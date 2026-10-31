8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 31/10•11h30
Minuto a Minuto: Borussia MGladbach X Paderborn - 31/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Laurin Ulrich (Paderborn).
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Paderborn: sai Stefano Marino, entra Rayan Philippe.
39'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tjark Scheller (Paderborn).
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Borussia MGladbach: sai Wael Mohya, entra Jens Castrop.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Borussia MGladbach: sai Florian Neuhaus, entra Ko Itakura.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Borussia MGladbach: sai Robin Hack, entra Nicolas Kühn.
24'
•
2ºTEMPO
Substituição no Borussia MGladbach: sai Shuto Machino, entra Isac Lidberg.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Paderborn: sai Tom Baack, entra Laurin Ulrich.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Paderborn: sai Jano ter Horst, entra Felix Götze.
7'
•
2ºTEMPO
Substituição no Paderborn: sai Marvin Pieringer, entra Steffen Tigges.
5'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Fabio Cristian Chiarodia (Borussia MGladbach).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
41'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Daiki Hashioka (Borussia MGladbach).
35'
•
1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Borussia MGladbach).
29'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tom Baack (Paderborn).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Borussia MGladbach x Paderborn!
A. Blessin
TECNICO
R. Kettemann
TECNICO
Timo Gerach
ÁRBITRO