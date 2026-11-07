12ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Sábado, 07/11•12h15
Minuto a Minuto: Espanyol X Dep. La Coruña - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Lorenzo Amatucci, entra Riki Rodríguez.
44'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pierre-Emerick Aubameyang (Dep. La Coruña).
44'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel Moscardo (Espanyol).
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Espanyol: sai Alejandro Santiago Vargas, entra Vanja Drkusic.
37'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lorenzo Amatucci (Dep. La Coruña).
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Diego Villares (Dep. La Coruña).
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Espanyol: sai Eduardo Expósito Jaén, entra Gabriel Moscardo.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Espanyol: sai Tyrhys Dolan, entra Bryan Zaragoza.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Espanyol: sai Pere Milla, entra Marcos Fernández.
32'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alejandro Santiago Vargas (Espanyol).
28'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Leandro Cabrera (Espanyol).
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Mario Soriano, entra Marc Casadó.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Espanyol: sai Álex Calatrava Torrado, entra Francisco Javier Hernandez Coarasa.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai David Mella, entra Adama Traoré.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Yeremay Hernández, entra Pierre-Emerick Aubameyang.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Luismi Cruz, entra Diego Villares.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Roberto Fernández Jaén (Espanyol).
39'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Luismi Cruz (Dep. La Coruña).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Espanyol x Dep. La Coruña!
Eder Sarabia
TECNICO
Antonio Hidalgo
TECNICO
Alejandro Quintero Gonzalez
ÁRBITRO