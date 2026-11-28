11ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 28/11•11h30
Minuto a Minuto: Mainz X Union Berlin - 28/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Janik Haberer, entra Marin Ljubičić.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Mainz! Anthony Caci marca. Assistência de Nadiem Amiri.
40'
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2ºTEMPO
Gol do Mainz! Phillip Tietz marca. Assistência de Nadiem Amiri.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Andrej Ilić, entra Mekhi Gray.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Woo-Yeong Jeong, entra Tim Skarke.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Mainz: sai Silvan Widmer, entra Paul Nebel.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Mainz: sai Ransford Königsdörffer, entra Lee Jae-Sung.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Kastriot Imeri, entra Aljoscha Kemlein.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Oliver Burke, entra Christopher Trimmel.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Mainz: sai Sheraldo Becker, entra Benedict Hollerbach.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Mainz: sai Eric Martel, entra Phillip Tietz.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Frederik Rønnow (Union Berlin).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Mainz: sai Kacper Potulski, entra Danny da Costa.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ransford Königsdörffer (Mainz).
39'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Anthony Caci (Mainz).
37'
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1ºTEMPO
Gol do Union Berlin! Janik Haberer marca. Assistência de Kastriot Imeri.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Mainz x Union Berlin!
U. Fischer
TECNICO
M. Lustrinelli
TECNICO
Timo Gerach
ÁRBITRO