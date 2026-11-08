12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 08/11•14h30
Minuto a Minuto: Celta de Vigo X Levante - 08/11/2026
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Levante: sai Hugo Sotelo, entra Oriol Rey.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Levante: sai Karl Etta Eyong, entra Iván Romero.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Levante: sai Ifeanyi Ndukwe, entra Adrián de la Fuente Barquilla.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Javier Rueda García, entra Javi Galán.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Javier Rodríguez Galiano, entra Hugo Alvarez Antunez.
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Daniel Requena Sánchez (Levante).
27'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Celta de Vigo).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Celta de Vigo x Levante!
Claudio Giráldez
TECNICO
Luís Castro
TECNICO
Miguel Angel Ortiz Arias
ÁRBITRO