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MEWA Arena Mainz, Alemanha
Mainz Mainz
0 × 0
Bayern de Munique Bayern de Munique

9ª RODADA • Campeonato Alemão 2026/27

Sábado, 07/1111h30

Minuto a Minuto: Mainz X Bayern de Munique - 07/11/2026

bola

8'

1ºTEMPO

Laimer ergue a bola na grande área, busca Kane e no caminho Da Costa corta.

bola

7'

1ºTEMPO

Brown recebe o passe dentro da área e desvia fraquinho, a bola vai para fora.

bola

6'

1ºTEMPO

Neuer completa 550 jogos pela Bundesliga, o quinto maior de toda história da competição.

bola

5'

1ºTEMPO

O juiz pega a falta de Olise contra Potulski, a infração é marcada.

bola

4'

1ºTEMPO

Com paciência, Bayern gira a bola no campo ofensivo.

bola

3'

1ºTEMPO

Upamecano fica pressionado na saída de jogo e abre na direita com Kimmich.

bola

2'

1ºTEMPO

Mainz tem o primeiro escanteio do jogo, na bola aérea Harry Kane volta para ajudar e tira de cabeça.

bola

1'

1ºTEMPO

O alemão Robert Schröder é o árbitro do jogo.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Mainz x Bayern de Munique!

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PRÉ-JOGO

Encerrado o protocolo inicial da Bundesliga, vai começar o jogo na Mewa Arena.

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PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

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PRÉ-JOGO

Afastado para recuperação de meningite, o técnico Vincent Kompany não deve comandar o time mais uma vez. O treinador belga vai retornar após a Data Fifa.

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PRÉ-JOGO

Durante a semana, o Bayern visitou o Atlético de Madrid, na Espanha, ganhou e continua invicto na Champions League.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Bayern é o líder com 18 pontos, na frente do Borussia Dortmund que tem a mesma pontuação mas fica atrás no critédio de desempate. Na última rodada, a equipe de Munique empatou contra o Dortmund, na Allianz Arena, por 2x2.

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PRÉ-JOGO

O Mainz ocupa a nona colocação, faz uma campanha irregular, e vem de uma dura derrota por 4x1 para o Elversberg fora de casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bom dia, torcedores! Logo mais, às 11h30, siga tudo de Mainz x Bayern de Munique pela 9ª rodada do Campeonato Alemão 2026/2027.

Mainz MAI

  • U. Fischer

    TECNICO

Bayern de Munique BAY

  • V. Kompany

    TECNICO

  • Robert Schroder

    ÁRBITRO

Mainz MAI
Bayern de Munique BAY

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
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