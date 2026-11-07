12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 07/11•14h30
Minuto a Minuto: Osasuna X Athletic Bilbao - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Iker Muñoz Cameros (Osasuna).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Yuri Berchiche (Athletic Bilbao).
45'
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2ºTEMPO
Gol do Osasuna! Alejandro Catena marca.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Alex Berenguer, entra Yeray Álvarez.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Nico Williams, entra Johaneko Louis-Jean.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Peio Canales, entra Beñat Prados Díaz.
39'
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2ºTEMPO
Gol do Athletic Bilbao! Nico Williams marca.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Rubén García, entra Enrique Barja Alfonso.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Ante Budimir, entra Raul García.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Moi Gómez, entra Iker Muñoz Cameros.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Raul Moro, entra Jonathan Dubasin.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Jon Moncayola, entra Asier Osambela.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Beñat Gerenabarrena, entra Iñigo Ruiz De Galarreta.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Robert Navarro Muñoz, entra Oihan Sancet.
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ante Budimir (Osasuna).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jon Moncayola (Osasuna).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Osasuna x Athletic Bilbao!
Arrasate
TECNICO
E. Terzić
TECNICO
Miguel Sesma Espinosa
ÁRBITRO