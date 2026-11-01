11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 01/11•10h
Minuto a Minuto: Getafe X Sevilla - 01/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Getafe! Orel Mangala marca. Assistência de Andrés García.
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Manuel Bueno Sebastián (Sevilla) é expulso.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Gabriel Suazo, entra Julio Diaz.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Lucien Agoumé, entra Giorgi Kochorashvili.
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nemanja Gudelj (Getafe).
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai Ramón Terrats, entra Kiko Femenia.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai Enes Ünal, entra Iván Azón.
32'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Arouna Sangante (Sevilla).
32'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrés Castrín (Sevilla).
32'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucien Agoumé (Sevilla).
29'
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2ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Getafe).
28'
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2ºTEMPO
Gol do Getafe! Martin Satriano marca. Assistência de Enes Ünal.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Felix Correia, entra Rubén Vargas.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Youssouf Fofana, entra Robbie Ure.
23'
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2ºTEMPO
Gol do Getafe! Enes Ünal marca. Assistência de Martin Satriano.
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para David Cordón Mancha (Getafe).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai Jean Ives Valou, entra David Cordón Mancha.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai Francho Serrano Gracia, entra Orel Mangala.
27'
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1ºTEMPO
Substituição no Sevilla: sai Isaac Romero, entra Manuel Bueno Sebastián.
27'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gabriel Suazo (Sevilla).
19'
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1ºTEMPO
Gol do Sevilla! Kike Salas marca. Assistência de Felix Correia.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Getafe x Sevilla!
Pepe Bordalás
TECNICO
Luis García
TECNICO
Victor Garcia Verdura
ÁRBITRO