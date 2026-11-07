12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 07/11•10h
Minuto a Minuto: Málaga X Racing Santander - 07/11/2026
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adrián Niño (Málaga).
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Racing Santander: sai Iñigo Vicente, entra Giorgi Guliashvili.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Racing Santander: sai Sergio Canales, entra André Almeida.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Ramón Enríquez, entra Rafael Rodríguez Ruiz.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Einar Galilea, entra José Salinas.
19'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Adam Aznou (Málaga) é expulso.
15'
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2ºTEMPO
Gol do Racing Santander! Yassir Zabiri marca.
5'
•
2ºTEMPO
Gol do Racing Santander! Iker Luque marca. Assistência de Pablo Ramon Parra.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Einar Galilea (Málaga).
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Racing Santander: sai Iván Martín, entra Pablo García.
38'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Adam Aznou (Málaga).
31'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Julen Agirrezabala (Racing Santander).
28'
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1ºTEMPO
Gol do Málaga! Carlos Dotor marca. Assistência de Adrián Niño.
24'
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1ºTEMPO
Substituição no Málaga: sai Rafael Garrido Hierro, entra David Larrubia.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Málaga x Racing Santander!
Funes
TECNICO
José Alberto López
TECNICO
Isidro Diaz de Mera Escuderos
ÁRBITRO