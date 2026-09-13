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encerrado
Ciutat de Valencia Valencia, Espanha
Levante Levante
2 × 4
Barcelona Barcelona

5ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Domingo, 13/0911h15

Minuto a Minuto: Levante X Barcelona - 13/09/2026

fim

51'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

51'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Barcelona vence fora de casa, mantém a invencibilidade e supera o Levante em duelo disputado até o minuto final.

bola

50'

2ºTEMPO

O Barcelona gira a bola no ataque, valorizando a posse.

bola

49'

2ºTEMPO

Adeyemi tabela com Cancelo pela esquerda, mas é obrigado a recuar a jogada.

bola

48'

2ºTEMPO

O Barça administra o jogo com trocas de passes, aguardando o término da partida.

bola

47'

2ºTEMPO

A torcida do Levante reconhece o esforço e aplaude a equipe mesmo após sofrer o gol.

gol

46'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!! KARIM ADEYEMI!!! Golaço! Adeyemi desmonta a defesa pela esquerda, invade a área e finaliza com categoria na saída do goleiro: 4 a 2.

bola

46'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

45'

2ºTEMPO

O Levante aumenta a pressão e o Barcelona recorre aos chutões para se proteger.

bola

44'

2ºTEMPO

+6 minutos de acréscimos.

bola

43'

2ºTEMPO

O Barcelona relaxa e deixa o Levante crescer, correndo risco em uma partida que parecia tranquila.

gol

42'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO LEVANTE!!! ROGER BRUGUÉ!!! Roger Brugué dribla dois pela esquerda e finaliza para a defesa de Joan García; na sobra, o camisa 7 aproveita e marca: 3 a 2!

bola

41'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO LEVANTE!!!

bola

39'

2ºTEMPO

Eric García perde o controle da bola na lateral e acaba cedendo o lateral ao adversário.

bola

38'

2ºTEMPO

UUUUUHH! Eric García arrisca pela direita, a bola bate na defesa e sobra para Adeyemi, que desvia com estilo, mas para fora.

bola

37'

2ºTEMPO

Até aqui, Barcelona e Levante somam três finalizações no gol cada.

bola

36'

2ºTEMPO

PRESSÃO! Roger Brugue recebe após o roubo de Romero no ataque, invade a área pela esquerda e cruza, mas Cubarsí desvia e manda para escanteio.

bola

35'

2ºTEMPO

Com as substituições realizadas, o Barcelona diminui o ritmo e permite que o time da casa cresça no jogo.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Barcelona. Sai Xavi Espart e entra João Cancelo.

gol

33'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO LEVANTE!!! IVÁN ROMERO!!! Xavi Espart falha no recuo, Romero não perdoa, dribla o goleiro e faz o primeiro do Levante na partida.

bola

33'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO LEVANTE!!!

bola

31'

2ºTEMPO

O time do Levante segue tentando reagir e procura o gol de honra para animar os torcedores.

bola

30'

2ºTEMPO

A partida é retomada com Mathew Ryan colocando a bola em jogo.

bola

29'

2ºTEMPO

Jogo interrompido para o intervalo de hidratação dos jogadores.

bola

28'

2ºTEMPO

Na cobrança de Raphinha, a bola vai para a área, mas a defesa afasta pelo alto sem dificuldades.

bola

27'

2ºTEMPO

Raphinha faz bela jogada pela direita, passa por Nacho Pérez e a defesa do Levante manda para escanteio.

bola

26'

2ºTEMPO

O time do Levante faz todas as mudanças permitidas e tenta reverter o ritmo da partida.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Adrián De La Fuente da lugar a Ifeanyi Ndukwe na equipe da casa.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Levante promove duas substituições. Manu Sánchez é trocado por Nacho Pérez.

bola

23'

2ºTEMPO

O Barça gira a bola com tranquilidade, Dani Olmo tenta receber avançado no meio, mas falha no domínio.

bola

22'

2ºTEMPO

Adeyemi recebe a sobra na esquerda, arrisca de primeira, mas a bola sai fraca e o goleiro defende tranquilo.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Anthony Gordon da lugar a Karim Adeyemi na equipe visitante.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pedri sai para Marc Bernal entrar.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Barcelona promove três substituições. Lamine Yamal é trocado por Dani Olmo.

bola

19'

2ºTEMPO

Raphinha arrisca direto para o gol, a bola ganha efeito, mas vai no meio e Mathew Ryan encaixa com segurança.

bola

18'

2ºTEMPO

Víctor García comete falta dura em Fermín López na entrada da área e o Barcelona pode levar perigo na bola parada.

bola

17'

2ºTEMPO

O Barça valoriza a posse com calma e aguarda o momento das substituições.

bola

16'

2ºTEMPO

UUUUHH! Romero arrisca de primeira após receber na área, mas Joan García espalma e evita o gol.

bola

15'

2ºTEMPO

UUUUUHH! PERDEUU! Após jogada individual de Víctor García, Iván Romero bate de pé esquerdo e Christensen evita o gol em cima da linha.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Hugo Sotelo da lugar a Oriol Rey no time da casa.

substituicao

14'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Petar Ratkov sai para Iván Romero entrar.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Levante promove três substituições. Jon Olasagasti é trocado por Enzo Bardeli.

bola

12'

2ºTEMPO

Victor García recebe em condição legal, mas Joan García sai da área e corta a ação ofensiva.

bola

11'

2ºTEMPO

UUUUHH! POR POUCO! Gordon toca de primeira para Raphinha, que entra na área e bate cruzado. A bola sai muito perto da trave.

bola

10'

2ºTEMPO

O Levante adianta as linhas, aumenta a pressão mesmo em desvantagem e segue acreditando.

bola

9'

2ºTEMPO

QUE BAGUNÇA! Na reposição de Joan García, a bola rebate em Rodri e sobra para Roger Brugué, que arrisca de longe, mas manda por cima do gol.

bola

8'

2ºTEMPO

De La Fuente levanta a bola na área pela direita, e Joan García encaixa com segurança.

bola

7'

2ºTEMPO

Yamal arrisca a caneta em Brugué, mas a bola bate em seu braço e o árbitro assinala falta a favor do Levante.

bola

6'

2ºTEMPO

Barcelona retoma a posse no chão e gira pelo meio-campo, buscando espaço para avançar.

bola

5'

2ºTEMPO

Anthony Gordon recebe de Rodri dentro da área, arrisca um elástico pela esquerda e conquista o escanteio.

bola

4'

2ºTEMPO

Olasagasti cobra bola na área, porém a zaga do Barça sobe bem e afasta pelo alto.

bola

3'

2ºTEMPO

Brugue é derrubado por Eric García em investida na ponta esquerda do ataque. Vem perigo.

bola_goal

2'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!! LAMINE YAMAL!!! Lamine Yamal assume a cobrança e solta a canhota, colocando a bola na gaveta de Mathew Ryan.

bola

2'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

1'

2ºTEMPO

PENALIDADE MÁXIMA! Yamal é derrubado por Mandi dentro da área e o árbitro marca pênalti para o Barcelona.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Barcelona. Sai Gerard Martín e entra Christensen.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

51'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

50'

1ºTEMPO

O Barça mantém a posse de bola sem pressa, esperando o término do primeiro tempo.

amarelo

49'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Hugo Sotelo impede contra-ataque do Barça e é amarelado.

bola

48'

1ºTEMPO

Olasagasti é atingido por Cubarsí, cai com a mão no rosto e provoca confusão entre atletas.

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Gerard Martín recebe cartão amarelo em falta de contra-ataque.

bola

46'

1ºTEMPO

Anthony Gordon recebe de Rodri, avança pela esquerda e cruza, mas o goleiro segura firme.

bola

45'

1ºTEMPO

+6 minutos de acréscimos.

bola

43'

1ºTEMPO

Dani Requena tenta o chute forte de longa distância, mas a bola não encontra o alvo e sai à esquerda de Joan García.

bola

42'

1ºTEMPO

Pedri tenta jogada individual, cai na área e pede pênalti, mas o árbitro não intervém.

bola

41'

1ºTEMPO

O Barça valoriza a posse de bola e gira o jogo sem pressa.

bola

40'

1ºTEMPO

Rodri recebe de Yamal na entrada da área, levanta com perigo para Xavi, mas a defesa intercepta o cruzamento.

bola

39'

1ºTEMPO

Vale destacar que o Barcelona mantém uma média superior a três gols por partida nesta temporada.

bola

38'

1ºTEMPO

Jeremy Toljan é pego em posição irregular, e o assistente interrompe a jogada com o impedimento.

bola

37'

1ºTEMPO

Em coro de vaias, a torcida do Levante protesta contra o árbitro e acusa o Barcelona de fazer cera.

bola

36'

1ºTEMPO

UUUUHH! Sotelo tenta jogada individual, perde a bola na área, Brugué aproveita a sobra e cruza pela esquerda. Víctor García aparece na área, mas sem ângulo, manda para fora.

bola

35'

1ºTEMPO

O Levante retorna da pausa técnica pressionando intensamente o Barcelona.

bola

34'

1ºTEMPO

Víctor García fica com o rebote na área, mas a finalização sai fraca e o goleiro defende com tranquilidade.

bola

33'

1ºTEMPO

O jogo volta a correr, com o Levante iniciando a jogada.

bola

31'

1ºTEMPO

O árbitro decide interromper a partida para a pausa de hidratação.

bola

30'

1ºTEMPO

Gerard Martín deixa o campo para atendimento médico e a partida é retomada.

bola

28'

1ºTEMPO

NADA! O Barça pede a expulsão do atacante rival, porém o árbitro deixa o jogo seguir sem marcar infração.

bola

27'

1ºTEMPO

Gerard Martín cai no gramado com sangramento no rosto após choque acidental de Victor García durante ataque do Levante.

bola

26'

1ºTEMPO

UUUHH! Víctor García dispara pela esquerda e cruza fechado. Brugué fica com a sobra e toca para Olasagasti, que cruza novamente, mas o árbitro marca impedimento.

bola

25'

1ºTEMPO

No setor defensivo, Pedri sofre a falta cometida por Hugo Sotelo e o árbitro interrompe o lance.

bola

24'

1ºTEMPO

O Barcelona mantém a posse no meio-campo, trocando passes com calma e controlando o ritmo da partida.

bola

23'

1ºTEMPO

Passe em profundidade de Yamal pela direita para Raphinha na área, mas Mandi corta com firmeza pelo alto.

bola

22'

1ºTEMPO

Olasagasti recebe na ponta direita e cruza, mas a bola sai forte demais e termina pela lateral oposta.

bola

21'

1ºTEMPO

O Barcelona domina amplamente a posse de bola, com 78%, enquanto o time da casa tem apenas 22%.

bola

20'

1ºTEMPO

Raphinha até recebe o passe longo, mas em posição irregular; o árbitro marca impedimento e a defesa respira.

bola

19'

1ºTEMPO

O Barcelona reduz a intensidade e o Levante tenta acelerar para buscar a reação.

gol

18'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!! LAMINE YAMAL!!! Raphinha recebe lançamento de Fermín, dribla o goleiro pela esquerda e rola para trás. Lamine Yamal chega de canhota e marca o segundo do Barça: 2x0.

bola

18'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

17'

1ºTEMPO

Pedri tenta inverter o jogo para Lamine Yamal na meia-direita, mas o passe sai direto pela lateral.

bola

16'

1ºTEMPO

Ratkov arrisca de fora da área, mas Joan García se estica e faz boa defesa.

bola

15'

1ºTEMPO

Roger Brugué aproveita a sobra dentro da área e finaliza rasteiro, mas Joan García encaixa com segurança.

bola

14'

1ºTEMPO

UUUUHH! O Barcelona erra na saída, Ratkov recebe na área e chuta, mas Cubarsí bloqueia e evita o gol.

bola

13'

1ºTEMPO

O Levante tenta sair jogando pelo alto, mas perde a disputa e o Barcelona recupera a posse.

bola

12'

1ºTEMPO

Pedri busca a assistência para Gordon, mas o passe sai forte demais e a bola vai para a lateral.

bola

11'

1ºTEMPO

UUUHH! Yamal entra na área, faz jogada individual e arrisca mesmo sem ângulo. Maty Ryan salva o Levante.

bola

10'

1ºTEMPO

O Barça gira a bola no campo ofensivo, o Levante esboça pressão, mas a diferença de qualidade entre os elencos é evidente.

bola

9'

1ºTEMPO

Adri cobra a falta direto para o gol, mas Joan García segura firme e evita o perigo.

bola

8'

1ºTEMPO

Fermín derruba Brugué na entrada da área e o árbitro marca falta perigosa a favor do Levante.

bola

7'

1ºTEMPO

À frente da linha defensiva, Manu Sánchez é pego em posição irregular e o árbitro paralisa o lance.

bola

6'

1ºTEMPO

O clube da casa troca passes no ataque e tenta o empate, mas falta qualidade nas bolas em profundidade.

bola

5'

1ºTEMPO

O Levante arrisca em cobrança de falta distante, lança a bola na área, mas Rodri aparece bem e afasta para o Barcelona.

gol

4'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!! ESPART!!! Xavi Espart recebe passe de Raphinha na meia-lua, finaliza de pé direito e marca seu primeiro gol como profissional. Barça abre 1 a 0.

bola

4'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

3'

1ºTEMPO

O Barça mantém o time inteiro no ataque, sufocando a defesa rival.

bola

2'

1ºTEMPO

Lamine tenta o cruzamento pela direita, mas a defesa trava e a bola volta para o Barcelona.

bola

1'

1ºTEMPO

O Barcelona controla o ritmo pelo meio-campo e adianta suas linhas para pressionar o adversário.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no estádio Ciutat de València.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Levante começou de forma irregular: uma vitória, dois empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas, com cinco gols marcados e cinco sofridos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Barça iniciou a Champions League com vitória expressiva: 5 a 1 diante do Feyenoord. Lamine Yamal e Raphinha brilharam, e Gabriel Jesus deixou sua marca no fim.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

INVICTO! O Barça entra em campo invicto e com 100% de aproveitamento, somando 12 pontos. O Levante ocupa apenas a 11ª posição, com cinco pontos conquistados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 47 jogos entre as duas equipes, com 34 vitórias do Barcelona, 7 empates e 6 triunfos do Levante.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia, fãs do esporte! Levante e Barcelona se enfrentam neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), no estádio Ciutat de València, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Levante LEV

  • Luis Castro

    TECNICO

  • Mathew Ryan

    Goleiro

  • Jeremy Toljan

    Defesa

  • Aissa Mandi

    Defesa

  • Adrián DelaSaiu

    Defesa

  • Ifeanyi NdukweEntrou

    Defesa

  • Manu SánchezSaiu

    Defesa

  • Nacho PérezEntrou

    Defesa

  • Dani Requena

    Meio-Campo

  • Hugo SoteloSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Oriol ReyEntrou

    Meio-Campo

  • Jon OlasagastiSaiu

    Meio-Campo

  • Enzo BardeliEntrou

    Meio-Campo

  • Víctor García

    Atacante

  • Petar RatkovSaiu

    Atacante

  • Iván RomeroEntrouGol

    Atacante

  • Roger BruguéGol

    Atacante

Barcelona FCB

  • Hans Flick

    TECNICO

  • Joan García

    Goleiro

  • Xavi EspartSaiuGol

    Defesa

  • João CanceloEntrou

    Defesa

  • Pau Cubarsí

    Defesa

  • Eric García

    Defesa

  • Gerard MartínSaiuAmarelo

    Defesa

  • Andreas ChristensenEntrou

    Defesa

  • Fermín López

    Meio-Campo

  • Rodri

    Meio-Campo

  • PedriSaiu

    Meio-Campo

  • Marc BernalEntrou

    Meio-Campo

  • Lamine YamalSaiuGolGol

    Atacante

  • Dani OlmoEntrou

    Meio-Campo

  • Raphinha

    Atacante

  • Anthony GordonSaiu

    Atacante

  • Karim AdeyemiEntrouGol

    Atacante

  • Jon Ander González Esteban

    ÁRBITRO

  • Ekaitz Ikiñi García Arriola

    ASSISTENTE

  • Javier Iglesias Villanueva

    ASSISTENTE

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