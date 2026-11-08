12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 08/11•17h
Minuto a Minuto: Atl. de Madrid X Barcelona - 08/11/2026
33'
•
2ºTEMPO
Yamal finaliza da entrada da área e manda por cima do gol.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Pablo Barrios Rivas, entra Jonathan David.
32'
•
2ºTEMPO
Giuliano Simeone é acionado na esquerda em posição irregular.
31'
•
2ºTEMPO
Álex Grimaldo cobra falta na área e De Jong tira de cabeça.
30'
•
2ºTEMPO
Giuliano Simeone avança pela direita e é derrubado com falta.
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Barcelona: sai Fermín López, entra Pablo Martín Páez Gavira.
29'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marc Bernal (Barcelona).
29'
•
2ºTEMPO
Substituição no Barcelona: sai Marc Bernal, entra Eric García.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Koke, entra Morten Hjulmand.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Alejandro Baena Rodríguez, entra Johnny Cardoso.
26'
•
2ºTEMPO
Julián Álvarez escapa pela esquerda, leva para o pé direito e chuta com desvio para fora!
25'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: Atlético de Madrid 40% x 60% Barcelona.
24'
•
2ºTEMPO
Giuliano Simeone passa na frente pela direita, Llorente entra na área e cruza nas mãos de Joan Garcia.
22'
•
2ºTEMPO
Este foi o 7° gol de Fermín López no Espanhol, o 8° na temporada.
21'
•
2ºTEMPO
GOOOOL DO BARCELONA!!! FERMÍN LÓPEZ!!! Yamal recebe na direita, da lindo passe dentro da área e camisa 7 chuta de primeira para o fundo das redes!a
21'
•
2ºTEMPO
Gol do Barcelona! Fermín López marca. Assistência de Lamine Yamal.
20'
•
2ºTEMPO
Marc Bernal cruza rasteiro da esquerda e Pablo Barrios faz o corte.
19'
•
2ºTEMPO
Marc Bernal finaliza da entrada da área e joga por cima!
18'
•
2ºTEMPO
Yamal busca jogada individual pela direita e acaba desarmado.
17'
•
2ºTEMPO
Fermín López arrisca de canhota da intermediária e Oblak encaixa.
16'
•
2ºTEMPO
Álex Baena é acionado na direita em impedimento. Camisa 10 do Atlético reclama bastante com o bandeira.
15'
•
2ºTEMPO
Raphinha faz o pivô na entrada da área e João Cancelo falha em passe para Gordon.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Atl. de Madrid: sai Lee Kang-In, entra A. Sorloth.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Barcelona: sai João Cancelo, entra Andreas Christensen.
14'
•
2ºTEMPO
Yamal é parado com falta no centro do gramado.
13'
•
2ºTEMPO
Pau Cubarsí controla na intermediária e finaliza longe do gol.
11'
•
2ºTEMPO
Yamal cruza fechado da direita e joga nas mãos de Oblak.
10'
•
2ºTEMPO
UUUUUUHHHH!!! Julián Álvarez recebe sozinho na frente, vê Joan Garcia adiantado e finaliza por sobre o gol!
9'
•
2ºTEMPO
Raphinha cobra escanteio fechado da direita e Llorente afasta de cabeça.
8'
•
2ºTEMPO
Pedri chuta cruzado da direita, Pubill desvia no meio do caminho e redonda sai por cima do gol, assustando Oblak!
7'
•
2ºTEMPO
Yamal se livra da marcação pelo meio, serve dentro da área e Koke corta de carrinho antes da chegada de Gordon.
6'
•
2ºTEMPO
Fermín López é acionado na direita e falha na hora do cruzamento.
5'
•
2ºTEMPO
De Jong assume a vaga na lateral direita apesar de ser meio-campista originalmente.
4'
•
2ºTEMPO
Nova tentativa do camisa 10 do Barça que erra passe na frente para Raphinha.
3'
•
2ºTEMPO
Yamal tanta mais uma pela direita, invade área e joga por cima!
2'
•
2ºTEMPO
Yamal arrisca uma bomba de fora da área e manda à esquerda de Oblak!
1'
•
2ºTEMPO
Atlético está com a mesma formação da etapa inicial.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Yamal tabela com Fermín López, invade a área e rola no meio. Raphinha domina de costas para o gol, faz o giro e é bloqueado.
45'
•
1ºTEMPO
Passe longo na direita e Lee não aproveita.
45'
•
1ºTEMPO
Foi o 6° gol de Fermín López neste Campeonato Espanhol.
45'
•
1ºTEMPO
Mais três minutos de acréscimo neste etapa inicial.
45'
•
1ºTEMPO
GOOOOL DO BARCELONA!!! FERMÍN LÓPEZ!!! Pedri faz linda jogada pelo meio e rola dentro da área. Camisa 7 tem passe interceptado, fica com a sobra e manda uma bomba de canhota para o fundo das redes!
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Barcelona: sai Brian Farinas, entra Frenkie de Jong.
45'
•
1ºTEMPO
Gol do Barcelona! Fermín López marca.
44'
•
1ºTEMPO
Raphinha cobra falta no meio da área e Marcos Llorente tira de cabeça.
43'
•
1ºTEMPO
OPA! Yamal encara a marcação pela direita e é derrubado com falta de Álex Baena. Camisa 10 do Barça pede falta dentro da área, mas árbitro marca fora.
43'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alejandro Baena Rodríguez (Atl. de Madrid).
41'
•
1ºTEMPO
Anthony Gordon balança pela esquerda e cruza para ninguém na área. Tiro de meta para Oblak.
40'
•
1ºTEMPO
Jogos da 12ª rodada do Espanhol encerrados: Valencia 0x3 Real Madrid, Elche 0x2 Betis, Real Sociedad 1x0 Rayo Vallecano, Sevilla 0x0 Alavés, Osasuna 1x1 Athletic Bilbao, Espanyol 0x0 Deportivo La Coruña, Málaga 1x2 Racing Santander, Villarreal 2x0 Getafe e Celta 0x0 Levante.
39'
•
1ºTEMPO
Yamal lança da direita na área, João Cancelo ajeita de peito, Gordon não aproveita e Fermín López finaliza na marcação.
38'
•
1ºTEMPO
NÃO VALIA! Álex Baena tabela com Koke na esquerda, invade a área e chuta nas mãos de Joan García. Bandeira já apontava impedimento.
37'
•
1ºTEMPO
Álex Grimaldo tenta chega pela esquerda e é bloqueado por Yamal.
36'
•
1ºTEMPO
Raphinha é acionado pela esquerda, adianta na frente, mas Simeone faz o corte.
35'
•
1ºTEMPO
Equipe Colchonera troca passes e esfria a partida.
33'
•
1ºTEMPO
Gordon recebe na esquerda dentro da área, arrisca rasteiro e Oblak encaixa.
33'
•
1ºTEMPO
Árbitro vai até a beirada do campo e da uma bronca do técnico Diego Simeone.
32'
•
1ºTEMPO
Raphinha bate falta direita e acerta a barreira.
31'
•
1ºTEMPO
Fermín López carrega pela direita e é derrubado com falta de Álex Baena.
30'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Atlético de Madrid 35% x 65% Barcelona.
29'
•
1ºTEMPO
Farinas faz falta dura em Álex Baena no campo de ataque. Jogadores do Atlético pedem cartão para o adversário.
28'
•
1ºTEMPO
Yamal cruza baixo da direita e zaga afasta.
27'
•
1ºTEMPO
QUE CHANCE! Julián Álvarez invade a área pela esquerda e chuta baixo. Joan García rebate para trás e pega antes da chegada de Barrios!
25'
•
1ºTEMPO
Lee recebe na direita, leva para o pé canhoto e arrisca baixo. Joan Garcia encaixa.
24'
•
1ºTEMPO
Passe forte na direita dentro da área para Raphinha, Oblak sai do gol e segura.
23'
•
1ºTEMPO
Yamal invade a área pela direita, passa pela marcação e finaliza em cima de Oblak!
22'
•
1ºTEMPO
Marc Bernal busca jogada pelo meio e falha ao tentar tabelar com Raphinha.
21'
•
1ºTEMPO
UUUUUHHHH!!! Julián Álvarez cruza fechado da esquerda, Hancko desvia sozinho e joga pertinho da trave de Joan García!
20'
•
1ºTEMPO
Julián Álvarez sobe pela esquerda, cruza na área e ninguém acompanha para empurrar para as redes!
19'
•
1ºTEMPO
Lee erra domínio pela direita, levanta demais a perna e faz falta em João Cancelo.
18'
•
1ºTEMPO
Pedri acerta Marcos Llorente com falta no meio-campo.
17'
•
1ºTEMPO
Anthony Gordon adianta na frente, chega atrasado e faz falta de ataque em Marcos Llorente.
16'
•
1ºTEMPO
Yamal faz boa jogada pela direita, serve no meio e Fermín López chuta em cima de Marc Pubill.
15'
•
1ºTEMPO
Com esse resultado, o Atlético de Madrid chega aos 31 pontos e assume a liderança isolada de LaLiga. Barcelona e Real Madrid ficam trás com 30 pontos cada.
14'
•
1ºTEMPO
Lançamento forte na esquerda e Álex Baena não chega.
12'
•
1ºTEMPO
Partida é paralisada para homenagear o atacante Jesús de Miguel, do CD Tenerife. O jogador de 30 anos faleceu tragicamente após sofrer uma parada cardíaca decorrente de um violento choque com o goleiro adversário em uma partida da segunda divisão da Espanha.
11'
•
1ºTEMPO
Foi o quarto gol de Simeone neste Campeonato Espanhol.
10'
•
1ºTEMPO
GOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID!!! GIULIANO SIMEONE!!! Julián Álvarez é acionado na esquerda dentro da área, ajeita no meio e camisa 20 completa para o fundo das redes!
10'
•
1ºTEMPO
Gol do Atl. de Madrid! Giuliano Simeone Baldini marca. Assistência de Julián Álvarez.
9'
•
1ºTEMPO
Pedri abre forte demais na direita e Yamal não alcança.
8'
•
1ºTEMPO
BARÇA RESPONDE! Pedri tabela com Yamal no meio, entra na área e arrisca de canhota. Bola explode no travessão de Oblak!
8'
•
1ºTEMPO
QUASE! Grimaldo bate escanteio na área, Marc Pubill cabeceia forte e acerta o travessão!
7'
•
1ºTEMPO
PERDEU!!! Barrios da lindo passe na frente. Julián Álvarez dispara sozinho, invade a área, se atrapalha com a saída de Joan Garcia, fica sem ângulo e é travado na hora de concluir!
5'
•
1ºTEMPO
Grimaldo cobra escanteio fechado da esquerda, Joan Garcia sai do gol e agarra.
4'
•
1ºTEMPO
Llorente tabela com Lee pela direita, chega no fundo e tem passe para dentro da área bloqueado.
3'
•
1ºTEMPO
Álex Baena avança pela esquerda, leva para o pé direito e chuta para fora!
2'
•
1ºTEMPO
Grimaldo cruza fechado da esquerda e Cubarsí tira.
1'
•
1ºTEMPO
Time da casa joga com sua tradicional camisa listrada vermelha e branca acompanhado de shorts e meias azuis. Já equipe visitante traja seu uniforme número 3 todo verde.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Atl. de Madrid x Barcelona!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Riyadh Air Metropolitano.
PRÉ-JOGO
No banco estão Szczesny, Livakovic, Christensen, Balde, Eric García, Hamza Abdelkarim, Alex Campos, Ebrima Tunkara, De Jong, Gavi, Adeyemi e Gabriel Jesus.
PRÉ-JOGO
Barcelona vai a campo com Joan Garcia; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Pedri, Bernal e Fermín López; Anthony Gordon, Raphinha e Lamine Yamal.
PRÉ-JOGO
Já o clube Catalão não terá Koundé, Rodri e Olmo lesionados.
PRÉ-JOGO
Musso, Romeo, Le Normand, Domínguez, Dani Martínez, Hjulmand, Mendoza, Arnau Ortiz, Johnny Cardoso, Lookman, Sorloth e Jonathan David são os reservas.
PRÉ-JOGO
Atlético de Madrid está escalado com Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko e Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Barrios e Álex Baena; Lee e Julián Álvarez.
PRÉ-JOGO
Romero segue no departamento médico e não jogam pela equipe de Madri.
PRÉ-JOGO
Time Blaugrana lidera a competição com 30 pontos junto com o Real Madrid que já jogou na rodada, enquanto os Colchoneros estão na 3ª colocação 28 pontos.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no Riyadh Air Metropolitano em Madri. O tempo está nublado na capital espanhola, os termômetros marcam 14°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.
D. Simeone
TECNICO
H. Flick
TECNICO
Javier Alberola Rojas
ÁRBITRO