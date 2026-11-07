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encerrado
Reyno de Navarra Pamplona, Espanha
Osasuna Osasuna
1 × 1
Athletic Bilbao Athletic Bilbao

12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Sábado, 07/1114h30

Minuto a Minuto: Osasuna X Athletic Bilbao - 07/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Iker Muñoz Cameros (Osasuna).

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Yuri Berchiche (Athletic Bilbao).

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Osasuna! Alejandro Catena marca.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic Bilbao: sai Alex Berenguer, entra Yeray Álvarez.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic Bilbao: sai Nico Williams, entra Johaneko Louis-Jean.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic Bilbao: sai Peio Canales, entra Beñat Prados Díaz.

inicio

39'

2ºTEMPO

Gol do Athletic Bilbao! Nico Williams marca.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Osasuna: sai Rubén García, entra Enrique Barja Alfonso.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Osasuna: sai Ante Budimir, entra Raul García.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Osasuna: sai Moi Gómez, entra Iker Muñoz Cameros.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Osasuna: sai Raul Moro, entra Jonathan Dubasin.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Osasuna: sai Jon Moncayola, entra Asier Osambela.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic Bilbao: sai Beñat Gerenabarrena, entra Iñigo Ruiz De Galarreta.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic Bilbao: sai Robert Navarro Muñoz, entra Oihan Sancet.

bola

9'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ante Budimir (Osasuna).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jon Moncayola (Osasuna).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Osasuna x Athletic Bilbao!

Osasuna OSA

  • Arrasate

    TECNICO

Athletic Bilbao ATB

  • E. Terzić

    TECNICO

  • Miguel Sesma Espinosa

    ÁRBITRO

Osasuna OSA
Athletic Bilbao ATB

GOLS

Gol Alejandro Catena
Nico Williams Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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