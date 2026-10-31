8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 31/10•11h30
Minuto a Minuto: Augsburg X Freiburg - 31/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Vincenzo Grifo (Freiburg).
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Yannik Keitel, entra Uchenna Ogundu.
40'
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2ºTEMPO
Gol do Freiburg! Cyriaque Irié marca. Assistência de Vincenzo Grifo.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Jan-Niklas Beste, entra Cyriaque Irié.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Han-Noah Massengo, entra Marius Wolf.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Arijon Ibrahimovic, entra Alexis Claude-Maurice.
38'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Matthias Ginter (Freiburg).
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Lukas Kübler, entra Maximilian Rosenfelder.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Michael Gregoritsch, entra Rodrigo Ribeiro.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Anton Kade, entra Mert Kömür.
20'
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2ºTEMPO
Gol do Freiburg! Igor Matanović marca. Assistência de Keisuke Goto.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Yuito Suzuki, entra Keisuke Goto.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Derry Lionel Scherhant, entra Vincenzo Grifo.
7'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Maximilian Eggestein (Freiburg).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Lucas Höler, entra Igor Matanović.
18'
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1ºTEMPO
Gol do Augsburg! Michael Gregoritsch marca. Assistência de Arijon Ibrahimovic.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Augsburg x Freiburg!
M. Baum
TECNICO
J. Schuster
TECNICO
Christian Dingert
ÁRBITRO