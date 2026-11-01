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encerrado
San Mamés Bilbao, Espanha
Athletic Bilbao Athletic Bilbao
2 × 1
Real Sociedad Real Sociedad

11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27

Domingo, 01/1117h

Minuto a Minuto: Athletic Bilbao X Real Sociedad - 01/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic Bilbao: sai Yuri Berchiche, entra Yeray Álvarez.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic Bilbao: sai Nico Williams, entra Oihan Sancet.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic Bilbao: sai Robert Navarro Muñoz, entra Johaneko Louis-Jean.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Real Sociedad: sai Gonçalo Guedes, entra Job Ochieng.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Real Sociedad: sai Jon Aramburu, entra Hector Fort.

bola

39'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Hugo Rincón Lumbreras (Athletic Bilbao).

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Athletic Bilbao: sai Peio Canales, entra Beñat Prados Díaz.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Real Sociedad: sai Jon Gorrotxategi, entra Benat Turrientes.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Real Sociedad: sai Luka Sučić, entra Takefusa Kubo.

bola

29'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jon Aramburu (Real Sociedad).

bola

20'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad).

bola

19'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Mamadou Sarr (Real Sociedad).

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Real Sociedad: sai Ander Barrenetxea, entra Orri Steinn Óskarsson.

bola

10'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Iñaki Williams (Athletic Bilbao).

bola

45'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Athletic Bilbao! Alex Berenguer converte.

inicio

30'

1ºTEMPO

Gol do Real Sociedad! Luka Sučić marca.

inicio

14'

1ºTEMPO

Gol do Athletic Bilbao! Iñaki Williams marca. Assistência de Nico Williams.

bola

6'

1ºTEMPO

Substituição no Athletic Bilbao: sai Maroan Sannadi, entra Robert Navarro Muñoz.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Athletic Bilbao x Real Sociedad!

Athletic Bilbao ATB

  • E. Terzić

    TECNICO

Real Sociedad RSO

  • P. Matarazzo

    TECNICO

  • Alejandro Hernandez

    ÁRBITRO

Athletic Bilbao ATB
Real Sociedad RSO

GOLS

Gol Iñaki Williams
Gol Alex Berenguer
Luka Sučić Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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