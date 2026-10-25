7ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Domingo, 25/10•11h30
Minuto a Minuto: Hoffenheim X Bayer Leverkusen - 25/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Hoffenheim! Max Moerstedt marca.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Loïc Badé (Bayer Leverkusen).
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Alexander Prass (Hoffenheim) é expulso.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Carles Martínez Novell (Bayer Leverkusen).
44'
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2ºTEMPO
Gol do Hoffenheim! Alexander Prass marca. Assistência de Andrej Kramarić.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Facundo Medina, entra Jonas Hofmann.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Adam Daghim, entra Max Moerstedt.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Fisnik Asllani, entra Robin Hranáč.
37'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adam Daghim (Hoffenheim).
34'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Hoffenheim! Andrej Kramarić converte.
32'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Hoffenheim).
30'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Facundo Medina (Bayer Leverkusen).
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Wouter Burger, entra Bambasé Conté.
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Leon Avdullahu (Hoffenheim).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Adam Hložek, entra Andrej Kramarić.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Jarell Quansah, entra Loïc Badé.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Nathan Tella, entra Afonso Moreira.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Equi Fernández, entra Robert Andrich.
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Patrik Schick (Bayer Leverkusen).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alexander Prass (Hoffenheim).
41'
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1ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Moussa Diaby, entra Malik Tillman.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Equi Fernández (Bayer Leverkusen).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Hoffenheim x Bayer Leverkusen!
C. Ilzer
TECNICO
Carles Martínez
TECNICO
Daniel Siebert
ÁRBITRO