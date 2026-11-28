11ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 28/11•11h30
Minuto a Minuto: Colônia X Elversberg - 28/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Elversberg: sai Lasse Günther, entra Raif Adam.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Colônia: sai Tom Krauß, entra Luka Lochoshvili.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Colônia: sai Said El Mala, entra Reigan Heskey.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Colônia: sai Marius Bülter, entra Ragnar Ache.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Colônia: sai Sebastian Soraas Sebulonsen, entra Jan Thielmann.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Elversberg: sai Felix Keidel, entra Luca Sirch.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Elversberg: sai Francis Onyeka, entra Frederik Schmahl.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Maximilian Rohr (Elversberg).
23'
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2ºTEMPO
Gol do Colônia! Said El Mala marca. Assistência de Joel Schmied.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Colônia: sai Mikey Moore, entra Ísak Bergmann Jóhannesson.
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Linton Maina (Colônia).
18'
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2ºTEMPO
Gol do Colônia! Marius Bülter marca.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Elversberg: sai Maurice Krattenmacher, entra Cole Campbell.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Elversberg: sai Jan Gyamerah, entra Amara Condé.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
39'
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1ºTEMPO
Gol do Colônia! Marius Bülter marca. Assistência de Borna Sosa.
16'
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1ºTEMPO
Gol do Colônia! Said El Mala marca. Assistência de Mikey Moore.
8'
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1ºTEMPO
Gol do Colônia! Marius Bülter marca. Assistência de Borna Sosa.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Colônia x Elversberg!
René Wagner
TECNICO
V. Wagner
TECNICO
Soren Storks
ÁRBITRO