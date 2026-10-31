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encerrado
WWK Arena Augsburg, Alemanha
Augsburg Augsburg
1 × 2
Freiburg Freiburg

8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Sábado, 31/1011h30

Minuto a Minuto: Augsburg X Freiburg - 31/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Vincenzo Grifo (Freiburg).

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Augsburg: sai Yannik Keitel, entra Uchenna Ogundu.

inicio

40'

2ºTEMPO

Gol do Freiburg! Cyriaque Irié marca. Assistência de Vincenzo Grifo.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Jan-Niklas Beste, entra Cyriaque Irié.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Augsburg: sai Han-Noah Massengo, entra Marius Wolf.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Augsburg: sai Arijon Ibrahimovic, entra Alexis Claude-Maurice.

bola

38'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Matthias Ginter (Freiburg).

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Lukas Kübler, entra Maximilian Rosenfelder.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Augsburg: sai Michael Gregoritsch, entra Rodrigo Ribeiro.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Augsburg: sai Anton Kade, entra Mert Kömür.

inicio

20'

2ºTEMPO

Gol do Freiburg! Igor Matanović marca. Assistência de Keisuke Goto.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Yuito Suzuki, entra Keisuke Goto.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Derry Lionel Scherhant, entra Vincenzo Grifo.

bola

7'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Maximilian Eggestein (Freiburg).

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Lucas Höler, entra Igor Matanović.

inicio

18'

1ºTEMPO

Gol do Augsburg! Michael Gregoritsch marca. Assistência de Arijon Ibrahimovic.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Augsburg x Freiburg!

Augsburg AUG

  • M. Baum

    TECNICO

Freiburg FRG

  • J. Schuster

    TECNICO

  • Christian Dingert

    ÁRBITRO

Augsburg AUG
Freiburg FRG

GOLS

Gol Michael Gregoritsch
Igor Matanović Gol
Cyriaque Irié Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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