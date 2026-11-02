11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Segunda-feira, 02/11•17h
Minuto a Minuto: Dep. La Coruña X Osasuna - 02/11/2026
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Enrique Barja Alfonso (Osasuna).
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Abel Bretones (Osasuna).
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Ante Budimir, entra Raul García.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Jon Moncayola, entra Íñigo Arguibide.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Raul Moro, entra Asier Osambela.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Osasuna: sai Jonathan Dubasin, entra Rubén García.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Luismi Cruz, entra Pierre-Emerick Aubameyang.
19'
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2ºTEMPO
Gol do Dep. La Coruña! Mario Soriano marca. Assistência de Luismi Cruz.
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alejandro Catena (Osasuna).
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Dep. La Coruña: sai Giacomo Quagliata, entra Adama Traoré.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
35'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Moi Gómez (Osasuna).
32'
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1ºTEMPO
Gol do Osasuna! Ante Budimir marca. Assistência de Moi Gómez.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Dep. La Coruña x Osasuna!
Antonio Hidalgo
TECNICO
Arrasate
TECNICO
Jon Ander Gonzalez Esteban
ÁRBITRO