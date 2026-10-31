8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 31/10•11h30
Minuto a Minuto: Bayer Leverkusen X Stuttgart - 31/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Jamie Leweling, entra Ameen Al Dakhil.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Bilal El Khannouss, entra Dženan Pejčinović.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Aleix García, entra Victor Okoh Boniface.
34'
•
2ºTEMPO
Gol do Bayer Leverkusen! Ibrahim Maza marca. Assistência de Miguel Gutiérrez.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Equi Fernández, entra Robert Andrich.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Afonso Moreira, entra Malik Tillman.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Deniz Undav, entra Nikolas Nartey.
20'
•
2ºTEMPO
Gol do Stuttgart! Ermedin Demirović marca. Assistência de Deniz Undav.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Luca Jaquez, entra Finn Jeltsch.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Chris Führich, entra Maximilian Mittelstädt.
19'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ermedin Demirović (Stuttgart).
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Lucas Vázquez, entra Jonas Hofmann.
13'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Atakan Karazor (Stuttgart).
8'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).
6'
•
2ºTEMPO
Gol do Stuttgart! Bilal El Khannouss marca. Assistência de Chris Führich.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
40'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Facundo Medina (Bayer Leverkusen).
40'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Aleix García (Bayer Leverkusen).
40'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jeffrey Julian Gaston Chabot (Stuttgart).
40'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Luca Jaquez (Stuttgart).
28'
•
1ºTEMPO
Gol do Bayer Leverkusen! Patrik Schick marca. Assistência de Aleix García.
22'
•
1ºTEMPO
Gol do Stuttgart! Jamie Leweling marca.
18'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Carles Martínez Novell (Bayer Leverkusen).
17'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Equi Fernández (Bayer Leverkusen).
14'
•
1ºTEMPO
Gol do Stuttgart! Ermedin Demirović marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Bayer Leverkusen x Stuttgart!
Carles Martínez
TECNICO
S. Hoeneb
TECNICO
Benjamin Brand
ÁRBITRO