8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 31/10•11h30
Minuto a Minuto: Werder Bremen X Hoffenheim - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Youri Regeer (Werder Bremen).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Arthur Augusto de Matos Soares (Werder Bremen).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Werder Bremen: sai Ludovit Reis, entra D. Stalmach.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Werder Bremen: sai Niclas Füllkrug, entra Oskar Wójcik.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Mats Rots, entra Valentin Lässig.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Andrej Kramarić, entra Yasin Zor.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Fisnik Asllani, entra Jykese Fields.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Leon Avdullahu, entra Cajetan Benjamin Lenz.
37'
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2ºTEMPO
Gol do Werder Bremen! Eren Dinkci marca. Assistência de Marco Grüll.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Werder Bremen: sai Chuky, entra Senne Lynen.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Werder Bremen: sai Olivier Deman, entra M. Schmetgens.
15'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marco Friedl (Werder Bremen).
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Adam Hložek, entra Tim Lemperle.
12'
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2ºTEMPO
Gol do Werder Bremen! Niclas Füllkrug marca. Assistência de Karl Hein.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
16'
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1ºTEMPO
Substituição no Werder Bremen: sai Mitchell Weiser, entra Eren Dinkci.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Werder Bremen x Hoffenheim!
D. Thioune
TECNICO
C. Ilzer
TECNICO
Tobias Reichel
ÁRBITRO