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encerrado
Coliseum Alfonso Pérez Getafe, Espanha
Getafe Getafe
3 × 1
Sevilla Sevilla

11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Domingo, 01/1110h

Minuto a Minuto: Getafe X Sevilla - 01/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

inicio

45'

2ºTEMPO

Gol do Getafe! Orel Mangala marca. Assistência de Andrés García.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Manuel Bueno Sebastián (Sevilla) é expulso.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Sevilla: sai Gabriel Suazo, entra Julio Diaz.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Sevilla: sai Lucien Agoumé, entra Giorgi Kochorashvili.

bola

39'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Nemanja Gudelj (Getafe).

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Getafe: sai Ramón Terrats, entra Kiko Femenia.

bola

37'

2ºTEMPO

Substituição no Getafe: sai Enes Ünal, entra Iván Azón.

bola

32'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Arouna Sangante (Sevilla).

bola

32'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Andrés Castrín (Sevilla).

bola

32'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Lucien Agoumé (Sevilla).

bola

29'

2ºTEMPO

VAR: goal confirmed (Getafe).

inicio

28'

2ºTEMPO

Gol do Getafe! Martin Satriano marca. Assistência de Enes Ünal.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Sevilla: sai Felix Correia, entra Rubén Vargas.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Sevilla: sai Youssouf Fofana, entra Robbie Ure.

inicio

23'

2ºTEMPO

Gol do Getafe! Enes Ünal marca. Assistência de Martin Satriano.

bola

14'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para David Cordón Mancha (Getafe).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Getafe: sai Jean Ives Valou, entra David Cordón Mancha.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Getafe: sai Francho Serrano Gracia, entra Orel Mangala.

bola

27'

1ºTEMPO

Substituição no Sevilla: sai Isaac Romero, entra Manuel Bueno Sebastián.

bola

27'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Gabriel Suazo (Sevilla).

inicio

19'

1ºTEMPO

Gol do Sevilla! Kike Salas marca. Assistência de Felix Correia.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Getafe x Sevilla!

Getafe GET

  • Pepe Bordalás

    TECNICO

Sevilla SEV

  • Luis García

    TECNICO

  • Victor Garcia Verdura

    ÁRBITRO

Getafe GET
Sevilla SEV

GOLS

Gol Enes Ünal
Gol Martin Satriano
Gol Orel Mangala
Kike Salas Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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