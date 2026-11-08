🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
encerrado
Europa-Park Freiburg, Alemanha
Freiburg Freiburg
2 × 0
Union Berlin Union Berlin

9ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Domingo, 08/1113h30

Minuto a Minuto: Freiburg X Union Berlin - 08/11/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Woo-Yeong Jeong (Union Berlin).

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Union Berlin: sai Derrick Köhn, entra Tom Rothe.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Yuito Suzuki, entra Lucas Höler.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Philipp Treu, entra Lukas Kübler.

bola

39'

2ºTEMPO

Vincenzo Grifo (Freiburg) desperdiça o pênalti!

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Union Berlin: sai Michel Aebischer, entra Linus Güther.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Yannick Engelhardt, entra Patrick Osterhage.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Derry Lionel Scherhant, entra Vincenzo Grifo.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Union Berlin: sai Livan Burcu, entra Andrej Ilić.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Freiburg: sai Igor Matanović, entra Keisuke Goto.

inicio

22'

2ºTEMPO

Gol do Freiburg! Yuito Suzuki marca. Assistência de Derry Lionel Scherhant.

bola

10'

2ºTEMPO

Gol contra! Rani Khedira (Union Berlin) marca contra.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Union Berlin: sai Tim Skarke, entra Oliver Burke.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Union Berlin: sai Kastriot Imeri, entra Woo-Yeong Jeong.

bola

27'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Yannick Engelhardt (Freiburg).

bola

19'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Zeno Van Den Bosch (Union Berlin).

bola

2'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Igor Matanović (Freiburg).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Freiburg x Union Berlin!

Freiburg FRG

  • J. Schuster

    TECNICO

Union Berlin UNI

  • M. Lustrinelli

    TECNICO

  • Sascha Stegemann

    ÁRBITRO

Freiburg FRG
Union Berlin UNI

GOLS

Gol Yuito Suzuki
Rani Khedira Gol Contra
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).