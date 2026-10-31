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encerrado
Weserstadion Bremen, Alemanha
Werder Bremen Werder Bremen
2 × 0
Hoffenheim Hoffenheim

8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Sábado, 31/1011h30

Minuto a Minuto: Werder Bremen X Hoffenheim - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Youri Regeer (Werder Bremen).

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Arthur Augusto de Matos Soares (Werder Bremen).

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Werder Bremen: sai Ludovit Reis, entra D. Stalmach.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Werder Bremen: sai Niclas Füllkrug, entra Oskar Wójcik.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Hoffenheim: sai Mats Rots, entra Valentin Lässig.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Hoffenheim: sai Andrej Kramarić, entra Yasin Zor.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Hoffenheim: sai Fisnik Asllani, entra Jykese Fields.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Hoffenheim: sai Leon Avdullahu, entra Cajetan Benjamin Lenz.

inicio

37'

2ºTEMPO

Gol do Werder Bremen! Eren Dinkci marca. Assistência de Marco Grüll.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Werder Bremen: sai Chuky, entra Senne Lynen.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Werder Bremen: sai Olivier Deman, entra M. Schmetgens.

bola

15'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Marco Friedl (Werder Bremen).

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Hoffenheim: sai Adam Hložek, entra Tim Lemperle.

inicio

12'

2ºTEMPO

Gol do Werder Bremen! Niclas Füllkrug marca. Assistência de Karl Hein.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

16'

1ºTEMPO

Substituição no Werder Bremen: sai Mitchell Weiser, entra Eren Dinkci.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Werder Bremen x Hoffenheim!

Werder Bremen WBR

  • D. Thioune

    TECNICO

Hoffenheim HOF

  • C. Ilzer

    TECNICO

  • Tobias Reichel

    ÁRBITRO

Werder Bremen WBR
Hoffenheim HOF

GOLS

Gol Niclas Füllkrug
Gol Eren Dinkci
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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