5ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 13/09•11h15
Minuto a Minuto: Levante X Barcelona - 13/09/2026
51'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
51'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. O Barcelona vence fora de casa, mantém a invencibilidade e supera o Levante em duelo disputado até o minuto final.
50'
•
2ºTEMPO
O Barcelona gira a bola no ataque, valorizando a posse.
49'
•
2ºTEMPO
Adeyemi tabela com Cancelo pela esquerda, mas é obrigado a recuar a jogada.
48'
•
2ºTEMPO
O Barça administra o jogo com trocas de passes, aguardando o término da partida.
47'
•
2ºTEMPO
A torcida do Levante reconhece o esforço e aplaude a equipe mesmo após sofrer o gol.
46'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!! KARIM ADEYEMI!!! Golaço! Adeyemi desmonta a defesa pela esquerda, invade a área e finaliza com categoria na saída do goleiro: 4 a 2.
46'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!!
45'
•
2ºTEMPO
O Levante aumenta a pressão e o Barcelona recorre aos chutões para se proteger.
44'
•
2ºTEMPO
+6 minutos de acréscimos.
43'
•
2ºTEMPO
O Barcelona relaxa e deixa o Levante crescer, correndo risco em uma partida que parecia tranquila.
42'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO LEVANTE!!! ROGER BRUGUÉ!!! Roger Brugué dribla dois pela esquerda e finaliza para a defesa de Joan García; na sobra, o camisa 7 aproveita e marca: 3 a 2!
41'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO LEVANTE!!!
39'
•
2ºTEMPO
Eric García perde o controle da bola na lateral e acaba cedendo o lateral ao adversário.
38'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! Eric García arrisca pela direita, a bola bate na defesa e sobra para Adeyemi, que desvia com estilo, mas para fora.
37'
•
2ºTEMPO
Até aqui, Barcelona e Levante somam três finalizações no gol cada.
36'
•
2ºTEMPO
PRESSÃO! Roger Brugue recebe após o roubo de Romero no ataque, invade a área pela esquerda e cruza, mas Cubarsí desvia e manda para escanteio.
35'
•
2ºTEMPO
Com as substituições realizadas, o Barcelona diminui o ritmo e permite que o time da casa cresça no jogo.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Barcelona. Sai Xavi Espart e entra João Cancelo.
33'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO LEVANTE!!! IVÁN ROMERO!!! Xavi Espart falha no recuo, Romero não perdoa, dribla o goleiro e faz o primeiro do Levante na partida.
33'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO LEVANTE!!!
31'
•
2ºTEMPO
O time do Levante segue tentando reagir e procura o gol de honra para animar os torcedores.
30'
•
2ºTEMPO
A partida é retomada com Mathew Ryan colocando a bola em jogo.
29'
•
2ºTEMPO
Jogo interrompido para o intervalo de hidratação dos jogadores.
28'
•
2ºTEMPO
Na cobrança de Raphinha, a bola vai para a área, mas a defesa afasta pelo alto sem dificuldades.
27'
•
2ºTEMPO
Raphinha faz bela jogada pela direita, passa por Nacho Pérez e a defesa do Levante manda para escanteio.
26'
•
2ºTEMPO
O time do Levante faz todas as mudanças permitidas e tenta reverter o ritmo da partida.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Adrián De La Fuente da lugar a Ifeanyi Ndukwe na equipe da casa.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Levante promove duas substituições. Manu Sánchez é trocado por Nacho Pérez.
23'
•
2ºTEMPO
O Barça gira a bola com tranquilidade, Dani Olmo tenta receber avançado no meio, mas falha no domínio.
22'
•
2ºTEMPO
Adeyemi recebe a sobra na esquerda, arrisca de primeira, mas a bola sai fraca e o goleiro defende tranquilo.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Anthony Gordon da lugar a Karim Adeyemi na equipe visitante.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pedri sai para Marc Bernal entrar.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Barcelona promove três substituições. Lamine Yamal é trocado por Dani Olmo.
19'
•
2ºTEMPO
Raphinha arrisca direto para o gol, a bola ganha efeito, mas vai no meio e Mathew Ryan encaixa com segurança.
18'
•
2ºTEMPO
Víctor García comete falta dura em Fermín López na entrada da área e o Barcelona pode levar perigo na bola parada.
17'
•
2ºTEMPO
O Barça valoriza a posse com calma e aguarda o momento das substituições.
16'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Romero arrisca de primeira após receber na área, mas Joan García espalma e evita o gol.
15'
•
2ºTEMPO
UUUUUHH! PERDEUU! Após jogada individual de Víctor García, Iván Romero bate de pé esquerdo e Christensen evita o gol em cima da linha.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Hugo Sotelo da lugar a Oriol Rey no time da casa.
14'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Petar Ratkov sai para Iván Romero entrar.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Levante promove três substituições. Jon Olasagasti é trocado por Enzo Bardeli.
12'
•
2ºTEMPO
Victor García recebe em condição legal, mas Joan García sai da área e corta a ação ofensiva.
11'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! POR POUCO! Gordon toca de primeira para Raphinha, que entra na área e bate cruzado. A bola sai muito perto da trave.
10'
•
2ºTEMPO
O Levante adianta as linhas, aumenta a pressão mesmo em desvantagem e segue acreditando.
9'
•
2ºTEMPO
QUE BAGUNÇA! Na reposição de Joan García, a bola rebate em Rodri e sobra para Roger Brugué, que arrisca de longe, mas manda por cima do gol.
8'
•
2ºTEMPO
De La Fuente levanta a bola na área pela direita, e Joan García encaixa com segurança.
7'
•
2ºTEMPO
Yamal arrisca a caneta em Brugué, mas a bola bate em seu braço e o árbitro assinala falta a favor do Levante.
6'
•
2ºTEMPO
Barcelona retoma a posse no chão e gira pelo meio-campo, buscando espaço para avançar.
5'
•
2ºTEMPO
Anthony Gordon recebe de Rodri dentro da área, arrisca um elástico pela esquerda e conquista o escanteio.
4'
•
2ºTEMPO
Olasagasti cobra bola na área, porém a zaga do Barça sobe bem e afasta pelo alto.
3'
•
2ºTEMPO
Brugue é derrubado por Eric García em investida na ponta esquerda do ataque. Vem perigo.
2'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!! LAMINE YAMAL!!! Lamine Yamal assume a cobrança e solta a canhota, colocando a bola na gaveta de Mathew Ryan.
2'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!!
1'
•
2ºTEMPO
PENALIDADE MÁXIMA! Yamal é derrubado por Mandi dentro da área e o árbitro marca pênalti para o Barcelona.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Barcelona. Sai Gerard Martín e entra Christensen.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
51'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
50'
•
1ºTEMPO
O Barça mantém a posse de bola sem pressa, esperando o término do primeiro tempo.
49'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Hugo Sotelo impede contra-ataque do Barça e é amarelado.
48'
•
1ºTEMPO
Olasagasti é atingido por Cubarsí, cai com a mão no rosto e provoca confusão entre atletas.
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Gerard Martín recebe cartão amarelo em falta de contra-ataque.
46'
•
1ºTEMPO
Anthony Gordon recebe de Rodri, avança pela esquerda e cruza, mas o goleiro segura firme.
45'
•
1ºTEMPO
+6 minutos de acréscimos.
43'
•
1ºTEMPO
Dani Requena tenta o chute forte de longa distância, mas a bola não encontra o alvo e sai à esquerda de Joan García.
42'
•
1ºTEMPO
Pedri tenta jogada individual, cai na área e pede pênalti, mas o árbitro não intervém.
41'
•
1ºTEMPO
O Barça valoriza a posse de bola e gira o jogo sem pressa.
40'
•
1ºTEMPO
Rodri recebe de Yamal na entrada da área, levanta com perigo para Xavi, mas a defesa intercepta o cruzamento.
39'
•
1ºTEMPO
Vale destacar que o Barcelona mantém uma média superior a três gols por partida nesta temporada.
38'
•
1ºTEMPO
Jeremy Toljan é pego em posição irregular, e o assistente interrompe a jogada com o impedimento.
37'
•
1ºTEMPO
Em coro de vaias, a torcida do Levante protesta contra o árbitro e acusa o Barcelona de fazer cera.
36'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Sotelo tenta jogada individual, perde a bola na área, Brugué aproveita a sobra e cruza pela esquerda. Víctor García aparece na área, mas sem ângulo, manda para fora.
35'
•
1ºTEMPO
O Levante retorna da pausa técnica pressionando intensamente o Barcelona.
34'
•
1ºTEMPO
Víctor García fica com o rebote na área, mas a finalização sai fraca e o goleiro defende com tranquilidade.
33'
•
1ºTEMPO
O jogo volta a correr, com o Levante iniciando a jogada.
31'
•
1ºTEMPO
O árbitro decide interromper a partida para a pausa de hidratação.
30'
•
1ºTEMPO
Gerard Martín deixa o campo para atendimento médico e a partida é retomada.
28'
•
1ºTEMPO
NADA! O Barça pede a expulsão do atacante rival, porém o árbitro deixa o jogo seguir sem marcar infração.
27'
•
1ºTEMPO
Gerard Martín cai no gramado com sangramento no rosto após choque acidental de Victor García durante ataque do Levante.
26'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Víctor García dispara pela esquerda e cruza fechado. Brugué fica com a sobra e toca para Olasagasti, que cruza novamente, mas o árbitro marca impedimento.
25'
•
1ºTEMPO
No setor defensivo, Pedri sofre a falta cometida por Hugo Sotelo e o árbitro interrompe o lance.
24'
•
1ºTEMPO
O Barcelona mantém a posse no meio-campo, trocando passes com calma e controlando o ritmo da partida.
23'
•
1ºTEMPO
Passe em profundidade de Yamal pela direita para Raphinha na área, mas Mandi corta com firmeza pelo alto.
22'
•
1ºTEMPO
Olasagasti recebe na ponta direita e cruza, mas a bola sai forte demais e termina pela lateral oposta.
21'
•
1ºTEMPO
O Barcelona domina amplamente a posse de bola, com 78%, enquanto o time da casa tem apenas 22%.
20'
•
1ºTEMPO
Raphinha até recebe o passe longo, mas em posição irregular; o árbitro marca impedimento e a defesa respira.
19'
•
1ºTEMPO
O Barcelona reduz a intensidade e o Levante tenta acelerar para buscar a reação.
18'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!! LAMINE YAMAL!!! Raphinha recebe lançamento de Fermín, dribla o goleiro pela esquerda e rola para trás. Lamine Yamal chega de canhota e marca o segundo do Barça: 2x0.
18'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!!
17'
•
1ºTEMPO
Pedri tenta inverter o jogo para Lamine Yamal na meia-direita, mas o passe sai direto pela lateral.
16'
•
1ºTEMPO
Ratkov arrisca de fora da área, mas Joan García se estica e faz boa defesa.
15'
•
1ºTEMPO
Roger Brugué aproveita a sobra dentro da área e finaliza rasteiro, mas Joan García encaixa com segurança.
14'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! O Barcelona erra na saída, Ratkov recebe na área e chuta, mas Cubarsí bloqueia e evita o gol.
13'
•
1ºTEMPO
O Levante tenta sair jogando pelo alto, mas perde a disputa e o Barcelona recupera a posse.
12'
•
1ºTEMPO
Pedri busca a assistência para Gordon, mas o passe sai forte demais e a bola vai para a lateral.
11'
•
1ºTEMPO
UUUHH! Yamal entra na área, faz jogada individual e arrisca mesmo sem ângulo. Maty Ryan salva o Levante.
10'
•
1ºTEMPO
O Barça gira a bola no campo ofensivo, o Levante esboça pressão, mas a diferença de qualidade entre os elencos é evidente.
9'
•
1ºTEMPO
Adri cobra a falta direto para o gol, mas Joan García segura firme e evita o perigo.
8'
•
1ºTEMPO
Fermín derruba Brugué na entrada da área e o árbitro marca falta perigosa a favor do Levante.
7'
•
1ºTEMPO
À frente da linha defensiva, Manu Sánchez é pego em posição irregular e o árbitro paralisa o lance.
6'
•
1ºTEMPO
O clube da casa troca passes no ataque e tenta o empate, mas falta qualidade nas bolas em profundidade.
5'
•
1ºTEMPO
O Levante arrisca em cobrança de falta distante, lança a bola na área, mas Rodri aparece bem e afasta para o Barcelona.
4'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!! ESPART!!! Xavi Espart recebe passe de Raphinha na meia-lua, finaliza de pé direito e marca seu primeiro gol como profissional. Barça abre 1 a 0.
4'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!!
3'
•
1ºTEMPO
O Barça mantém o time inteiro no ataque, sufocando a defesa rival.
2'
•
1ºTEMPO
Lamine tenta o cruzamento pela direita, mas a defesa trava e a bola volta para o Barcelona.
1'
•
1ºTEMPO
O Barcelona controla o ritmo pelo meio-campo e adianta suas linhas para pressionar o adversário.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no estádio Ciutat de València.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O Levante começou de forma irregular: uma vitória, dois empates e uma derrota nas quatro primeiras rodadas, com cinco gols marcados e cinco sofridos.
PRÉ-JOGO
O Barça iniciou a Champions League com vitória expressiva: 5 a 1 diante do Feyenoord. Lamine Yamal e Raphinha brilharam, e Gabriel Jesus deixou sua marca no fim.
PRÉ-JOGO
INVICTO! O Barça entra em campo invicto e com 100% de aproveitamento, somando 12 pontos. O Levante ocupa apenas a 11ª posição, com cinco pontos conquistados.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 47 jogos entre as duas equipes, com 34 vitórias do Barcelona, 7 empates e 6 triunfos do Levante.
PRÉ-JOGO
Bom dia, fãs do esporte! Levante e Barcelona se enfrentam neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), no estádio Ciutat de València, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.
Luis Castro
TECNICO
Mathew Ryan
Goleiro
Jeremy Toljan
Defesa
Aissa Mandi
Defesa
Adrián Dela
Defesa
Ifeanyi Ndukwe
Defesa
Manu Sánchez
Defesa
Nacho Pérez
Defesa
Dani Requena
Meio-Campo
Hugo Sotelo
Meio-Campo
Oriol Rey
Meio-Campo
Jon Olasagasti
Meio-Campo
Enzo Bardeli
Meio-Campo
Víctor García
Atacante
Petar Ratkov
Atacante
Iván Romero
Atacante
Roger Brugué
Atacante
Hans Flick
TECNICO
Joan García
Goleiro
Xavi Espart
Defesa
João Cancelo
Defesa
Pau Cubarsí
Defesa
Eric García
Defesa
Gerard Martín
Defesa
Andreas Christensen
Defesa
Fermín López
Meio-Campo
Rodri
Meio-Campo
Pedri
Meio-Campo
Marc Bernal
Meio-Campo
Lamine Yamal
Atacante
Dani Olmo
Meio-Campo
Raphinha
Atacante
Anthony Gordon
Atacante
Karim Adeyemi
Atacante
Jon Ander González Esteban
ÁRBITRO
Ekaitz Ikiñi García Arriola
ASSISTENTE
Javier Iglesias Villanueva
ASSISTENTE