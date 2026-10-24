7ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 24/10•10h30
Minuto a Minuto: Augsburg X Union Berlin - 24/10/2026
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Tim Skarke, entra Mekhi Gray.
36'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Leopold Querfeld (Union Berlin).
31'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Janik Haberer (Union Berlin).
25'
•
1ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Livan Burcu, entra Leopold Querfeld.
19'
•
1ºTEMPO
Cartão vermelho! Felix Uduokhai (Union Berlin) é expulso.
12'
•
1ºTEMPO
Substituição no Augsburg: sai Calvin Marc Brackelmann, entra Jeffrey Gouweleeuw.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Augsburg x Union Berlin!
M. Baum
TECNICO
M. Lustrinelli
TECNICO
Robin Braun
ÁRBITRO