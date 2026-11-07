9ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27
Sábado, 07/11•11h30
Minuto a Minuto: Mainz X Bayern de Munique - 07/11/2026
8'
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1ºTEMPO
Laimer ergue a bola na grande área, busca Kane e no caminho Da Costa corta.
7'
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1ºTEMPO
Brown recebe o passe dentro da área e desvia fraquinho, a bola vai para fora.
6'
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1ºTEMPO
Neuer completa 550 jogos pela Bundesliga, o quinto maior de toda história da competição.
5'
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1ºTEMPO
O juiz pega a falta de Olise contra Potulski, a infração é marcada.
4'
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1ºTEMPO
Com paciência, Bayern gira a bola no campo ofensivo.
3'
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1ºTEMPO
Upamecano fica pressionado na saída de jogo e abre na direita com Kimmich.
2'
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1ºTEMPO
Mainz tem o primeiro escanteio do jogo, na bola aérea Harry Kane volta para ajudar e tira de cabeça.
1'
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1ºTEMPO
O alemão Robert Schröder é o árbitro do jogo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Mainz x Bayern de Munique!
PRÉ-JOGO
Encerrado o protocolo inicial da Bundesliga, vai começar o jogo na Mewa Arena.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Afastado para recuperação de meningite, o técnico Vincent Kompany não deve comandar o time mais uma vez. O treinador belga vai retornar após a Data Fifa.
PRÉ-JOGO
Durante a semana, o Bayern visitou o Atlético de Madrid, na Espanha, ganhou e continua invicto na Champions League.
PRÉ-JOGO
Já o Bayern é o líder com 18 pontos, na frente do Borussia Dortmund que tem a mesma pontuação mas fica atrás no critédio de desempate. Na última rodada, a equipe de Munique empatou contra o Dortmund, na Allianz Arena, por 2x2.
PRÉ-JOGO
O Mainz ocupa a nona colocação, faz uma campanha irregular, e vem de uma dura derrota por 4x1 para o Elversberg fora de casa.
PRÉ-JOGO
Bom dia, torcedores! Logo mais, às 11h30, siga tudo de Mainz x Bayern de Munique pela 9ª rodada do Campeonato Alemão 2026/2027.
U. Fischer
TECNICO
V. Kompany
TECNICO
Robert Schroder
ÁRBITRO