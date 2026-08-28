1ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sexta-feira, 28/08•15h30
Minuto a Minuto: Bayern de Munique X Stuttgart - 28/08/2026
50'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
50'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Bayern estreia com goleada para cima do Stuttgart, 5x1.
49'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Bayern vai deixando o estádio com a vitória garantida.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Promel amarelado.
47'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Bischoff intercepta passe no meio campo e Saibari enfia na frente para Luis Díaz. O colombiano acelera para dentro da área e bate no canto esquerdo para ampliar!
47'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
46'
•
2ºTEMPO
Cinco de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
Jogos do Bayern de Munique pela UEFA Champions League na Fase de Liga: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Manchester United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Chema na vaga de Stiller.
43'
•
2ºTEMPO
O Stuttgart não vence o Bayern de Munique desde 4 de maio de 2024.
42'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Bayern de Munique visita o Schalke, já o Stuttgart recebe o Colônia.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Tah na vaga de Kim.
40'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bischoff no lugar de Pavlovic.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Kane, entra Karl.
38'
•
2ºTEMPO
Virou goleada em Munique.
37'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Saibari é lançado por Olise nas costas da defesa, leva para á, breca deixando o zagueiro na saudade e serve no meio para Pavlovic ampliar!
37'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
37'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Kim acerta Demirovic por trás e recebe amarelo.
36'
•
2ºTEMPO
Stuttgart busca sua sexta conquista de Campeonato Alemão.
35'
•
2ºTEMPO
Demirovic recebe na meia-lua, domina girando e chuta colocado. Ela desvia em Upamecano e sai com perigo.
34'
•
2ºTEMPO
FORA! Saibari pega bonito de primeira pela esquerda da grande área e joga por cima.
33'
•
2ºTEMPO
A chuva não dá trégua em Munique.
32'
•
2ºTEMPO
BREDLOW! Boa defesa do goleiro visitante no rodapé direito após finalização de frente de Pavlovic
32'
•
2ºTEMPO
Upamecano enfia pelo meio do ataque para Kane na área, o camisa 9 desvia de carrinho e ela fica com Bredlow.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem El Khannouss, vai Undav.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Stergiou no lugar de Chabot.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Davies para entrada de Stanisic.
28'
•
2ºTEMPO
UUHH! Demirovic recebe enfiada curta já dentro da área, gira o corpo e finaliza de canhota rente ao travessão.
27'
•
2ºTEMPO
Mittelstadt bate falta da lateral direita para área e Pavlovic tira de cabeça.
26'
•
2ºTEMPO
Bayern trabalha a bola sem pressa perto do meio campo.
25'
•
2ºTEMPO
Díaz força enfiada para Davies no fundo da área pela esquerda e joga direto para fora.
24'
•
2ºTEMPO
Festa bávara na Allianz Arena.
23'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Falta de Jeltsch para cima de Kane e sobre amarelo.
22'
•
2ºTEMPO
Bola longa para Leweling na esquerda, Laimer protege e ganha arremesso.
21'
•
2ºTEMPO
Saibari é mais uma contratação do Bayern de Munique para esta temporada.
20'
•
2ºTEMPO
Neuer cai no cantinho esquerdo e faz firme defesa no cabeceio de Promel.
19'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Bayern de Munique visita o Schalke, já o Stuttgart recebe o Colônia.
18'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO! VAR anula gol de Olise marcando impedimento do francês na enfiada de Kane.
18'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Leweling na vaga de Pejcinovic.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Tiago Tomás, entra Demirovic.
16'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Chabot amarelado após falta no ataque.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Brown, entra Saibari.
14'
•
2ºTEMPO
Bayern abre 3x1 no começo da segunda etapa.
13'
•
2ºTEMPO
Vagnoman faz um lá e devolve minutos depois; infelicidade do zagueiro do Stuttgart.
12'
•
2ºTEMPO
GOL CONTRA! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! QUE PIXOTADA! Davies recebe enfiada de bola pela direita da área, gira e cruza rasteiro fechado. Vagnoman tenta cortar de canhota, escorrega e manda para o fundo do próprio gol!
12'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
11'
•
2ºTEMPO
O Bayern de Munique já está novamente na frente do placar; três minutos após o empate.
10'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Kimmich recupera a bola na meia direita, carrega por dentro e deixa Olise na cara do gol. O francês chapa por baixo na saída de Bradlow para marcar!
10'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
9'
•
2ºTEMPO
Vagnoman puxa Davies por trás no meio campo e comete falta.
8'
•
2ºTEMPO
Tudo igual na Allianz Arena.
7'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO STUTTGART!!! Mittelstadt cruza da esquerda para segunda trave, Pejcinovic testa forte para defesa de Neuer, ela sobra ainda dentro da área e Vagnoman pega de primeira com a destra para empatar!
7'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO STUTTGART!!!
6'
•
2ºTEMPO
Davies tenta passe da meia esquerda para dentro, mas Undav intercepta.
5'
•
2ºTEMPO
Torcedor bávaro canta nas arquibancadas.
4'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Bayern de Munique visita o Schalke, já o Stuttgart recebe o Colônia.
3'
•
2ºTEMPO
Díaz desloca Tiago Tomás na disputa pelo alto e comete falta de ataque.
2'
•
2ºTEMPO
Olise recebe de Davies já dentro da área, bate forte de canhota e fica travado por Jeltsch.
1'
•
2ºTEMPO
Sem alterações.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo!
46'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
45'
•
1ºTEMPO
Um de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
Jurgen Klopp, novo técnica da Alemanha, está no estádio acompanhando a partida.
42'
•
1ºTEMPO
Kane cruza da ponta direita para o meio da área, Díaz cabeceia pressionado e manda por cima.
41'
•
1ºTEMPO
Laimer recebe de Pavlovic pela direita da área, bate por baixo e Bradlow salva com o pé esquerdo.
39'
•
1ºTEMPO
Kimmich bate escanteio da esquerda na direção do gol e Bredlow dá um tapa junto ao travessão para cortar.
38'
•
1ºTEMPO
Chabot fecha os espaços pela direita da área defensiva e impede cruzamento de Luis Díaz.
37'
•
1ºTEMPO
BREDLOW! Brown é acionado no passe curto pelo meio do ataque, invade a área e bate no alto para ótimo desvio do goleiro.
36'
•
1ºTEMPO
Bayern roda a bola com paciência no ataque.
35'
•
1ºTEMPO
Tomás é lançado na ala esquerda, tenta trazer para dentro e toca fraco para interceptação de Kimmich.
34'
•
1ºTEMPO
Na próxima rodada o Bayern de Munique visita o Schalke, já o Stuttgart recebe o Colônia.
33'
•
1ºTEMPO
Pavlovic comete falta mais dura ainda no campo de ataque e recebe advertência verbal do árbitro.
32'
•
1ºTEMPO
Brown é lateral de origem mas hoje faz a função pelo meio do campo; Davies joga na lateral.
31'
•
1ºTEMPO
Mittelstadt cobra escanteio da esquerda fechado e Upamecano tira de cabeça.
30'
•
1ºTEMPO
Stiller cruza da meia esquerda sem muita força, Kimmich desvia de cabeça e ela sai pela linha de fundo.
29'
•
1ºTEMPO
Mittelstadt cruza do bico da área pela esquerda e Kim fecha para tirar de cabeça.
28'
•
1ºTEMPO
UUHH! Olise recebe de Kimmich perto do bico da área pela direita, abre para canhota acompanhado de longe e chuta colocado com perigo.
27'
•
1ºTEMPO
Kane recebe de Davies na meia-lua, bate de canhota e carimba Vagnoman.
26'
•
1ºTEMPO
BREEEDLOW!!! Luis Díaz é acionado com muito espaço nas costas da defesa, acelera para área cara a cara e chuta por baixo para ótima defesa do goleiro!
25'
•
1ºTEMPO
Luis Díaz força passe do meio campo para o ataque mas Olise não chega.
24'
•
1ºTEMPO
Bayern busca sua 35ª conquista de BundesLiga.
23'
•
1ºTEMPO
Festa do torcedor bávaro nas arquibancadas.
22'
•
1ºTEMPO
Primeiro gol da BundesLiga temporada 2026/27.
21'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Kimmich bate escanteio da esquerda na direção da primeira trave, Upamecano desvia de leve com a testa e manda no canto direito!
21'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
19'
•
1ºTEMPO
Jeltsch fecha bem os espaços pela direita da área defensiva e desarma Luis Díaz.
18'
•
1ºTEMPO
Já de pé o camisa 6 do Bayern.
17'
•
1ºTEMPO
Kimmich caído no campo defensivo após disputa com Tiago Tomás.
16'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Olise bate falta frontal com a canhota e quase acerta o ângulo de Bredlow.
15'
•
1ºTEMPO
Kane derrubado por Stiller pertinho da meia-lua. Boa chance para o Bayern.
14'
•
1ºTEMPO
Olise invade a área pela ponta esquerda, pedala na frente de Chabot e acaba desarmado.
13'
•
1ºTEMPO
Bom começo de jogo do time visitante com marcação alta.
12'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL!!! Cruzamento da ponta esquerda fechado para segunda trave, Promel ajeita de cabeça para dentro, ela pega na defesa e sobra para Tiago Tomás. O camisa 8 bate forte desequilibrado e acerta o poste de Neuer.
12'
•
1ºTEMPO
Stuttgart disputará a Europa League nesta temporada.
11'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Kimmich na intermediária de ataque após passe de Davies.
10'
•
1ºTEMPO
Kompany quer seu time mais agrupado para facilitar a troca de passes.
9'
•
1ºTEMPO
Mittelstadt cruza da ponta esquerda para pequena área e Kim faz o corte de cabeça.
8'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Bayern canta sem parar.
7'
•
1ºTEMPO
Promel aperta marcação pela esquerda do ataque, mas comete falta em Laimer.
6'
•
1ºTEMPO
Olise tenta escapada pela lateral direita do ataque, mas acaba desarmado por Tiago Tomás.
5'
•
1ºTEMPO
O Bayern começou a temporada já levantando taça ao bater o Borussia Dortmund pela Supercopa.
4'
•
1ºTEMPO
Stiller aperta marcação no meio campo e comete falta em Brown.
3'
•
1ºTEMPO
O gramado é um tapete na casa do Bayern.
2'
•
1ºTEMPO
Nathaniel Brown é a única novidade entre os titulares do Bayern para esta temporada.
1'
•
1ºTEMPO
Bayern inteiro de vermelho, Stuttgart de camisa dourada e calção preto.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Allianz Arena!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Vincent Kompany vai para sua terceira temporada no comando do Bayern de Munique.
PRÉ-JOGO
O Stuttgart segue sob o comando de Sebastian Hoeness, treinador do time desde 2023.
PRÉ-JOGO
Na temporada 25/26 as equipes se enfrentaram quatro vezes com 100% de aproveitamento dos bávaros; 2x1 na Supercopa, 5x0 e 4x2 na BundesLiga e 3x0 na Copa da Alemanha.
PRÉ-JOGO
OLHO NELES! Atenção especial para os centroavantes deste confronto: Kane, titular da Inglaterra na Copa, contra Undav, artilheiro da Alemanha no Mundial.
PRÉ-JOGO
Soren Storks apita o jogo em Munique.
PRÉ-JOGO
O Stuttgart busca iniciar mais uma boa temporada em 2026; a equipe terminou na quarta posição no ano passado.
PRÉ-JOGO
Dia chuvoso com 18°C em Munique.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Abertura da temporada 2026/27 da BundesLiga. O Bayern, atual campeão, recebe o Stuttgart!
PRÉ-JOGO
Aguardando início da partida.
Vincent Kompany
TECNICO
Manuel Neuer
Goleiro
Konrad Laimer
Meio-Campo
Dayot Upamecano
Defesa
Kim Min-Jae
Defesa
Jonathan Tah
Defesa
Nathaniel Brown
Defesa
Ismael Saibari
Atacante
Joshua Kimmich
Meio-Campo
Aleksandar Pavlovic
Meio-Campo
Tom Bischof
Meio-Campo
Alphonso Davies
Meio-Campo
Josip Stanisic
Defesa
Michael Olise
Atacante
Luis Díaz
Atacante
Harry Kane
Atacante
Lennart Karl
Meio-Campo
Sebastian Hoeness
TECNICO
Fabián Bredlow
Goleiro
Josha Vagnoman
Defesa
Julian Chabot
Defesa
Leonidas Stergiou
Defesa
Ramon Hendriks
Defesa
Finn Jeltsch
Defesa
Maximilian Mittelstadt
Defesa
Angelo Stiller
Meio-Campo
Chema Andrés
Meio-Campo
Grischa Promel
Meio-Campo
Dzenan Pejcinovic
Atacante
Jamie Leweling
Atacante
Tiago Tomás
Atacante
Ermedin Demirovic
Atacante
Deniz Undav
Atacante
Bilal El Khannouss
Atacante
Soren Storks
ÁRBITRO
Thorben Siewer
ASSISTENTE
Christian Bandurski
ASSISTENTE