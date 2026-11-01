11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 01/11•14h30
Minuto a Minuto: Elche X Valencia - 01/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Stole Dimitrievski (Valencia).
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Javi Guerra, entra Mouctar Diakhaby.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Arnaut Danjuma, entra Jesús Vázquez.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Javier Morcillo Rodrigálvarez, entra Grady Diangana.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Aaron Mayol, entra Filip Ugrinic.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Luis Rioja, entra Daniel Raba Antolín.
28'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Javi Guerra (Valencia).
24'
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2ºTEMPO
Gol do Valencia! Umar Sadiq marca. Assistência de Arnaut Danjuma.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Lucas Cepeda, entra Abiel Alessio Osorio.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Buba Sangaré, entra Ruben Sanchez Saez.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Germán Valera, entra Tete Morente.
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Facundo Buonanotte (Elche).
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Valencia: sai Pablo Maffeo, entra Umar Sadiq.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Víctor Chust (Elche).
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Germán Valera (Elche).
24'
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1ºTEMPO
Substituição no Elche: sai Thomas Lemar, entra Facundo Buonanotte.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Elche x Valencia!
M. Anselmi
TECNICO
J. Aguirre
TECNICO
Luis Bestard Servera
ÁRBITRO