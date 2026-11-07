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encerrado
Mestalla Valencia, Espanha
Valencia Valencia
0 × 3
Real Madrid Real Madrid

12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Sábado, 07/1117h

Minuto a Minuto: Valencia X Real Madrid - 07/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Real Madrid: sai Kylian Mbappé, entra Carlos Espí.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Real Madrid: sai Jude Bellingham, entra Thiago Pitarch.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Real Madrid: sai Bernardo Silva, entra Endrick Felipe Moreira de Sousa.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Real Madrid: sai Arda Güler, entra Eduardo Camavinga.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Real Madrid: sai Yan Diomande, entra Brahim Díaz.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Valencia: sai Javi Guerra, entra Jesús Vázquez.

bola

36'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Kylian Mbappé (Real Madrid).

bola

36'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para José Luis García Vayá (Valencia).

bola

35'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Luis Rioja (Valencia).

bola

35'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Yan Diomande (Real Madrid).

bola

34'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! José Gayà (Valencia) é expulso.

inicio

30'

2ºTEMPO

Gol do Real Madrid! Kylian Mbappé marca. Assistência de Arda Güler.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Valencia: sai Pablo Maffeo, entra Arnau Martínez López.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Valencia: sai Guido Rodríguez, entra Filip Ugrinic.

bola

14'

2ºTEMPO

Substituição no Valencia: sai Umar Sadiq, entra Aimar Blázquez Labraca.

bola

14'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Javier Aguirre Onaindía (Valencia).

bola

5'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Guido Rodríguez (Valencia).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Valencia: sai Justin De Haas, entra Luis Rioja.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Andriy Lunin (Real Madrid).

inicio

36'

1ºTEMPO

Gol do Real Madrid! Arda Güler marca.

inicio

28'

1ºTEMPO

Gol do Real Madrid! Federico Valverde marca.

bola

26'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Pablo Maffeo (Valencia).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Valencia x Real Madrid!

Valencia VAL

  • J. Aguirre

    TECNICO

Real Madrid RMA

  • José Mourinho

    TECNICO

  • Francisco Jose Hernandez Maeso

    ÁRBITRO

Valencia VAL
Real Madrid RMA

GOLS

Federico Valverde Gol
Arda Güler Gol
Kylian Mbappé Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
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