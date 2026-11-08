12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 08/11•10h
Minuto a Minuto: Elche X Betis - 08/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Gol do Betis! Marc Bartra marca. Assistência de Dani Ceballos.
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Javier Morcillo Rodrigálvarez (Elche).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Isco, entra Nelson Deossa.
37'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Martim Neto (Elche).
36'
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2ºTEMPO
Gol do Betis! Rodrigo Riquelme marca.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Troy Parrott, entra José Antonio Morante Antúnez.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Abde Ezzalzouli, entra Rodrigo Riquelme.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Roy Revivo, entra Pedro Bigas.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Lucas Cepeda, entra Facundo Buonanotte.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Fernando Niño Rodríguez, entra Abiel Alessio Osorio.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Germán Valera, entra Tete Morente.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Antony Matheus dos Santos, entra Aitor Ruibal.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Pablo Fornals, entra Dani Ceballos.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Grady Diangana (Elche).
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Federico Redondo Solari (Elche).
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Martin Anselmi (Elche).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Ali Houary, entra Grady Diangana.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Elche x Betis!
M. Anselmi
TECNICO
M. Pellegrini
TECNICO
Cesar Soto Grado
ÁRBITRO