8ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sexta-feira, 30/10•16h30
Minuto a Minuto: Elversberg X Mainz - 30/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Stefan Posch (Mainz) é expulso.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Mainz! Benedict Hollerbach marca.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Elversberg! Cole Campbell marca. Assistência de Nicholas Mickelson.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Elversberg: sai Lukas Petkov, entra Raif Adam.
43'
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2ºTEMPO
Substituição no Elversberg: sai David Mokwa, entra Luca Schnellbacher.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Mainz: sai Kaishu Sano, entra Eric Martel.
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Stefan Posch (Mainz).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Elversberg: sai Maurice Krattenmacher, entra Cole Campbell.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Elversberg: sai Francis Onyeka, entra Frederik Schmahl.
30'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ransford Königsdörffer (Mainz).
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Elversberg: sai Lasse Günther, entra Nicholas Mickelson.
20'
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2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Mainz).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Mainz: sai Paul Nebel, entra Lennard Maloney.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Mainz: sai Phillipp Mwene, entra Silvan Widmer.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Mainz: sai Phillip Tietz, entra Ransford Königsdörffer.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Mainz: sai Nadiem Amiri, entra Benedict Hollerbach.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Elversberg! Maurice Krattenmacher marca.
33'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Danny da Costa (Mainz).
26'
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1ºTEMPO
Gol do Elversberg! Francis Onyeka marca. Assistência de David Mokwa.
7'
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1ºTEMPO
Gol do Elversberg! Felix Keidel marca.
4'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Phillipp Mwene (Mainz).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Elversberg x Mainz!
V. Wagner
TECNICO
U. Fischer
TECNICO
Sascha Stegemann
ÁRBITRO