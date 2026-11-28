11ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 28/11•11h30
Minuto a Minuto: Paderborn X Schalke 04 - 28/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Paderborn! Felix Götze marca.
40'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Paderborn! Gabriel Vidović converte.
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mertcan Ayhan (Schalke 04).
38'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Paderborn).
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Paderborn: sai Steffen Tigges, entra Sven Michel.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Paderborn: sai Raphael Obermair, entra Jonah Sticker.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Paderborn: sai Tom Baack, entra Felix Götze.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Schalke 04: sai Vitalie Becker, entra Robin Gosens.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Schalke 04: sai Edin Džeko, entra Satoshi Tanaka.
28'
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2ºTEMPO
Gol do Paderborn! Deniz Zeitler marca. Assistência de Gabriel Vidović.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Schalke 04: sai Junior Chukwubuike Adamu, entra Moussa Sylla.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Schalke 04: sai Kenan Karaman, entra Hwang Hee-Chan.
14'
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2ºTEMPO
Gol do Schalke 04! Adil Aouchiche marca. Assistência de Kenan Karaman.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Paderborn: sai Ruben Müller, entra Gabriel Vidović.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Paderborn: sai Stefano Marino, entra Deniz Zeitler.
12'
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2ºTEMPO
Gol do Paderborn! Stefano Marino marca. Assistência de Ruben Müller.
10'
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2ºTEMPO
Gol do Paderborn! Steffen Tigges marca. Assistência de Tom Baack.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Loris Karius (Schalke 04).
45'
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1ºTEMPO
Gol do Paderborn! Stefano Marino marca. Assistência de Laurin Curda.
39'
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1ºTEMPO
Gol do Paderborn! Stefano Marino marca. Assistência de Steffen Tigges.
21'
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1ºTEMPO
Gol do Paderborn! Jano ter Horst marca. Assistência de Tjark Scheller.
20'
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1ºTEMPO
Substituição no Schalke 04: sai Junior Dina Ebimbe, entra Mertcan Ayhan.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Paderborn x Schalke 04!
R. Kettemann
TECNICO
M. Muslić
TECNICO
Florian Exner
ÁRBITRO