11ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 28/11•14h30
Minuto a Minuto: Stuttgart X Eintracht Frankfurt - 28/11/2026
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jeffrey Julian Gaston Chabot (Stuttgart).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Deniz Undav, entra Dženan Pejčinović.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Ermedin Demirović, entra Tiago Tomás.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Eintracht Frankfurt: sai Ritsu Doan, entra Niko Iličević.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Eintracht Frankfurt: sai Younes Ebnoutalib, entra Ayoube Amaimouni-Echghouyab.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Eintracht Frankfurt: sai Mario Götze, entra Noel Aseko.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Ramon Hendriks, entra Bilal El Khannouss.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Atakan Karazor, entra Chris Führich.
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Robin Koch (Eintracht Frankfurt).
17'
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2ºTEMPO
Gol do Eintracht Frankfurt! Younes Ebnoutalib marca. Assistência de Jonathan Burkardt.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Nikolas Nartey, entra Angelo Stiller.
8'
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2ºTEMPO
Gol do Stuttgart! Luca Jaquez marca. Assistência de Deniz Undav.
4'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Atakan Karazor (Stuttgart).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Eintracht Frankfurt! Ansgar Knauff marca. Assistência de Robin Koch.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Luca Jaquez (Stuttgart).
42'
•
1ºTEMPO
Gol do Stuttgart! Grischa Prömel marca. Assistência de Ermedin Demirović.
21'
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1ºTEMPO
VAR: revisão de cartão vermelho (Eintracht Frankfurt).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Stuttgart x Eintracht Frankfurt!
S. Hoeneb
TECNICO
A. Hütter
TECNICO
Sascha Stegemann
ÁRBITRO