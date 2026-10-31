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encerrado
BayArena Leverkusen, Alemanha
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
2 × 4
Stuttgart Stuttgart

8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Sábado, 31/1011h30

Minuto a Minuto: Bayer Leverkusen X Stuttgart - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Stuttgart: sai Jamie Leweling, entra Ameen Al Dakhil.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Stuttgart: sai Bilal El Khannouss, entra Dženan Pejčinović.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Bayer Leverkusen: sai Aleix García, entra Victor Okoh Boniface.

inicio

34'

2ºTEMPO

Gol do Bayer Leverkusen! Ibrahim Maza marca. Assistência de Miguel Gutiérrez.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Bayer Leverkusen: sai Equi Fernández, entra Robert Andrich.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Bayer Leverkusen: sai Afonso Moreira, entra Malik Tillman.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Stuttgart: sai Deniz Undav, entra Nikolas Nartey.

inicio

20'

2ºTEMPO

Gol do Stuttgart! Ermedin Demirović marca. Assistência de Deniz Undav.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Stuttgart: sai Luca Jaquez, entra Finn Jeltsch.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Stuttgart: sai Chris Führich, entra Maximilian Mittelstädt.

bola

19'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ermedin Demirović (Stuttgart).

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Bayer Leverkusen: sai Lucas Vázquez, entra Jonas Hofmann.

bola

13'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Atakan Karazor (Stuttgart).

bola

8'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).

inicio

6'

2ºTEMPO

Gol do Stuttgart! Bilal El Khannouss marca. Assistência de Chris Führich.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

40'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

bola

40'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Aleix García (Bayer Leverkusen).

bola

40'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jeffrey Julian Gaston Chabot (Stuttgart).

bola

40'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Luca Jaquez (Stuttgart).

inicio

28'

1ºTEMPO

Gol do Bayer Leverkusen! Patrik Schick marca. Assistência de Aleix García.

inicio

22'

1ºTEMPO

Gol do Stuttgart! Jamie Leweling marca.

bola

18'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Carles Martínez Novell (Bayer Leverkusen).

bola

17'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Equi Fernández (Bayer Leverkusen).

inicio

14'

1ºTEMPO

Gol do Stuttgart! Ermedin Demirović marca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Bayer Leverkusen x Stuttgart!

Bayer Leverkusen BLE

  • Carles Martínez

    TECNICO

Stuttgart STU

  • S. Hoeneb

    TECNICO

  • Benjamin Brand

    ÁRBITRO

Bayer Leverkusen BLE
Stuttgart STU

GOLS

Gol Patrik Schick
Gol Ibrahim Maza
Ermedin Demirović Gol
Jamie Leweling Gol
Bilal El Khannouss Gol
Ermedin Demirović Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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