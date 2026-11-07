9ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 07/11•14h30
Minuto a Minuto: Stuttgart X Werder Bremen - 07/11/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Werder Bremen: sai Eren Dinkci, entra Cédric Itten.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Chris Führich, entra Ermedin Demirović.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Yanik Spalt, entra Atakan Karazor.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Werder Bremen: sai Senne Lynen, entra Chuky.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Werder Bremen: sai Marco Grüll, entra Justin Njinmah.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Jamie Leweling, entra Tiago Tomás.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Bilal El Khannouss, entra Nikolas Nartey.
10'
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2ºTEMPO
Substituição no Stuttgart: sai Luca Jaquez, entra Finn Jeltsch.
8'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marco Grüll (Werder Bremen).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Olivier Deman (Werder Bremen).
24'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Niclas Füllkrug (Werder Bremen).
7'
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1ºTEMPO
Gol do Stuttgart! Maximilian Mittelstädt marca. Assistência de Grischa Prömel.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Stuttgart x Werder Bremen!
S. Hoeneb
TECNICO
D. Thioune
TECNICO
Soren Storks
ÁRBITRO