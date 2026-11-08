9ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Domingo, 08/11•13h30
Minuto a Minuto: Freiburg X Union Berlin - 08/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Woo-Yeong Jeong (Union Berlin).
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Derrick Köhn, entra Tom Rothe.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Yuito Suzuki, entra Lucas Höler.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Philipp Treu, entra Lukas Kübler.
39'
•
2ºTEMPO
Vincenzo Grifo (Freiburg) desperdiça o pênalti!
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Michel Aebischer, entra Linus Güther.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Yannick Engelhardt, entra Patrick Osterhage.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Derry Lionel Scherhant, entra Vincenzo Grifo.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Livan Burcu, entra Andrej Ilić.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Igor Matanović, entra Keisuke Goto.
22'
•
2ºTEMPO
Gol do Freiburg! Yuito Suzuki marca. Assistência de Derry Lionel Scherhant.
10'
•
2ºTEMPO
Gol contra! Rani Khedira (Union Berlin) marca contra.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Tim Skarke, entra Oliver Burke.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Union Berlin: sai Kastriot Imeri, entra Woo-Yeong Jeong.
27'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Yannick Engelhardt (Freiburg).
19'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Zeno Van Den Bosch (Union Berlin).
2'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Igor Matanović (Freiburg).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Freiburg x Union Berlin!
J. Schuster
TECNICO
M. Lustrinelli
TECNICO
Sascha Stegemann
ÁRBITRO