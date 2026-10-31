8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 31/10•11h30
Minuto a Minuto: Schalke 04 X RB Leipzig - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adil Aouchiche (Schalke 04).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no RB Leipzig: sai Ezechiel Banzuzi, entra Nicolas Seiwald.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no RB Leipzig: sai Rômulo José Cardoso da Cruz, entra Johan Bakayoko.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Schalke 04: sai Hwang Hee-Chan, entra Bryan Lasme.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Schalke 04: sai Timo Becker, entra Junior Dina Ebimbe.
33'
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2ºTEMPO
Gol do RB Leipzig! Rômulo José Cardoso da Cruz marca. Assistência de Antonio Nusa.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no RB Leipzig: sai Benjamin Henrichs, entra Ridle Baku.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no RB Leipzig: sai Brajan Gruda, entra Tidiam Gomis.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Schalke 04: sai Mertcan Ayhan, entra Edin Džeko.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no RB Leipzig: sai Rocco Reitz, entra Christoph Baumgartner.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Schalke 04: sai Junior Chukwubuike Adamu, entra Dejan Ljubičić.
6'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Timo Becker (Schalke 04).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (RB Leipzig).
37'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do RB Leipzig! Antonio Nusa converte.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Schalke 04 x RB Leipzig!
M. Muslić
TECNICO
M. Demichelis
TECNICO
Max Burda
ÁRBITRO