43'

1ºTEMPO

Barça não para. Time segue atacando e querendo mais gols.

bola

42'

1ºTEMPO

No momento em que o Racing Santander teve alguma esperança, Barcelona retoma o controle da partida novamente e castiga com dois gols.

gol

41'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! RAPHINHA! Dani Olmo deixa Raphinha na cara do gol, dentro da área adversária. Ele bate firme no canto esquerdo de Agirrezabala. Virou goleada.

bola

41'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

40'

1ºTEMPO

Adeyemi tenta finta pela esquerda de ataque, se enrola sozinho com a bola e perde a jogada.

bola

39'

1ºTEMPO

Segue com a posse de bola o Barça, agora com mais tranquilidade.

bola

38'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o Barcelona.

bola

37'

1ºTEMPO

O Barcelona quer mais e insiste em buscar o ataque. O Racing Santander perdeu o medo e também busca agredir sempre que possível.

bola

36'

1ºTEMPO

Um belo primeiro tempo até aqui no Camp Nou.

gol

35'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! CANCELO! Mais um golaço do português e mais uma sapatada de fora da área. Dessa vez, no canto direito de Agirrezabala. Amplia o Barça.

bola

35'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

34'

1ºTEMPO

QUE PECADO! Arana recebe no comando de ataque e toca por cobertura, na saída de Joan García. Bola sai raspando a trave esquerda, mas bandeira pega impedimento na jogada.

bola

33'

1ºTEMPO

Partida melhora ainda mais. Racing Santander resolve jogar também e as duas equipes encontram muitos espaços no campo.

bola

32'

1ºTEMPO

Hernando recebe na direita de ataque e cruza com perigo. Canales se joga, mas não chega nela.

gol

31'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO RACING SANTANDER!!! GUEYE! Aarón Martín escapa em velocidade pela esquerda de ataque e toca pra Villalibre no comando de ataque. Ele arruma pra Gueye, que invade e bate na saída de Joan García. Diminui o placar o Racing Santander.

bola

31'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO RACING SANTANDER!!!

bola

30'

1ºTEMPO

Christensen derruba Arana no meio de campo. Falta marcada.

bola

29'

1ºTEMPO

Lamine Yamal rabisca pela direita de ataque, mas acaba perdendo a bola.

bola

28'

1ºTEMPO

QUASE! Cobrança de escanteio pela esquerda. Bola é desviada no primeiro pau e Christensen finaliza de cabeça no segundo. Bola lambe a trave.

bola

27'

1ºTEMPO

Torcedor do Barça em êxtase com a vitória parcial e também com o momento vivido pela equipe. Se confirmada, essa será a sexta vitória em seis jogos disputados em La Liga.

bola_goal

26'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!! RAPHINHA! Batida firme, no canto esquerdo de Agirrezabala, que salta para o lado oposto e não acha nada. Amplia o Barcelona.

bola

26'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

25'

1ºTEMPO

PÊNALTI CONFIRMADO! Posição de Raphinha era legal na jogada.

bola

24'

1ºTEMPO

VAR! Arbitragem de vídeo chega posição de Raphinha no momento do lançamento. Possível impedimento.

amarelo

23'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Pedro Felipe pela penalidade cometida em cima de Raphinha.

bola

22'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA O BARCELONA! Raphinha entra na área visitante e, ao tentar bater, é derrubado por Pedro Felipe. Penalidade máxima é apontada.

bola

21'

1ºTEMPO

Arana arranca solitário pela esquerda de ataque e é facilmente desarmado por Christensen.

bola

20'

1ºTEMPO

Rodri recebe na esquerda de ataque e cruza. Defesa consegue afastar pelo alto.

bola

19'

1ºTEMPO

Raphinha recebe de Adeyemi na área adversária e chuta. Bola carimba a marcação e sai em escanteio.

bola

18'

1ºTEMPO

PRA FORA! Dani Olmo dá uma enfiada de bola de cinema pra Adeyemi. Ele aparece na área adversária, cara a cara com Agirrezabala, e manda uma cavadinha. Bola sai à esquerda, por muito pouco.

bola

17'

1ºTEMPO

Adeyemi tenta cruzar pela linha de fundo da esquerda de ataque. Bola corre demais e sai.

bola

16'

1ºTEMPO

IMPEDIDO! Lamine Yamal deixa Dani Olmo na cara do goleiro Agirrezabala. Ele chuta e arqueiro defende, mas bandeira aponta impedimento no lance.

bola

15'

1ºTEMPO

Time do Racing Santander, até agora, não conseguiu passar do meio de campo com a bola dominada. Somente o Barcelona joga.

bola

14'

1ºTEMPO

Lamine Yamal recebe no ataque, pela direita. Ele tenta passe para o meio, mas defesa consegue interceptar.

bola

13'

1ºTEMPO

Cancelo tenta passe no meio de campo. Bola toca no braço de Sainz-Maza. Infração é apontada.

bola

12'

1ºTEMPO

Raphinha cobra falta da entrada da área visitante e carimba a barreira.

bola

11'

1ºTEMPO

Se mantém no ataque o time da casa, agora em busca do segundo.

bola

10'

1ºTEMPO

UHHH! Adeyemi recebe na esquerda de ataque, corta para o meio e bate. Bola passa perto da trave direita.

bola

9'

1ºTEMPO

A vida do Racing Santander não está fácil. Time tenta sair para o jogo, mas é completamente sufocado pelo Barcelona.

gol

8'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! CANCELO! E que golaço! Um chute lindo, de fora da área, no ângulo esquerdo de Agirrezabala, que tenta, mas jamais chegaria nela. Abre o placar o Barça.

bola

8'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

7'

1ºTEMPO

AGIRREZABAAALA! Raphinha recebe cruzamento da esquerda de ataque de Adeyemi e finaliza. Agirrezabala faz grande defesa e evita o gol dos mandantes.

bola

6'

1ºTEMPO

Tentativa de jogada de fundo de Cancelo pela esquerda de ataque. Hernando rasga no carrinho e faz o corte.

bola

5'

1ºTEMPO

Dani Olmo arrisca de fora da área. À direita do gol visitante.

bola

4'

1ºTEMPO

No seu melhor estilo, Barcelona manda no jogo e troca passes no campo de ataque.

bola

3'

1ºTEMPO

Eric García vai ao fundo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Bola desvia, mas chega limpa até Agirrezabala novamente.

bola

2'

1ºTEMPO

Cancelo recebe de Adeyemi na área adversária, pela esquerda. Ele chuta, bola bate na defesa e sobra com Agirrezabala.

bola

1'

1ºTEMPO

O Barcelona joga de camisas listradas em azul e grená e calções e meiões azuis. O Racing Santander vem a campo de camisas e calções brancos e meiões verdes.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Camp Nou.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de José Luis Munuera Montero (ESP), com Carlos del Cerro Grande (ESP) no VAR.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Racing Santander definido por José Alberto López: Agirrezabala; Manu Hernando, Pedro Felipe, Facundo González e Aarón Martín; Prati, Canales, Sainz-Maza e Gueye; Villalibre e Juan Arana.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Barcelona escalado por Hansi Flick: Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín e Cancelo; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Adeyemi.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Bardghji e De Jong, lesionados. Os visitantes não contarão com Andres Martin e Eriksson, entregues ao departamento médico. André Almeida, suspenso, também será ausência confirmada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado racinguista, depois de vencer na rodada passada, a motivação para emendar mais um bom resultado é enorme, assim como o desejo de quebrar a boa sequência dos poderosos adversários, mesmo jogando fora de casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os catalães estão completamente avassaladores na competição. São 5 vitórias em 5 rodadas e, contando com o apoio massivo dos seus torcedores, espera-se que os 100% de aproveitamento sejam mantidos com mais um triunfo alcançado, o que permitirá que a equipe se distancia na liderança do rival Real Madrid, que está logo atrás.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas últimas partidas das equipes pelo campeonato, o Barça visitou o Levante e venceu por 4x2. Os Verdiblancos jogaram em casa contra o Alavés e levaram a melhor, vencendo por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Barcelona ocupa a 1ª colocação na tabela, com 15 pontos conquistados, enquanto o Racing Santander está na 10ª posição, com 7 pontos somados até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 99 partidas entre as equipes. O Barcelona venceu 62, o Racing Santander levou a melhor em 17 oportunidades, além de 20 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Spotify Camp Nou, ou simplesmente Camp Nou, na Catalunha, Espanha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Barcelona e Racing Santander, jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol 26/27. A bola começa a rolar às 16h30min.

Barcelona FCB

  • Hans Flick

    TECNICO

  • Joan GarcíaSaiu

    Goleiro

  • Wojciech SzczesnyEntrou

    Goleiro

  • Eric García

    Defesa

  • Andreas Christensen

    Defesa

  • Gerard Martín

    Defesa

  • João CanceloSaiuGolGolAmarelo

    Defesa

  • Álex BaldeEntrou

    Defesa

  • RodriSaiu

    Meio-Campo

  • Marc BernalEntrou

    Meio-Campo

  • PedriSaiu

    Meio-Campo

  • Pablo GaviEntrou

    Meio-Campo

  • Dani Olmo

    Meio-Campo

  • Lamine YamalGolAmarelo

    Atacante

  • RaphinhaSaiuGolGolGol

    Atacante

  • Gabriel JesusEntrouGol

    Atacante

  • Karim AdeyemiAmarelo

    Atacante

Racing Santander RSD

  • José A. López

    TECNICO

  • Julen Agirrezabala

    Goleiro

  • Manu Hernando

    Defesa

  • Pedro FelipeSaiuAmarelo

    Defesa

  • Iker LuqueEntrou

    Atacante

  • Facundo GonzálezSaiu

    Defesa

  • Jorge SalinasEntrou

    Defesa

  • Aarón Martín

    Defesa

  • Matteo Prati

    Meio-Campo

  • Sergio Canales

    Meio-Campo

  • Sainz-MazaSaiu

    Meio-Campo

  • Giorgi GuliashviliEntrou

    Atacante

  • Maguette GueyeGol

    Meio-Campo

  • Asier VillalibreSaiu

    Atacante

  • Iñigo VicenteEntrou

    Atacante

  • Juan AranaSaiu

    Atacante

  • Yassir ZabiriEntrouGolAmarelo

    Atacante

  • José Luis Munuera Montero (ESP)

    ÁRBITRO

  • VAR - Carlos del Cerro Grande (ESP)

    QUARTO ÁRBITRO

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