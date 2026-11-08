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aovivo
Riyadh Air Metropolitano Madri, Espanha
Atl. de Madrid Atl. de Madrid
1 × 2
Barcelona Barcelona

12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Domingo, 08/1117h

Minuto a Minuto: Atl. de Madrid X Barcelona - 08/11/2026

bola

33'

2ºTEMPO

Yamal finaliza da entrada da área e manda por cima do gol.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Atl. de Madrid: sai Pablo Barrios Rivas, entra Jonathan David.

bola

32'

2ºTEMPO

Giuliano Simeone é acionado na esquerda em posição irregular.

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31'

2ºTEMPO

Álex Grimaldo cobra falta na área e De Jong tira de cabeça.

bola

30'

2ºTEMPO

Giuliano Simeone avança pela direita e é derrubado com falta.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Barcelona: sai Fermín López, entra Pablo Martín Páez Gavira.

bola

29'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Marc Bernal (Barcelona).

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Barcelona: sai Marc Bernal, entra Eric García.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Atl. de Madrid: sai Koke, entra Morten Hjulmand.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Atl. de Madrid: sai Alejandro Baena Rodríguez, entra Johnny Cardoso.

bola

26'

2ºTEMPO

Julián Álvarez escapa pela esquerda, leva para o pé direito e chuta com desvio para fora!

bola

25'

2ºTEMPO

Posse de bola: Atlético de Madrid 40% x 60% Barcelona.

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24'

2ºTEMPO

Giuliano Simeone passa na frente pela direita, Llorente entra na área e cruza nas mãos de Joan Garcia.

bola

22'

2ºTEMPO

Este foi o 7° gol de Fermín López no Espanhol, o 8° na temporada.

bola

21'

2ºTEMPO

GOOOOL DO BARCELONA!!! FERMÍN LÓPEZ!!! Yamal recebe na direita, da lindo passe dentro da área e camisa 7 chuta de primeira para o fundo das redes!a

inicio

21'

2ºTEMPO

Gol do Barcelona! Fermín López marca. Assistência de Lamine Yamal.

bola

20'

2ºTEMPO

Marc Bernal cruza rasteiro da esquerda e Pablo Barrios faz o corte.

bola

19'

2ºTEMPO

Marc Bernal finaliza da entrada da área e joga por cima!

bola

18'

2ºTEMPO

Yamal busca jogada individual pela direita e acaba desarmado.

bola

17'

2ºTEMPO

Fermín López arrisca de canhota da intermediária e Oblak encaixa.

bola

16'

2ºTEMPO

Álex Baena é acionado na direita em impedimento. Camisa 10 do Atlético reclama bastante com o bandeira.

bola

15'

2ºTEMPO

Raphinha faz o pivô na entrada da área e João Cancelo falha em passe para Gordon.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Atl. de Madrid: sai Lee Kang-In, entra A. Sorloth.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Barcelona: sai João Cancelo, entra Andreas Christensen.

bola

14'

2ºTEMPO

Yamal é parado com falta no centro do gramado.

bola

13'

2ºTEMPO

Pau Cubarsí controla na intermediária e finaliza longe do gol.

bola

11'

2ºTEMPO

Yamal cruza fechado da direita e joga nas mãos de Oblak.

bola

10'

2ºTEMPO

UUUUUUHHHH!!! Julián Álvarez recebe sozinho na frente, vê Joan Garcia adiantado e finaliza por sobre o gol!

bola

9'

2ºTEMPO

Raphinha cobra escanteio fechado da direita e Llorente afasta de cabeça.

bola

8'

2ºTEMPO

Pedri chuta cruzado da direita, Pubill desvia no meio do caminho e redonda sai por cima do gol, assustando Oblak!

bola

7'

2ºTEMPO

Yamal se livra da marcação pelo meio, serve dentro da área e Koke corta de carrinho antes da chegada de Gordon.

bola

6'

2ºTEMPO

Fermín López é acionado na direita e falha na hora do cruzamento.

bola

5'

2ºTEMPO

De Jong assume a vaga na lateral direita apesar de ser meio-campista originalmente.

bola

4'

2ºTEMPO

Nova tentativa do camisa 10 do Barça que erra passe na frente para Raphinha.

bola

3'

2ºTEMPO

Yamal tanta mais uma pela direita, invade área e joga por cima!

bola

2'

2ºTEMPO

Yamal arrisca uma bomba de fora da área e manda à esquerda de Oblak!

bola

1'

2ºTEMPO

Atlético está com a mesma formação da etapa inicial.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Yamal tabela com Fermín López, invade a área e rola no meio. Raphinha domina de costas para o gol, faz o giro e é bloqueado.

bola

45'

1ºTEMPO

Passe longo na direita e Lee não aproveita.

bola

45'

1ºTEMPO

Foi o 6° gol de Fermín López neste Campeonato Espanhol.

bola

45'

1ºTEMPO

Mais três minutos de acréscimo neste etapa inicial.

bola

45'

1ºTEMPO

GOOOOL DO BARCELONA!!! FERMÍN LÓPEZ!!! Pedri faz linda jogada pelo meio e rola dentro da área. Camisa 7 tem passe interceptado, fica com a sobra e manda uma bomba de canhota para o fundo das redes!

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Barcelona: sai Brian Farinas, entra Frenkie de Jong.

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Barcelona! Fermín López marca.

bola

44'

1ºTEMPO

Raphinha cobra falta no meio da área e Marcos Llorente tira de cabeça.

bola

43'

1ºTEMPO

OPA! Yamal encara a marcação pela direita e é derrubado com falta de Álex Baena. Camisa 10 do Barça pede falta dentro da área, mas árbitro marca fora.

bola

43'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Alejandro Baena Rodríguez (Atl. de Madrid).

bola

41'

1ºTEMPO

Anthony Gordon balança pela esquerda e cruza para ninguém na área. Tiro de meta para Oblak.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogos da 12ª rodada do Espanhol encerrados: Valencia 0x3 Real Madrid, Elche 0x2 Betis, Real Sociedad 1x0 Rayo Vallecano, Sevilla 0x0 Alavés, Osasuna 1x1 Athletic Bilbao, Espanyol 0x0 Deportivo La Coruña, Málaga 1x2 Racing Santander, Villarreal 2x0 Getafe e Celta 0x0 Levante.

bola

39'

1ºTEMPO

Yamal lança da direita na área, João Cancelo ajeita de peito, Gordon não aproveita e Fermín López finaliza na marcação.

bola

38'

1ºTEMPO

NÃO VALIA! Álex Baena tabela com Koke na esquerda, invade a área e chuta nas mãos de Joan García. Bandeira já apontava impedimento.

bola

37'

1ºTEMPO

Álex Grimaldo tenta chega pela esquerda e é bloqueado por Yamal.

bola

36'

1ºTEMPO

Raphinha é acionado pela esquerda, adianta na frente, mas Simeone faz o corte.

bola

35'

1ºTEMPO

Equipe Colchonera troca passes e esfria a partida.

bola

33'

1ºTEMPO

Gordon recebe na esquerda dentro da área, arrisca rasteiro e Oblak encaixa.

bola

33'

1ºTEMPO

Árbitro vai até a beirada do campo e da uma bronca do técnico Diego Simeone.

bola

32'

1ºTEMPO

Raphinha bate falta direita e acerta a barreira.

bola

31'

1ºTEMPO

Fermín López carrega pela direita e é derrubado com falta de Álex Baena.

bola

30'

1ºTEMPO

Posse de bola: Atlético de Madrid 35% x 65% Barcelona.

bola

29'

1ºTEMPO

Farinas faz falta dura em Álex Baena no campo de ataque. Jogadores do Atlético pedem cartão para o adversário.

bola

28'

1ºTEMPO

Yamal cruza baixo da direita e zaga afasta.

bola

27'

1ºTEMPO

QUE CHANCE! Julián Álvarez invade a área pela esquerda e chuta baixo. Joan García rebate para trás e pega antes da chegada de Barrios!

bola

25'

1ºTEMPO

Lee recebe na direita, leva para o pé canhoto e arrisca baixo. Joan Garcia encaixa.

bola

24'

1ºTEMPO

Passe forte na direita dentro da área para Raphinha, Oblak sai do gol e segura.

bola

23'

1ºTEMPO

Yamal invade a área pela direita, passa pela marcação e finaliza em cima de Oblak!

bola

22'

1ºTEMPO

Marc Bernal busca jogada pelo meio e falha ao tentar tabelar com Raphinha.

bola

21'

1ºTEMPO

UUUUUHHHH!!! Julián Álvarez cruza fechado da esquerda, Hancko desvia sozinho e joga pertinho da trave de Joan García!

bola

20'

1ºTEMPO

Julián Álvarez sobe pela esquerda, cruza na área e ninguém acompanha para empurrar para as redes!

bola

19'

1ºTEMPO

Lee erra domínio pela direita, levanta demais a perna e faz falta em João Cancelo.

bola

18'

1ºTEMPO

Pedri acerta Marcos Llorente com falta no meio-campo.

bola

17'

1ºTEMPO

Anthony Gordon adianta na frente, chega atrasado e faz falta de ataque em Marcos Llorente.

bola

16'

1ºTEMPO

Yamal faz boa jogada pela direita, serve no meio e Fermín López chuta em cima de Marc Pubill.

bola

15'

1ºTEMPO

Com esse resultado, o Atlético de Madrid chega aos 31 pontos e assume a liderança isolada de LaLiga. Barcelona e Real Madrid ficam trás com 30 pontos cada.

bola

14'

1ºTEMPO

Lançamento forte na esquerda e Álex Baena não chega.

bola

12'

1ºTEMPO

Partida é paralisada para homenagear o atacante Jesús de Miguel, do CD Tenerife. O jogador de 30 anos faleceu tragicamente após sofrer uma parada cardíaca decorrente de um violento choque com o goleiro adversário em uma partida da segunda divisão da Espanha.

bola

11'

1ºTEMPO

Foi o quarto gol de Simeone neste Campeonato Espanhol.

bola

10'

1ºTEMPO

GOOOOL DO ATLÉTICO DE MADRID!!! GIULIANO SIMEONE!!! Julián Álvarez é acionado na esquerda dentro da área, ajeita no meio e camisa 20 completa para o fundo das redes!

inicio

10'

1ºTEMPO

Gol do Atl. de Madrid! Giuliano Simeone Baldini marca. Assistência de Julián Álvarez.

bola

9'

1ºTEMPO

Pedri abre forte demais na direita e Yamal não alcança.

bola

8'

1ºTEMPO

BARÇA RESPONDE! Pedri tabela com Yamal no meio, entra na área e arrisca de canhota. Bola explode no travessão de Oblak!

bola

8'

1ºTEMPO

QUASE! Grimaldo bate escanteio na área, Marc Pubill cabeceia forte e acerta o travessão!

bola

7'

1ºTEMPO

PERDEU!!! Barrios da lindo passe na frente. Julián Álvarez dispara sozinho, invade a área, se atrapalha com a saída de Joan Garcia, fica sem ângulo e é travado na hora de concluir!

bola

5'

1ºTEMPO

Grimaldo cobra escanteio fechado da esquerda, Joan Garcia sai do gol e agarra.

bola

4'

1ºTEMPO

Llorente tabela com Lee pela direita, chega no fundo e tem passe para dentro da área bloqueado.

bola

3'

1ºTEMPO

Álex Baena avança pela esquerda, leva para o pé direito e chuta para fora!

bola

2'

1ºTEMPO

Grimaldo cruza fechado da esquerda e Cubarsí tira.

bola

1'

1ºTEMPO

Time da casa joga com sua tradicional camisa listrada vermelha e branca acompanhado de shorts e meias azuis. Já equipe visitante traja seu uniforme número 3 todo verde.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Atl. de Madrid x Barcelona!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quase tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Riyadh Air Metropolitano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No banco estão Szczesny, Livakovic, Christensen, Balde, Eric García, Hamza Abdelkarim, Alex Campos, Ebrima Tunkara, De Jong, Gavi, Adeyemi e Gabriel Jesus.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Barcelona vai a campo com Joan Garcia; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Pedri, Bernal e Fermín López; Anthony Gordon, Raphinha e Lamine Yamal.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o clube Catalão não terá Koundé, Rodri e Olmo lesionados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Musso, Romeo, Le Normand, Domínguez, Dani Martínez, Hjulmand, Mendoza, Arnau Ortiz, Johnny Cardoso, Lookman, Sorloth e Jonathan David são os reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético de Madrid está escalado com Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko e Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Barrios e Álex Baena; Lee e Julián Álvarez.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Romero segue no departamento médico e não jogam pela equipe de Madri.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Time Blaugrana lidera a competição com 30 pontos junto com o Real Madrid que já jogou na rodada, enquanto os Colchoneros estão na 3ª colocação 28 pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo será realizado no Riyadh Air Metropolitano em Madri. O tempo está nublado na capital espanhola, os termômetros marcam 14°C neste momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

Atl. de Madrid ATM

  • D. Simeone

    TECNICO

Barcelona FCB

  • H. Flick

    TECNICO

  • Javier Alberola Rojas

    ÁRBITRO

Atl. de Madrid ATM
Barcelona FCB

GOLS

Gol Giuliano Simeone Baldini
Fermín López Gol
Fermín López Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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