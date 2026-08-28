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encerrado
Allianz Arena Munique, Alemanha
Bayern de Munique Bayern de Munique
5 × 1
Stuttgart Stuttgart

1ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Sexta-feira, 28/0815h30

Minuto a Minuto: Bayern de Munique X Stuttgart - 28/08/2026

fim

50'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

50'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Bayern estreia com goleada para cima do Stuttgart, 5x1.

bola

49'

2ºTEMPO

Torcedor do Bayern vai deixando o estádio com a vitória garantida.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Promel amarelado.

gol

47'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Bischoff intercepta passe no meio campo e Saibari enfia na frente para Luis Díaz. O colombiano acelera para dentro da área e bate no canto esquerdo para ampliar!

bola

47'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

46'

2ºTEMPO

Cinco de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

Jogos do Bayern de Munique pela UEFA Champions League na Fase de Liga: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Manchester United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Chema na vaga de Stiller.

bola

43'

2ºTEMPO

O Stuttgart não vence o Bayern de Munique desde 4 de maio de 2024.

bola

42'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Bayern de Munique visita o Schalke, já o Stuttgart recebe o Colônia.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Tah na vaga de Kim.

substituicao

40'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bischoff no lugar de Pavlovic.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Kane, entra Karl.

bola

38'

2ºTEMPO

Virou goleada em Munique.

gol

37'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Saibari é lançado por Olise nas costas da defesa, leva para á, breca deixando o zagueiro na saudade e serve no meio para Pavlovic ampliar!

bola

37'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

amarelo

37'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Kim acerta Demirovic por trás e recebe amarelo.

bola

36'

2ºTEMPO

Stuttgart busca sua sexta conquista de Campeonato Alemão.

bola

35'

2ºTEMPO

Demirovic recebe na meia-lua, domina girando e chuta colocado. Ela desvia em Upamecano e sai com perigo.

bola

34'

2ºTEMPO

FORA! Saibari pega bonito de primeira pela esquerda da grande área e joga por cima.

bola

33'

2ºTEMPO

A chuva não dá trégua em Munique.

bola

32'

2ºTEMPO

BREDLOW! Boa defesa do goleiro visitante no rodapé direito após finalização de frente de Pavlovic

bola

32'

2ºTEMPO

Upamecano enfia pelo meio do ataque para Kane na área, o camisa 9 desvia de carrinho e ela fica com Bredlow.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem El Khannouss, vai Undav.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Stergiou no lugar de Chabot.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Davies para entrada de Stanisic.

bola

28'

2ºTEMPO

UUHH! Demirovic recebe enfiada curta já dentro da área, gira o corpo e finaliza de canhota rente ao travessão.

bola

27'

2ºTEMPO

Mittelstadt bate falta da lateral direita para área e Pavlovic tira de cabeça.

bola

26'

2ºTEMPO

Bayern trabalha a bola sem pressa perto do meio campo.

bola

25'

2ºTEMPO

Díaz força enfiada para Davies no fundo da área pela esquerda e joga direto para fora.

bola

24'

2ºTEMPO

Festa bávara na Allianz Arena.

amarelo

23'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Falta de Jeltsch para cima de Kane e sobre amarelo.

bola

22'

2ºTEMPO

Bola longa para Leweling na esquerda, Laimer protege e ganha arremesso.

bola

21'

2ºTEMPO

Saibari é mais uma contratação do Bayern de Munique para esta temporada.

bola

20'

2ºTEMPO

Neuer cai no cantinho esquerdo e faz firme defesa no cabeceio de Promel.

bola

19'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Bayern de Munique visita o Schalke, já o Stuttgart recebe o Colônia.

bola

18'

2ºTEMPO

GOL ANULADO! VAR anula gol de Olise marcando impedimento do francês na enfiada de Kane.

bola

18'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Leweling na vaga de Pejcinovic.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Tiago Tomás, entra Demirovic.

amarelo

16'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Chabot amarelado após falta no ataque.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Brown, entra Saibari.

bola

14'

2ºTEMPO

Bayern abre 3x1 no começo da segunda etapa.

bola

13'

2ºTEMPO

Vagnoman faz um lá e devolve minutos depois; infelicidade do zagueiro do Stuttgart.

gol_contra

12'

2ºTEMPO

GOL CONTRA!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! QUE PIXOTADA! Davies recebe enfiada de bola pela direita da área, gira e cruza rasteiro fechado. Vagnoman tenta cortar de canhota, escorrega e manda para o fundo do próprio gol!

bola

12'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

11'

2ºTEMPO

O Bayern de Munique já está novamente na frente do placar; três minutos após o empate.

gol

10'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Kimmich recupera a bola na meia direita, carrega por dentro e deixa Olise na cara do gol. O francês chapa por baixo na saída de Bradlow para marcar!

bola

10'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

9'

2ºTEMPO

Vagnoman puxa Davies por trás no meio campo e comete falta.

bola

8'

2ºTEMPO

Tudo igual na Allianz Arena.

gol

7'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO STUTTGART!!! Mittelstadt cruza da esquerda para segunda trave, Pejcinovic testa forte para defesa de Neuer, ela sobra ainda dentro da área e Vagnoman pega de primeira com a destra para empatar!

bola

7'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO STUTTGART!!!

bola

6'

2ºTEMPO

Davies tenta passe da meia esquerda para dentro, mas Undav intercepta.

bola

5'

2ºTEMPO

Torcedor bávaro canta nas arquibancadas.

bola

4'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Bayern de Munique visita o Schalke, já o Stuttgart recebe o Colônia.

bola

3'

2ºTEMPO

Díaz desloca Tiago Tomás na disputa pelo alto e comete falta de ataque.

bola

2'

2ºTEMPO

Olise recebe de Davies já dentro da área, bate forte de canhota e fica travado por Jeltsch.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem alterações.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo!

fim

46'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

45'

1ºTEMPO

Um de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

Jurgen Klopp, novo técnica da Alemanha, está no estádio acompanhando a partida.

bola

42'

1ºTEMPO

Kane cruza da ponta direita para o meio da área, Díaz cabeceia pressionado e manda por cima.

bola

41'

1ºTEMPO

Laimer recebe de Pavlovic pela direita da área, bate por baixo e Bradlow salva com o pé esquerdo.

bola

39'

1ºTEMPO

Kimmich bate escanteio da esquerda na direção do gol e Bredlow dá um tapa junto ao travessão para cortar.

bola

38'

1ºTEMPO

Chabot fecha os espaços pela direita da área defensiva e impede cruzamento de Luis Díaz.

bola

37'

1ºTEMPO

BREDLOW! Brown é acionado no passe curto pelo meio do ataque, invade a área e bate no alto para ótimo desvio do goleiro.

bola

36'

1ºTEMPO

Bayern roda a bola com paciência no ataque.

bola

35'

1ºTEMPO

Tomás é lançado na ala esquerda, tenta trazer para dentro e toca fraco para interceptação de Kimmich.

bola

34'

1ºTEMPO

Na próxima rodada o Bayern de Munique visita o Schalke, já o Stuttgart recebe o Colônia.

bola

33'

1ºTEMPO

Pavlovic comete falta mais dura ainda no campo de ataque e recebe advertência verbal do árbitro.

bola

32'

1ºTEMPO

Brown é lateral de origem mas hoje faz a função pelo meio do campo; Davies joga na lateral.

bola

31'

1ºTEMPO

Mittelstadt cobra escanteio da esquerda fechado e Upamecano tira de cabeça.

bola

30'

1ºTEMPO

Stiller cruza da meia esquerda sem muita força, Kimmich desvia de cabeça e ela sai pela linha de fundo.

bola

29'

1ºTEMPO

Mittelstadt cruza do bico da área pela esquerda e Kim fecha para tirar de cabeça.

bola

28'

1ºTEMPO

UUHH! Olise recebe de Kimmich perto do bico da área pela direita, abre para canhota acompanhado de longe e chuta colocado com perigo.

bola

27'

1ºTEMPO

Kane recebe de Davies na meia-lua, bate de canhota e carimba Vagnoman.

bola

26'

1ºTEMPO

BREEEDLOW!!! Luis Díaz é acionado com muito espaço nas costas da defesa, acelera para área cara a cara e chuta por baixo para ótima defesa do goleiro!

bola

25'

1ºTEMPO

Luis Díaz força passe do meio campo para o ataque mas Olise não chega.

bola

24'

1ºTEMPO

Bayern busca sua 35ª conquista de BundesLiga.

bola

23'

1ºTEMPO

Festa do torcedor bávaro nas arquibancadas.

bola

22'

1ºTEMPO

Primeiro gol da BundesLiga temporada 2026/27.

gol

21'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Kimmich bate escanteio da esquerda na direção da primeira trave, Upamecano desvia de leve com a testa e manda no canto direito!

bola

21'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

19'

1ºTEMPO

Jeltsch fecha bem os espaços pela direita da área defensiva e desarma Luis Díaz.

bola

18'

1ºTEMPO

Já de pé o camisa 6 do Bayern.

bola

17'

1ºTEMPO

Kimmich caído no campo defensivo após disputa com Tiago Tomás.

bola

16'

1ºTEMPO

UUHH!!! Olise bate falta frontal com a canhota e quase acerta o ângulo de Bredlow.

bola

15'

1ºTEMPO

Kane derrubado por Stiller pertinho da meia-lua. Boa chance para o Bayern.

bola

14'

1ºTEMPO

Olise invade a área pela ponta esquerda, pedala na frente de Chabot e acaba desarmado.

bola

13'

1ºTEMPO

Bom começo de jogo do time visitante com marcação alta.

bola

12'

1ºTEMPO

INCRÍVEL!!! Cruzamento da ponta esquerda fechado para segunda trave, Promel ajeita de cabeça para dentro, ela pega na defesa e sobra para Tiago Tomás. O camisa 8 bate forte desequilibrado e acerta o poste de Neuer.

bola

12'

1ºTEMPO

Stuttgart disputará a Europa League nesta temporada.

bola

11'

1ºTEMPO

Impedimento de Kimmich na intermediária de ataque após passe de Davies.

bola

10'

1ºTEMPO

Kompany quer seu time mais agrupado para facilitar a troca de passes.

bola

9'

1ºTEMPO

Mittelstadt cruza da ponta esquerda para pequena área e Kim faz o corte de cabeça.

bola

8'

1ºTEMPO

Torcedor do Bayern canta sem parar.

bola

7'

1ºTEMPO

Promel aperta marcação pela esquerda do ataque, mas comete falta em Laimer.

bola

6'

1ºTEMPO

Olise tenta escapada pela lateral direita do ataque, mas acaba desarmado por Tiago Tomás.

bola

5'

1ºTEMPO

O Bayern começou a temporada já levantando taça ao bater o Borussia Dortmund pela Supercopa.

bola

4'

1ºTEMPO

Stiller aperta marcação no meio campo e comete falta em Brown.

bola

3'

1ºTEMPO

O gramado é um tapete na casa do Bayern.

bola

2'

1ºTEMPO

Nathaniel Brown é a única novidade entre os titulares do Bayern para esta temporada.

bola

1'

1ºTEMPO

Bayern inteiro de vermelho, Stuttgart de camisa dourada e calção preto.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Allianz Arena!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vincent Kompany vai para sua terceira temporada no comando do Bayern de Munique.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Stuttgart segue sob o comando de Sebastian Hoeness, treinador do time desde 2023.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na temporada 25/26 as equipes se enfrentaram quatro vezes com 100% de aproveitamento dos bávaros; 2x1 na Supercopa, 5x0 e 4x2 na BundesLiga e 3x0 na Copa da Alemanha.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

OLHO NELES! Atenção especial para os centroavantes deste confronto: Kane, titular da Inglaterra na Copa, contra Undav, artilheiro da Alemanha no Mundial.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Soren Storks apita o jogo em Munique.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Stuttgart busca iniciar mais uma boa temporada em 2026; a equipe terminou na quarta posição no ano passado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Dia chuvoso com 18°C em Munique.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Abertura da temporada 2026/27 da BundesLiga. O Bayern, atual campeão, recebe o Stuttgart!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando início da partida.

Bayern de Munique BAY

  • Vincent Kompany

    TECNICO

  • Manuel Neuer

    Goleiro

  • Konrad Laimer

    Meio-Campo

  • Dayot UpamecanoGol

    Defesa

  • Kim Min-JaeSaiuAmarelo

    Defesa

  • Jonathan TahEntrou

    Defesa

  • Nathaniel BrownSaiu

    Defesa

  • Ismael SaibariEntrou

    Atacante

  • Joshua Kimmich

    Meio-Campo

  • Aleksandar PavlovicSaiuGol

    Meio-Campo

  • Tom BischofEntrou

    Meio-Campo

  • Alphonso DaviesSaiu

    Meio-Campo

  • Josip StanisicEntrou

    Defesa

  • Michael OliseGol

    Atacante

  • Luis DíazGol

    Atacante

  • Harry KaneSaiu

    Atacante

  • Lennart KarlEntrou

    Meio-Campo

Stuttgart STU

  • Sebastian Hoeness

    TECNICO

  • Fabián Bredlow

    Goleiro

  • Josha VagnomanGolGol Contra

    Defesa

  • Julian ChabotSaiuAmarelo

    Defesa

  • Leonidas StergiouEntrou

    Defesa

  • Ramon Hendriks

    Defesa

  • Finn JeltschAmarelo

    Defesa

  • Maximilian Mittelstadt

    Defesa

  • Angelo StillerSaiu

    Meio-Campo

  • Chema AndrésEntrou

    Meio-Campo

  • Grischa PromelAmarelo

    Meio-Campo

  • Dzenan PejcinovicSaiu

    Atacante

  • Jamie LewelingEntrou

    Atacante

  • Tiago TomásSaiu

    Atacante

  • Ermedin DemirovicEntrou

    Atacante

  • Deniz UndavSaiu

    Atacante

  • Bilal El KhannoussEntrou

    Atacante

  • Soren Storks

    ÁRBITRO

  • Thorben Siewer

    ASSISTENTE

  • Christian Bandurski

    ASSISTENTE

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