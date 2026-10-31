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encerrado
Veltins Arena Gelsenkirchen, Alemanha
Schalke 04 Schalke 04
0 × 2
RB Leipzig RB Leipzig

8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Sábado, 31/1011h30

Minuto a Minuto: Schalke 04 X RB Leipzig - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

41'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Adil Aouchiche (Schalke 04).

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no RB Leipzig: sai Ezechiel Banzuzi, entra Nicolas Seiwald.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no RB Leipzig: sai Rômulo José Cardoso da Cruz, entra Johan Bakayoko.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Schalke 04: sai Hwang Hee-Chan, entra Bryan Lasme.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Schalke 04: sai Timo Becker, entra Junior Dina Ebimbe.

inicio

33'

2ºTEMPO

Gol do RB Leipzig! Rômulo José Cardoso da Cruz marca. Assistência de Antonio Nusa.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no RB Leipzig: sai Benjamin Henrichs, entra Ridle Baku.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no RB Leipzig: sai Brajan Gruda, entra Tidiam Gomis.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Schalke 04: sai Mertcan Ayhan, entra Edin Džeko.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no RB Leipzig: sai Rocco Reitz, entra Christoph Baumgartner.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Schalke 04: sai Junior Chukwubuike Adamu, entra Dejan Ljubičić.

bola

6'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Timo Becker (Schalke 04).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

VAR: gol anulado (RB Leipzig).

bola

37'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do RB Leipzig! Antonio Nusa converte.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Schalke 04 x RB Leipzig!

Schalke 04 SCH

  • M. Muslić

    TECNICO

RB Leipzig RBL

  • M. Demichelis

    TECNICO

  • Max Burda

    ÁRBITRO

Schalke 04 SCH
RB Leipzig RBL

GOLS

Antonio Nusa Gol
Rômulo José Cardoso da Cruz Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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