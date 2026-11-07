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encerrado
Cornellà-El Prat Barcelona, Espanha
Espanyol Espanyol
0 × 0
Dep. La Coruña Dep. La Coruña

12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Sábado, 07/1112h15

Minuto a Minuto: Espanyol X Dep. La Coruña - 07/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Dep. La Coruña: sai Lorenzo Amatucci, entra Riki Rodríguez.

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Pierre-Emerick Aubameyang (Dep. La Coruña).

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gabriel Moscardo (Espanyol).

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Espanyol: sai Alejandro Santiago Vargas, entra Vanja Drkusic.

bola

37'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Lorenzo Amatucci (Dep. La Coruña).

bola

36'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Diego Villares (Dep. La Coruña).

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Espanyol: sai Eduardo Expósito Jaén, entra Gabriel Moscardo.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Espanyol: sai Tyrhys Dolan, entra Bryan Zaragoza.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Espanyol: sai Pere Milla, entra Marcos Fernández.

bola

32'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Alejandro Santiago Vargas (Espanyol).

bola

28'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Leandro Cabrera (Espanyol).

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Dep. La Coruña: sai Mario Soriano, entra Marc Casadó.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Espanyol: sai Álex Calatrava Torrado, entra Francisco Javier Hernandez Coarasa.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Dep. La Coruña: sai David Mella, entra Adama Traoré.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Dep. La Coruña: sai Yeremay Hernández, entra Pierre-Emerick Aubameyang.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Dep. La Coruña: sai Luismi Cruz, entra Diego Villares.

bola

44'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Roberto Fernández Jaén (Espanyol).

bola

39'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Luismi Cruz (Dep. La Coruña).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Espanyol x Dep. La Coruña!

Espanyol EPN

  • Eder Sarabia

    TECNICO

Dep. La Coruña DCO

  • Antonio Hidalgo

    TECNICO

  • Alejandro Quintero Gonzalez

    ÁRBITRO

Espanyol EPN
Dep. La Coruña DCO

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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