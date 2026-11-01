11ª RODADA • Campeonato Espanhol 2026/27
Domingo, 01/11•17h
Minuto a Minuto: Athletic Bilbao X Real Sociedad - 01/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Yuri Berchiche, entra Yeray Álvarez.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Nico Williams, entra Oihan Sancet.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Robert Navarro Muñoz, entra Johaneko Louis-Jean.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Gonçalo Guedes, entra Job Ochieng.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Jon Aramburu, entra Hector Fort.
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Hugo Rincón Lumbreras (Athletic Bilbao).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Peio Canales, entra Beñat Prados Díaz.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Jon Gorrotxategi, entra Benat Turrientes.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Luka Sučić, entra Takefusa Kubo.
29'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jon Aramburu (Real Sociedad).
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad).
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mamadou Sarr (Real Sociedad).
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Ander Barrenetxea, entra Orri Steinn Óskarsson.
10'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Iñaki Williams (Athletic Bilbao).
45'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Athletic Bilbao! Alex Berenguer converte.
30'
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1ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Luka Sučić marca.
14'
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1ºTEMPO
Gol do Athletic Bilbao! Iñaki Williams marca. Assistência de Nico Williams.
6'
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1ºTEMPO
Substituição no Athletic Bilbao: sai Maroan Sannadi, entra Robert Navarro Muñoz.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Athletic Bilbao x Real Sociedad!
E. Terzić
TECNICO
P. Matarazzo
TECNICO
Alejandro Hernandez
ÁRBITRO