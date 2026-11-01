11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 01/11•12h15
Minuto a Minuto: Racing Santander X Real Madrid - 01/11/2026
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Arda Güler, entra Brahim Díaz.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Racing Santander: sai Yassir Zabiri, entra Pablo García.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Racing Santander: sai Pablo Ramon Parra, entra Íñigo Sáinz-Maza.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Iker Luque (Racing Santander).
36'
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1ºTEMPO
Gol do Real Madrid! Yan Diomande marca.
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jeanuël Belocian (Racing Santander).
29'
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1ºTEMPO
Substituição no Racing Santander: sai Alvaro Mantilla, entra Pedro Felipe.
21'
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1ºTEMPO
Gol do Real Madrid! Jude Bellingham marca. Assistência de Arda Güler.
11'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Real Madrid! Kylian Mbappé converte.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Racing Santander x Real Madrid!
José Alberto López
TECNICO
José Mourinho
TECNICO
Jose Luis Munuera Montero
ÁRBITRO