12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 07/11•17h
Minuto a Minuto: Valencia X Real Madrid - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Kylian Mbappé, entra Carlos Espí.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Jude Bellingham, entra Thiago Pitarch.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Bernardo Silva, entra Endrick Felipe Moreira de Sousa.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Arda Güler, entra Eduardo Camavinga.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Yan Diomande, entra Brahim Díaz.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Javi Guerra, entra Jesús Vázquez.
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Kylian Mbappé (Real Madrid).
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para José Luis García Vayá (Valencia).
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Luis Rioja (Valencia).
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Yan Diomande (Real Madrid).
34'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! José Gayà (Valencia) é expulso.
30'
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2ºTEMPO
Gol do Real Madrid! Kylian Mbappé marca. Assistência de Arda Güler.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Pablo Maffeo, entra Arnau Martínez López.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Guido Rodríguez, entra Filip Ugrinic.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Umar Sadiq, entra Aimar Blázquez Labraca.
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Javier Aguirre Onaindía (Valencia).
5'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Guido Rodríguez (Valencia).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Justin De Haas, entra Luis Rioja.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Andriy Lunin (Real Madrid).
36'
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1ºTEMPO
Gol do Real Madrid! Arda Güler marca.
28'
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1ºTEMPO
Gol do Real Madrid! Federico Valverde marca.
26'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pablo Maffeo (Valencia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Valencia x Real Madrid!
J. Aguirre
TECNICO
José Mourinho
TECNICO
Francisco Jose Hernandez Maeso
ÁRBITRO