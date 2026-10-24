7ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 24/10•10h30
Minuto a Minuto: Mainz X Werder Bremen - 24/10/2026
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Werder Bremen: sai Mitchell Weiser, entra Oskar Wójcik.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Werder Bremen: sai Olivier Deman, entra M. Schmetgens.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ludovit Reis (Werder Bremen).
33'
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1ºTEMPO
Gol do Mainz! Anthony Caci marca. Assistência de Sheraldo Becker.
25'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Werder Bremen! Niclas Füllkrug converte.
7'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Werder Bremen! Niclas Füllkrug converte.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Mainz x Werder Bremen!
U. Fischer
TECNICO
D. Thioune
TECNICO
Florian Badstubner
ÁRBITRO