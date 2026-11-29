11ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Domingo, 29/11•13h30
Minuto a Minuto: Hoffenheim X Augsburg - 29/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Calvin Marc Brackelmann, entra Seol Young-woo.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Leon Avdullahu, entra Cajetan Benjamin Lenz.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Hennes Behrens, entra Loris Husic.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Andrej Kramarić, entra Max Moerstedt.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Tim Lemperle, entra Adam Hložek.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Patrick Wimmer, entra Fisnik Asllani.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Alexis Claude-Maurice, entra Arijon Ibrahimovic.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Michael Gregoritsch, entra Rodrigo Ribeiro.
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Hennes Behrens (Augsburg).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Augsburg! Juma Bah marca. Assistência de Alexis Claude-Maurice.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Juma Bah, entra Tim Schnitzer.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Bambasé Conté, entra Bernardo Fernandes da Silva Junior.
34'
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1ºTEMPO
Gol do Augsburg! Marius Wolf marca.
28'
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1ºTEMPO
VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Hoffenheim).
23'
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1ºTEMPO
Gol do Augsburg! Fabian Rieder marca.
20'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Mats Rots (Hoffenheim) é expulso.
18'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Juma Bah (Augsburg).
12'
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1ºTEMPO
Gol do Augsburg! Yannik Keitel marca. Assistência de Fabian Rieder.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Hoffenheim x Augsburg!
C. Ilzer
TECNICO
M. Baum
TECNICO
Matthias Jollenbeck
ÁRBITRO